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Новости 9 мая в России Фицо едет в Москву на 9 мая
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В программе визита Фицо в Москву нет участия в параде 9 мая.

Среди пунктов программы визита Фицо в Москву нет упоминаний о параде.

В программе визита премьера Словакии Роберта Фицо в Москву нет упоминания об участии в параде на Красной площади.

Об этом говорится на странице правительства Словакии в соцсети фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, первым пунктом в программе сказано, что Фицо примет участие в возложении венка к могиле неизвестного солдата. Также у политика запланированы двусторонние встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, лидером Китая Си Цзиньпином, президентом Бразилии Лулой да Сильва и генсекретарем коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

В то же время в программе нет упоминаний об участии Фицо в параде на Красной площади.

Издание Aktuality пишет, что если бы Фицо был на параде, то он бы наблюдал за маршем тех, кто еще недавно воевал против Украины.

Читайте также: Фицо возмутился заявлением Зеленского о параде в Москве и заявил, что все равно туда поедет

9 мая в России

Напомним, в Москву уже прилетел президент Сербии Александр Вучич. В России из-за атаки беспилотников 7 мая закрывали воздушное пространство, поэтому на пути в Москву его самолет сел в Баку.

Еще раньше в РФ прилетел президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидер Бразилии Лула да Силва и глава Кубы Мигель Диас-Канель.

Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву, чтобы посетить военный парад 9 мая.

Также сообщалось, что депутаты Европарламента от левопопулистской партии "Союз Сары Вагенкнехт" собрались в Москву на парад к 9 мая. Вместе с ними поедут еще трое евродепутатов - из Чехии, Кипра и Словакии.

В то же время в Москву не приедут президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также лидер Лаоса - причины не уточнили. Ранее в Кремле заявляли, что ждут в Москве более 20 иностранных лидеров.

Читайте также: Эстония пытается "намеренно" сорвать мой визит в Москву, - Фицо

Автор: 

визит (3088) россия (95687) Словакия (985) Фицо Роберт (187)


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Топ комментарии
+5
Гидко дивитися на фаміліі диктаторів , які приїдуть до кремлівського
злочинця, терориста і виродка , який вбиває наших мирних
людей та наших діточок !
Смерть клятим москалям і тим нелюдям , які його підтримують
в геноциді украінського народу 😡
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07.05.2025 23:52
+4
У нього діарея, від радості, що попав у радную говень??
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07.05.2025 23:39
+2
чекають 20 іноземних підерів ))
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07.05.2025 23:56
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У нього діарея, від радості, що попав у радную говень??
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07.05.2025 23:39 Ответить
Гидко дивитися на фаміліі диктаторів , які приїдуть до кремлівського
злочинця, терориста і виродка , який вбиває наших мирних
людей та наших діточок !
Смерть клятим москалям і тим нелюдям , які його підтримують
в геноциді украінського народу 😡
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07.05.2025 23:52 Ответить
чекають 20 іноземних підерів ))
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07.05.2025 23:56 Ответить
"Кто не был в стропах парашюта, тот называется Мабута !"

фіца не дурна! в неї вже один раз стріляли

.
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08.05.2025 00:00 Ответить
"Видання https://www.aktuality.sk/clanok/wrqgr8U/kto-bude-robit-premierovi-ficovi-v-moskve-spolocnost-vojaci-ktori-bojovali-proti-ukrajine-aj-autoritarski-lidri/ Aktuality пише, що якби Фіцо був на параді, то він би спостерігав за маршем тих, хто ще донедавна воював проти України. "
Та ні ... він спостерігав би за тим щоб не збити своєю макитрою український дрон ...
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08.05.2025 00:08 Ответить
Не буде лідера Лаосской нородной ріспублікі??

Пилять, коняка здохне. Він її (республіку) так любив..
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08.05.2025 00:08 Ответить
Невже ця жаба не буде марширувати разом з рашистськими фашистами, корейцями і китайцями?
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08.05.2025 00:17 Ответить
Також цікаво що Фіцо відкрито лижеться не тільки з ****** а із Сі який є ворогом Тампона. Чи ні? Бо я вже запутався як це називається що товариш Тампона Фіцо спить із Сі який не товариш Тампона
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08.05.2025 00:20 Ответить
Хвойда робить будь-що, тільки в губи не цілується.
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08.05.2025 00:22 Ответить
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08.05.2025 00:42 Ответить
На шабаш Сатани у москві, як завжди, злітаються всі чорти та вурдалаки.
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08.05.2025 00:56 Ответить
 
 