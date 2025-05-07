САП та НАБУ завершили слідство у справі ексзаступника керівника ОП Смирнова: матеріали відкрито захисту для ознайомлення

САП та НАБУ завершили слідство у справі стосовно колишнього заступника керівника Офісу Президента України Андрія Смирнова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

06 травня 2025 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього Заступника Керівника Офісу Президента України та власника будівельної компанії. Наразі детективами НАБУ за дорученням прокурора відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

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Як уже повідомлялось, у межах досудового розслідування встановлено, що у 2019–2021 роках високопосадовець легалізував незаконно набуті кошти шляхом фінансування будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м, що розташовані в рекреаційній зоні на території Одеської області.

З’ясовано, що він особисто контролював хід будівництва, спілкуючись із власником будівельної компанії, визначав, які будівельні роботи проводити, та для їх оплати надав власнику будівельної компанії майже 6,5 млн грн.

Попри те, що збудований будинок фактично належав високопосадовцю, право власності на нього спершу було оформлено на товариство, а вже після повідомлення йому про підозру переоформлено на фізичну особу.

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Крім того, САП та НАБУ з’ясували, що у 2022 році до топпосадовця звернувся згаданий власник будівельної компанії із проханням посприяти в ухваленні Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендера, у якому перемогло інше товариство, та забезпечити перемогу саме його компанії. За це він запропонував посадовцю виконати будівельні роботи в його будинку на узбережжі моря на загальну суму 100 тис. дол. США.

Високопосадовець погодився на висунуту пропозицію та, використавши своє службове становище, виконав узяті зобов’язання. Відповідні державні органи згодом ухвалили "потрібні" рішення.

Також встановлено, що у 2020–2022 роках посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн. Мова йде про 2 автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), 2 мотоцикли (Honda та BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у престижному ЖК у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

Переважна частина набутого майна була оформлена на рідного брата, проте особа зберегла за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл Honda був зареєстрований на друга, однак згодом посадовець переоформив його на себе.

Проте з’ясувалося, що ані офіційного доходу, ані заощаджень не було достатньо для їх придбання. Різниця між вартістю майна та коштами особи становить 15,7 млн грн.

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Дії колишнього Заступника Керівника Офісу Президента України кваліфіковані за ч. 1 ст. 368-5, ч. ч. 1, 2 ст. 209 та ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції неправомірної вигоди в розмірі 100 тис. дол. США та легалізація незаконно набутих коштів), власника будівельної компанії – за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція надати неправомірну вигоду в розмірі 100 тис. дол. США).

Справа Смирнова

Колишнього заступника Андрія Єрмака Смирнова НАБУ і САП підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн. Щоб приховати своє майно, він оформив більшу його частину на рідного брата.

За даними слідства, у період з 2020 по 2022 роки посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн.

28 травня Антикорупційний суд призначив Смирнову запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави.

30 травня 2024 року за колишнього заступника керівника Офісу президента, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 мільйона гривень, внесли заставу.

5 травня 2025 року ексзаступника глави Офісу Президента Андрія Смирнова відправили під варту із можливістю внесення застави у 18 млн грн.

6 травня за колишнього заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова внесли заставу у розмірі 18 млн грн.