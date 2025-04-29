Україна була і є однією з найкорумпованіших країн світу, - радник Трампа Волц
Радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц вважає, що Україна наразі нібито є однією з найбільш корумпованих держав у світі.
Про це він сказав у інтерв’ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
"Україна була і є однією з найкорумпованіших країн у світі. Ми завжди повинні захищати наших платників податків, туди вливали мільярди доларів. Я думаю, що попередня адміністрація здійснювала належний контроль над тими коштами, які вона давала", - сказав Волц.
Він додав, що нинішній адміністрації президента США необхідно "пильно стежити" за цим.
Також Волц розкритикував президента України Володимира Зеленського через його суперечку з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі та дорікнув Києву тим, що угода про корисні копалини досі не підписана.
"Замість того, щоб намагатися виправити президента (Дональда Трампа. - Ред.) у Овальному кабінеті під час їхньої першої зустрічі, Зеленський міг би сидіти пліч-о-пліч з ним, підписуючи угоду про корисні копалини", - заявив радник з нацбезпеки.
Він також додав, що Україна втратила "історичну можливість" підписати угоду про корисні копалини у Білому домі.
Нагадаємо, що в неділю, 27 квітня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна та США домовились, що в угоді про корисні копалини не буде зараховуватись допомога, яку Вашингтон надав до підписання документа.
Нагадаємо, що нещодавно американський лідер Дональд Трамп заявив, що Україна "під керівництвом Володимира Зеленського" три тижні не підписує угоду про рідкісноземельні ресурси. Відповідь має бути "негайною".
У неділю, 27 квітня, радник Трампа Майк Волц заявив, що угода між США та Україною щодо корисних копалин незабаром буде укладена.
Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що угода про економічне партнерство з США стала більш рівноправною.
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А раша прям свята
- Альо, гараж, а ну швидко приймайте нас у НАТО і ЄС та грошей давайте!
- Пилять, та у вас корупція як у Конго...
- І що, он у кацапстані теж крадуть, ось їм і кажіть. А нас в ЄС і НАТО. І грошей. І контролювати витрати ми самі будемо
цей волц не бачить що ДОГС маска, куплений ним у Президента США трампа, це гіперкорупція світового рівня!
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А в Словаччині Фіцо премʼєрства за те перше лишився
І Т П .
Не фіг бочку на неньку котити
alloid 2015
Реєстрація: 18.02.2025
********* чемпіони за корупцією, най живе корупція на *********і вічно та процвітає
тіко шоб свої ядрьоні прокислі бомби не пробухали та не проіпали, бо то дійсно біда буде
українцям залишається тількі сміятись у відповідь.
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ПИТАННЯ - як він заробив 200 мільярдів статків? На Теслах цього не заробить.
ТОБТО КРИСЯЧІВ і ще відкати робив 😃😃😃😃😃
ця нова админрстрація Білого дому вважає українців тупими аборигенами яких можно купити за буси
п.с.: маск всеодно мудак.
Про корупцію в Україні під час війни - правда, від якої не дітися!
кацапи чемпіони, одні заїзди випускників академії фсби на геліках на мацкві чого варті
кацапська корупція нам реально допомагає на війні ще з 14-го, най на кацапстані корупція процвітає та живе вічно
а от штатівська корупція нам реально шкодить
Але, зараз, змушений визнати, що він ПРАВ!!!
тобто, чия б корова мукала.
И то, дав взятку, чтоб не попасть на первое.
Звісно в Україні корупція велика, але вона не менша і в інших країнах, в т.ч. демократичних. інша справа що в нас вона відкритіша, "тупіша" і нагліша. А також більш поширена на низовому рівні, ніж в тих же США. Але якщо поглянути на "верха".....куди там нашим.
А загалом все так само. Зараз он там готується масштабний розпил на оборонці. Зелені вже плачуть від заздрощі.
То дайте хабаря і все піде як по маслу.