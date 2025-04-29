Україна була і є однією з найкорумпованіших країн світу, - радник Трампа Волц

Радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц вважає, що Україна наразі нібито є однією з найбільш корумпованих держав у світі.

Про це він сказав у інтерв’ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Україна була і є однією з найкорумпованіших країн у світі. Ми завжди повинні захищати наших платників податків, туди вливали мільярди доларів. Я думаю, що попередня адміністрація здійснювала належний контроль над тими коштами, які вона давала", - сказав Волц.

Він додав, що нинішній адміністрації президента США необхідно "пильно стежити" за цим.

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Також Волц розкритикував президента України Володимира Зеленського через його суперечку з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі та дорікнув Києву тим, що угода про корисні копалини досі не підписана.

"Замість того, щоб намагатися виправити президента (Дональда Трампа. - Ред.) у Овальному кабінеті під час їхньої першої зустрічі, Зеленський міг би сидіти пліч-о-пліч з ним, підписуючи угоду про корисні копалини", - заявив радник з нацбезпеки.

Він також додав, що Україна втратила "історичну можливість" підписати угоду про корисні копалини у Білому домі.

Нагадаємо, що в неділю, 27 квітня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна та США домовились, що в угоді про корисні копалини не буде зараховуватись допомога, яку Вашингтон надав до підписання документа.

Нагадаємо, що нещодавно американський лідер Дональд Трамп заявив, що Україна "під керівництвом Володимира Зеленського" три тижні не підписує угоду про рідкісноземельні ресурси. Відповідь має бути "негайною".

У неділю, 27 квітня, радник Трампа Майк Волц заявив, що угода між США та Україною щодо корисних копалин незабаром буде укладена.

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Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що угода про економічне партнерство з США стала більш рівноправною.