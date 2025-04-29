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Новини Корупція в Україні
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Україна була і є однією з найкорумпованіших країн світу, - радник Трампа Волц

Радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц

Радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц вважає, що Україна наразі нібито є однією з найбільш корумпованих держав у світі. 

Про це він сказав у інтерв’ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Україна була і є однією з найкорумпованіших країн у світі. Ми завжди повинні захищати наших платників податків, туди вливали мільярди доларів. Я думаю, що попередня адміністрація здійснювала належний контроль над тими коштами, які вона давала", - сказав Волц.

Він додав, що нинішній адміністрації президента США необхідно "пильно стежити" за цим.

Також читайте: Не пригадую, коли корупція в Україні була настільки кричущою, як зараз в США, - експосол США Пайфер

Також Волц розкритикував президента України Володимира Зеленського через його суперечку з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі та дорікнув Києву тим, що угода про корисні копалини досі не підписана.

"Замість того, щоб намагатися виправити президента (Дональда Трампа. - Ред.) у Овальному кабінеті під час їхньої першої зустрічі, Зеленський міг би сидіти пліч-о-пліч з ним, підписуючи угоду про корисні копалини", - заявив радник з нацбезпеки.

Він також додав, що Україна втратила "історичну можливість" підписати угоду про корисні копалини у Білому домі.

Нагадаємо, що в неділю, 27 квітня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна та США домовились, що в угоді про корисні копалини не буде зараховуватись допомога, яку Вашингтон надав до підписання документа.

Нагадаємо, що нещодавно американський лідер Дональд Трамп заявив, що Україна "під керівництвом Володимира Зеленського" три тижні не підписує угоду про рідкісноземельні ресурси. Відповідь має бути "негайною".

У неділю, 27 квітня, радник Трампа Майк Волц заявив, що угода між США та Україною щодо корисних копалин незабаром буде укладена.

Читайте також: США та Україна можуть підписати угоду про копалини вже цього тижня, - FT

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що угода про економічне партнерство з США стала більш рівноправною.

Автор: 

корупція (4683) копалини (192) Волц Майк (78)


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Топ коментарі
+11
Важко щось заперечити
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29.04.2025 14:31
+8
А вимоги віддати Крим це не корупція?Це демократія?
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29.04.2025 14:31
+7
Це йому мабуть у хремлі методичку написали
А раша прям свята
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29.04.2025 14:30
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Це йому мабуть у хремлі методичку написали
А раша прям свята
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29.04.2025 14:30 Відповісти
Дитячий садок...

- Альо, гараж, а ну швидко приймайте нас у НАТО і ЄС та грошей давайте!
- Пилять, та у вас корупція як у Конго...
- І що, он у кацапстані теж крадуть, ось їм і кажіть. А нас в ЄС і НАТО. І грошей. І контролювати витрати ми самі будемо
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29.04.2025 14:33 Відповісти
дитячий садок це вважати що американцям не покую на корупцію у їх союзників. Турція, Південна Корея, мадярва - суцільні взірці прозорості і некорумпованості.
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29.04.2025 14:40 Відповісти
Про корею підтримую.
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29.04.2025 14:41 Відповісти
ви обидва праві, але правда ще страшніша:

цей волц не бачить що ДОГС маска, куплений ним у Президента США трампа, це гіперкорупція світового рівня!

.
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29.04.2025 14:41 Відповісти
А в УГОРЩІНИ яка клррупція
А в Словаччині Фіцо премʼєрства за те перше лишився
І Т П .
Не фіг бочку на неньку котити
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29.04.2025 14:41 Відповісти
DuRglass, а що з того що раша теж корумпована? Він правий - За 34 років незалежності Україна стала "однією з найбільш корумпованих держав у світі". На першотравневих шашликах можна святкувати "досягнення".
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29.04.2025 14:40 Відповісти
А з тількі що народженими я не розмовляю
alloid 2015

Реєстрація: 18.02.2025
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29.04.2025 14:42 Відповісти
Та АП Зеленмького і рядом не стоїть з корупцією Трампа про рашу вже не кажу
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29.04.2025 14:50 Відповісти
Важко щось заперечити
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29.04.2025 14:31 Відповісти
При Януковічі може й була. Після Майдану Угорщина впевнено обігнала Україну, а в 2025 вже намалювався і світовий лідер корупції - корумпована олігархія США.
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29.04.2025 14:37 Відповісти
вважаю, що рудий донні намагається наздогнати за рівнем корумпованості свого друга та наставника *****
********* чемпіони за корупцією, най живе корупція на *********і вічно та процвітає
тіко шоб свої ядрьоні прокислі бомби не пробухали та не проіпали, бо то дійсно біда буде
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29.04.2025 14:50 Відповісти
А чого важко?Хто брав гроши,щоб кацапім було добре під час війни?Правільно.Байден.Ця стара мерзота ще той корупціонер.Так що хай не звіздять,америкоси тупорили.Кітай добряче йому платив також.
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29.04.2025 14:38 Відповісти
Ні, тут про корупцію нема чого заперечувати, а ось про "одну з найбільш корумпованих" - то точно не Волцу патякати, бо те, як Трамп і його корєші ********** на біржах, використовуючи свої владні повноваження - то таки більша корупція, ніж дрібні крадіжки з б'юджету зелених неуків.
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29.04.2025 14:52 Відповісти
А вимоги віддати Крим це не корупція?Це демократія?
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29.04.2025 14:31 Відповісти
Да в цей Білий дім пора завозити психиатрів
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29.04.2025 14:34 Відповісти
москвофілія не лікується
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29.04.2025 14:37 Відповісти

українцям залишається тількі сміятись у відповідь.
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29.04.2025 14:39 Відповісти
не тільки
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29.04.2025 15:06 Відповісти
це рудий "пісділ"
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29.04.2025 14:36 Відповісти
віддати Крим рашці за сдєлки для трампа це не корупція, це новий реал-політік

.
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29.04.2025 14:43 Відповісти
Турки попереду - там в день виборів Ердоган виносить мішок з грошима на площу і починає роздавати
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29.04.2025 14:32 Відповісти
Є таке. Без заперечень.
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29.04.2025 14:32 Відповісти
Не вигадуй- весною всіх посадили!
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29.04.2025 14:32 Відповісти
Челы у которых главный решала Виткофф имеющий связи с русской мафией рассказывают о коррупции в Украине.
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29.04.2025 14:33 Відповісти
Спитай у свого шефа, за що Маск перекинув йому через Меланію 25 ярдів в крипті. Ну це якщо ти такий сміливий.
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29.04.2025 14:34 Відповісти
Класний приклад з Маском . Він получає від бюджета сша щорічно 50 млрд на свої розробки.
ПИТАННЯ - як він заробив 200 мільярдів статків? На Теслах цього не заробить.
ТОБТО КРИСЯЧІВ і ще відкати робив 😃😃😃😃😃

ця нова админрстрація Білого дому вважає українців тупими аборигенами яких можно купити за буси
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29.04.2025 14:38 Відповісти
не має у нього 200 млрд статків. його "статки" - це ринкова оцінка вартості його частки у компаніях. вартість компаній, що торгуються на біржі, не далеко завжди росте тільки завдяки вливанням з бюджету.
п.с.: маск всеодно мудак.
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29.04.2025 14:44 Відповісти
Але продати він може за 200 мільярдів і послати усіх на фік
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29.04.2025 14:45 Відповісти
в тому-то і справа, шо за 200 він продати не може. 3-5% по поточній ціні так. а уже більше 10 - ні.
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29.04.2025 14:58 Відповісти
Вважаю, що мізків в нього вистачить як витягти свої гроши
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29.04.2025 15:09 Відповісти
Ну тут він правду каже, те що гребуть як не в себе це жах.
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29.04.2025 14:34 Відповісти
Політика адміністрації БД США щодо України хибна і несправедлива.
Про корупцію в Україні під час війни - правда, від якої не дітися!
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29.04.2025 14:53 Відповісти
Та ні, кицюня, не кізді. Тепер олігархія США найкорумпованіша.
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29.04.2025 14:35 Відповісти
сумнівно, шо штати догнали за рівнем корупції кацапів
кацапи чемпіони, одні заїзди випускників академії фсби на геліках на мацкві чого варті
кацапська корупція нам реально допомагає на війні ще з 14-го, най на кацапстані корупція процвітає та живе вічно
а от штатівська корупція нам реально шкодить
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29.04.2025 14:40 Відповісти
Мля, во всем виноват Зеленский .... как это до боли знакомо с нарративами *****@шки
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29.04.2025 14:36 Відповісти
До 2019-го року, я би з ним ще посперечався...
Але, зараз, змушений визнати, що він ПРАВ!!!
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29.04.2025 14:37 Відповісти
Что есть то есть, но это не причина для оправдания вашей ************* политики
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29.04.2025 14:39 Відповісти
Не самая, но среди самых
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29.04.2025 14:44 Відповісти
Чья б корова мичала. Трамповська олігархія на 6 трл доларів вже опустила фондовий ринок а ктось з друзів Трампа заробив на цих качелях
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29.04.2025 14:54 Відповісти
однією з найкорумпованіших країн світу, куди входять і штати.
тобто, чия б корова мукала.
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29.04.2025 14:40 Відповісти
Така корумпована шо русня в якої в десятки разів більше грошей не змогла купити достатньо людей щоб зруйнувати Україну. Старалась як могла. Тепер США теж не проти купити когось щоб впарити нам свою херню, не виходить.
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29.04.2025 14:40 Відповісти
Зелені мало накрали ?
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29.04.2025 14:53 Відповісти
Агенти на Банковій виконують поставлене кремлем завдання.
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29.04.2025 14:43 Відповісти
Такої корупції до Зелі не було. Найвеличніший у найгіршому
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29.04.2025 14:43 Відповісти
Ну так прийшла молода і дуже голодна перспективна зе команда, весь 95 квартал вже мультимільйонери а ракет як не було наших так і нема.
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29.04.2025 14:47 Відповісти
Хочу вас розчарувати , вона не прийшла її вибрав розумний український нарід, а головне молодь. Що хотіли то і мають.
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29.04.2025 14:56 Відповісти
Тому трампо-кодло так поспішає з угодою, поки у нас при владі крадії - щоб встигнути разом дограбувати і розпатрати Неньку. Демократи хоча б вимагали розбудови якихось демократичних інституцій в Україні, а трампони натомість зараз все це у себе в Штатах знищують.
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29.04.2025 14:44 Відповісти
Тепер і на себе час поглянути, а то в Трампа все зводиться до сдєлок, і чхав він на закони та правила.
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29.04.2025 14:45 Відповісти
тут він абсолютно правий, і при зечмі - все стало як в 90
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29.04.2025 14:45 Відповісти
Не принижуйте Україну! Вона перша без усіляких конкурентів!
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29.04.2025 14:48 Відповісти
Я думаю та впевнений, це правда .
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29.04.2025 14:53 Відповісти
Сподіваюся, у Зеленського таки вистачить яєць послати срампона ***** з його хотєлками щодо українських ресурсів!
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29.04.2025 14:56 Відповісти
ну коли президент країни відкрито продає обіди із собою - то, це вже корупційне дніще.
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29.04.2025 14:56 Відповісти
Думаю что в списке наиболее коррумпированных стран США займут второе место.
И то, дав взятку, чтоб не попасть на первое.
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29.04.2025 14:57 Відповісти
І це сказав радник Президента що відкрито веде фінансові махінації/корупцію з допомогою $TRUMP, та який відкрито хвалиться що його друзі гарно заробили на Уолл-Стріт за його підтримки (тобто інсайдерська інформація про мита і т.п.).
Звісно в Україні корупція велика, але вона не менша і в інших країнах, в т.ч. демократичних. інша справа що в нас вона відкритіша, "тупіша" і нагліша. А також більш поширена на низовому рівні, ніж в тих же США. Але якщо поглянути на "верха".....куди там нашим.
А загалом все так само. Зараз он там готується масштабний розпил на оборонці. Зелені вже плачуть від заздрощі.
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29.04.2025 14:57 Відповісти
просто у зеленський шобли ,апетити персональні , їм треба буде вижити після війни ...на це гроши треба...бо з них і ЗСУ запитає і народ ,де гроші народу , і ті за які ти 🤡 ,здав пів України ?!! Бо українцям теж ше вижити треба , а як шо коротко , зеленський на вихід ...пропозиція від США ...але краще ,шоб вони дали зброю , чим скоріше прийде наша Перемога ,тим скоріше зеленська шобла піде за грати ...
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29.04.2025 14:57 Відповісти
не одной- А САМОЙ ПЕРВОЙ
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29.04.2025 14:58 Відповісти
Така корумпована, що аж ціла США бажає негайного підписання якоїсь угоди.
То дайте хабаря і все піде як по маслу.
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29.04.2025 14:59 Відповісти
Мені цікаво на якому гачку тримає Трампона Х-уйло. дівчатка-малолітки, ні, цього для всеамериканського скандалу недостатньо, мабуть, коли він майже втратив від наркоти і алкоголю свідомість, йому підсунули хлопиків. Маємо, те що маємо, як ******** казати Кравчук, мають бути відео, щоб барига був достатньо наляканий компроматом, інакше його божевільна поведінка щодо України ніяк не аргументується.
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29.04.2025 15:01 Відповісти
І це каже радник трампона, який бере з бізнесменів по $5 мільонів за зустріч і спеціально своїми заявами роняє фондовий ринок, щоб його родина і друзі заробили на цьому мільярди?
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29.04.2025 15:03 Відповісти
 
 