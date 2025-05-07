В программе визита Фицо в Москву нет участия в параде 9 мая.
В программе визита премьера Словакии Роберта Фицо в Москву нет упоминания об участии в параде на Красной площади.
Об этом говорится на странице правительства Словакии в соцсети фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, первым пунктом в программе сказано, что Фицо примет участие в возложении венка к могиле неизвестного солдата. Также у политика запланированы двусторонние встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, лидером Китая Си Цзиньпином, президентом Бразилии Лулой да Сильва и генсекретарем коммунистической партии Вьетнама То Ламом.
В то же время в программе нет упоминаний об участии Фицо в параде на Красной площади.
Издание Aktuality пишет, что если бы Фицо был на параде, то он бы наблюдал за маршем тех, кто еще недавно воевал против Украины.
9 мая в России
Напомним, в Москву уже прилетел президент Сербии Александр Вучич. В России из-за атаки беспилотников 7 мая закрывали воздушное пространство, поэтому на пути в Москву его самолет сел в Баку.
Еще раньше в РФ прилетел президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидер Бразилии Лула да Силва и глава Кубы Мигель Диас-Канель.
Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву, чтобы посетить военный парад 9 мая.
Также сообщалось, что депутаты Европарламента от левопопулистской партии "Союз Сары Вагенкнехт" собрались в Москву на парад к 9 мая. Вместе с ними поедут еще трое евродепутатов - из Чехии, Кипра и Словакии.
В то же время в Москву не приедут президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также лидер Лаоса - причины не уточнили. Ранее в Кремле заявляли, что ждут в Москве более 20 иностранных лидеров.
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злочинця, терориста і виродка , який вбиває наших мирних
людей та наших діточок !
Смерть клятим москалям і тим нелюдям , які його підтримують
в геноциді украінського народу 😡
фіца не дурна! в неї вже один раз стріляли
.
Та ні ... він спостерігав би за тим щоб не збити своєю макитрою український дрон ...
Пилять, коняка здохне. Він її (республіку) так любив..