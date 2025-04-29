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Новости Коррупция в Украине
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Украина была и остается одной из самых коррумпированных стран мира, - советник Трампа Уолтц

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Волц

Советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц считает, что Украина сейчас якобы является одним из самых коррумпированных государств в мире.

Об этом он сказал в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Украина была и есть одной из самых коррумпированных стран в мире. Мы всегда должны защищать наших налогоплательщиков, туда вливали миллиарды долларов. Я думаю, что предыдущая администрация осуществляла надлежащий контроль над теми средствами, которые она давала", - сказал Уолтц.

Он добавил, что нынешней администрации президента США необходимо "пристально следить" за этим.

Также читайте: Не припоминаю, когда коррупция в Украине была настолько вопиющей, как сейчас в США, - экс-посол США Пайфер

Также Уолтц раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за его спора с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме и упрекнул Киев тем, что соглашение о полезных ископаемых до сих пор не подписано.

"Вместо того, чтобы пытаться исправить президента (Дональда Трампа. - Ред.) в Овальном кабинете во время их первой встречи, Зеленский мог бы сидеть бок о бок с ним, подписывая соглашение о полезных ископаемых", - заявил советник по нацбезопасности.

Он также добавил, что Украина потеряла "историческую возможность" подписать соглашение о полезных ископаемых в Белом доме.

Напомним, что в воскресенье, 27 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и США договорились, что в соглашении о полезных ископаемых не будет засчитываться помощь, которую Вашингтон предоставил до подписания документа.

Напомним, что недавно американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина "под руководством Владимира Зеленского" три недели не подписывает соглашение о редкоземельных ресурсах. Ответ должен быть "немедленным".

В воскресенье, 27 апреля, советник Трампа Майк Уолтц заявил, что соглашение между США и Украиной по полезным ископаемым вскоре будет заключено.

Читайте также: США и Украина могут подписать соглашение об ископаемых уже на этой неделе, - FT

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что соглашение об экономическом партнерстве с США стало более равноправным.

Автор: 

коррупция (8560) ископаемые (138) Майк Уолтц (78)


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Топ комментарии
+38
Це йому мабуть у хремлі методичку написали
А раша прям свята
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29.04.2025 14:30
+24
А вимоги віддати Крим це не корупція?Це демократія?
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29.04.2025 14:31
+24
дитячий садок це вважати що американцям не покую на корупцію у їх союзників. Турція, Південна Корея, мадярва - суцільні взірці прозорості і некорумпованості.
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29.04.2025 14:40
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"2000 тисяч ядерних ракет" - це ДВА МІЛІОНИ.
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29.04.2025 16:25 Ответить
Є 2 стейтменти, але зв'язку між ними не прослідковується
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29.04.2025 16:12 Ответить
І тому Америка цілує зараз в дупу всіх людожерів планети, все логічно
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29.04.2025 16:13 Ответить
А МВФ гроші давав...
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29.04.2025 16:24 Ответить
Есть такой грех, но, во -первых, она не самая коррумпированная, а одни из, в число которых входит

и быдлостан, и та же Америка, и многие другие европейские страны, а - во-вторых, какое это

имеет отношение к тому, что вы хотите отдать путлеру украинские земли?
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29.04.2025 16:25 Ответить
Бідний волц. Відчуває, що скоро з ним радитимуться хіба що його прибиральники.
Це жесть коли таке обмежене коло «порад» які в медицині описують як дежа вю.
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29.04.2025 16:30 Ответить
Уже не знают как сильнее подъе...ть. Хотя не, есть еще в запасе тезисы про бендер и укронацистов. Все под копирку из кремля.
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29.04.2025 16:44 Ответить
От ****** як заспівав!!! А що ж твоє Міністерство Юстиції США не тисне на американські компанії щоб вони в Україні відкривали торгівельні офіси і завозили і розмитнювали все самі? Тоді б і корупція на митниці зникла б. }{уйло свого часу натиснув на США і всі "Американські гіганти" як міленькі відкрили склади в оркостані і про контрабас з Фінляндії всі швидко забули. А до цього що було? Скандал з НР з постачанням 100К ноутбуків для генпрокуратури через офшор. Скандал з Мерседесами по завищеній вартості. Після цього вже всі компанії "стучали" на конкурентів, хто намагався контрабасіть, бо тут вже питання "особистої шерсті".
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29.04.2025 16:46 Ответить
"Україна була і є однією з найкорумпованіших країн у світі. Джерело: https://censor.net/ua/n3549427"
давай пруф або не тринди! обсягів корупції не знають, навіть у державних установах. усілякого роду агенції і інші "охвіси" використовують закон стеля. оцінки, як і обіцянки такі собі цяцяньки
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29.04.2025 17:16 Ответить
наша пісня гарна й нова, починаєм її знову... Колись я вірила в цю байку, що Україна сама корумпована країна, звичайно не без того і боротись з корупцією треба ще довго, але поживши в Европі, своїми очима бачила як вони тягають бюджетні гроші на ремонтах доріг та будівлях, на штрафах і інших поборах, але звинувачувати звикли тільки нас. Вони всі по вуха в корупційних схемах та кумівстві, блатах починаючи з рашки і закінчуючи Німетчиною
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29.04.2025 17:17 Ответить
******* насос, цей підарас знову виліз і ***** якусь почав нести, потрібно його давно звільнити і вигнати ***** щоб і не смирдів навіть!
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29.04.2025 17:23 Ответить
Вірю. Бо це можна відслідкувати по пачках що з лентою бігають від одного мародера до іншого.
Котлета, так один ресторанщик каже. Той, що кум Єрмака.
Завезені гроші бачать тільки липкі руки корумпантів, що сумками викидають з вікон.
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29.04.2025 17:26 Ответить
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