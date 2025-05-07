САП и НАБУ завершили следствие по делу экс-заместителя главы ОП Смирнова: материалы открыты защите для ознакомления

САП и НАБУ завершили следствие по делу в отношении бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Украины Андрея Смирнова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.

06 мая 2025 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего заместителя Руководителя Офиса Президента Украины и владельца строительной компании. Сейчас детективами НАБУ по поручению прокурора открыто материалы дела стороне защиты для ознакомления.

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Как уже сообщалось, в рамках досудебного расследования установлено, что в 2019-2021 годах чиновник легализовал незаконно приобретенные средства путем финансирования строительства частных домов общей площадью более 300 кв. м, расположенных в рекреационной зоне на территории Одесской области.

Выяснено, что он лично контролировал ход строительства, общаясь с владельцем строительной компании, определял, какие строительные работы проводить, и для их оплаты предоставил владельцу строительной компании почти 6,5 млн грн.

Несмотря на то, что построенный дом фактически принадлежал чиновнику, право собственности на него сначала было оформлено на общество, а уже после сообщения ему о подозрении переоформлено на физическое лицо.

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Кроме того, САП и НАБУ выяснили, что в 2022 году к топ-чиновнику обратился упомянутый владелец строительной компании с просьбой посодействовать в принятии Антимонопольным комитетом Украины решения об отмене результатов тендера, в котором победило другое общество, и обеспечить победу именно его компании. За это он предложил чиновнику выполнить строительные работы в его доме на побережье моря на общую сумму 100 тыс. долл. США.

Чиновник согласился на выдвинутое предложение и, использовав свое служебное положение, выполнил взятые обязательства. Соответствующие государственные органы впоследствии приняли "нужные" решения.

Также установлено, что в 2020-2022 годах чиновник приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн. Речь идет о 2 автомобилях (Mercedes-Benz, Volkswagen), 2 мотоциклах (Honda и BMW), трех паркоместах в Киеве, квартире в престижном ЖК во Львове и земельном участке на Закарпатье.

Большая часть приобретенного имущества была оформлена на родного брата, однако лицо сохранило за собой право распоряжаться им в полном объеме. Мотоцикл Honda был зарегистрирован на друга, однако впоследствии чиновник переоформил его на себя.

Однако выяснилось, что ни официального дохода, ни сбережений не было достаточно для их приобретения. Разница между стоимостью имущества и средствами лица составляет 15,7 млн грн.

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Действия бывшего заместителя Руководителя Офиса Президента Украины квалифицированы по ч. 1 ст. 368-5, ч. ч. ч. 1, 2 ст. 209 и ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения неправомерной выгоды в размере 100 тыс. долл. США и легализация незаконно приобретенных средств), владельца строительной компании - по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение предоставить неправомерную выгоду в размере 100 тыс. долл. США).

Дело Смирнова

Бывшего заместителя Андрея Ермака Смирнова НАБУ и САП подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн. Чтобы скрыть свое имущество, он оформил большую его часть на родного брата.

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 годы чиновник приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн грн. Таким образом разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника составляла 15,7 млн грн.

28 мая Антикоррупционный суд назначил Смирнову меру пресечения в виде 10 млн грн залога.

30 мая 2024 года за бывшего заместителя руководителя Офиса президента, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен, внесли залог.

5 мая 2025 года экс-заместителя главы Офиса Президента Андрея Смирнова отправили под стражу с возможностью внесения залога в 18 млн грн.

6 мая за бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова внесли залог в размере 18 млн грн.