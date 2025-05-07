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Новини 9 травня у Росії Фіцо їде до Москви на 9 травня
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У програмі візиту Фіцо до Москви немає участі в параді 9 травня

Серед пунктів програми візиту Фіцо до Москви немає згадок про парад

У програмі візиту прем’єра Словаччини Роберта Фіцо до Москви немає згадки про участь у параді на Красній площі.

Про це йдеться на сторнці уряду Словаччини у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, першим пунктом у програмі сказано, що Фіцо візьме участь у покладанні вінка до могили невідомого солдата. Також у політика заплановані двосторонні зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, лідером Китаю Сі Цзіньпіном, президентом Бразилії Лулою да Сільва та генсекретарем комуністичної партії В'єтнаму То Ламом.

Водночас у програмі немає згадок про участь Фіцо у параді на Красній площі.

Видання Aktuality пише, що якби Фіцо був на параді, то він би спостерігав за маршем тих, хто ще донедавна воював проти України.

Читайте також: Фіцо обурився заявою Зеленського про парад у Москві та заявив, що все одно туди поїде

9 травня у Росії

Нагадаємо, до Москви вже прилетів президент Сербії Александр Вучич. У Росії через атаку безпілотників 7 травня закривали повітряний простір, тому на шляху до Москви його літак сів у Баку.

Ще раніше до РФ прилетів президент Венесуели Ніколас Мадуро, лідер Бразилії Лула да Сілва і голова Куби Мігель Діас-Канель.

Глава Китаю Сі Цзіньпін прибув до Москви, щоб відвідати військовий парад 9 травня.

Також повідомлялося, що депутати Європарламенту від лівопопулістської партії "Союз Сари Вагенкнехт" зібралися у Москву на парад до 9 травня. Разом з ними поїдуть ще троє євродепутатів - з Чехії, Кіпру та Словаччини.

Водночас до Москви не приїдуть президент Азербайджану Ільхам Алієв, а також лідер Лаосу — причини не уточнили. Раніше в Кремлі заявляли, що чекають у Москві понад 20 іноземних лідерів.

Читайте також: Естонія намагається "навмисно" зірвати мій візит до Москви, - Фіцо

Автор: 

візит (1593) росія (65394) Словаччина (1106) Фіцо Роберт (208)


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Топ коментарі
+4
У нього діарея, від радості, що попав у радную говень??
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07.05.2025 23:39
+3
Гидко дивитися на фаміліі диктаторів , які приїдуть до кремлівського
злочинця, терориста і виродка , який вбиває наших мирних
людей та наших діточок !
Смерть клятим москалям і тим нелюдям , які його підтримують
в геноциді украінського народу 😡
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07.05.2025 23:52
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У нього діарея, від радості, що попав у радную говень??
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07.05.2025 23:39 Відповісти
Гидко дивитися на фаміліі диктаторів , які приїдуть до кремлівського
злочинця, терориста і виродка , який вбиває наших мирних
людей та наших діточок !
Смерть клятим москалям і тим нелюдям , які його підтримують
в геноциді украінського народу 😡
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07.05.2025 23:52 Відповісти
чекають 20 іноземних підерів ))
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07.05.2025 23:56 Відповісти
"Кто не был в стропах парашюта, тот называется Мабута !"

фіца не дурна! в неї вже один раз стріляли

.
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08.05.2025 00:00 Відповісти
"Видання https://www.aktuality.sk/clanok/wrqgr8U/kto-bude-robit-premierovi-ficovi-v-moskve-spolocnost-vojaci-ktori-bojovali-proti-ukrajine-aj-autoritarski-lidri/ Aktuality пише, що якби Фіцо був на параді, то він би спостерігав за маршем тих, хто ще донедавна воював проти України. "
Та ні ... він спостерігав би за тим щоб не збити своєю макитрою український дрон ...
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08.05.2025 00:08 Відповісти
Не буде лідера Лаосской нородной ріспублікі??

Пилять, коняка здохне. Він її (республіку) так любив..
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08.05.2025 00:08 Відповісти
Невже ця жаба не буде марширувати разом з рашистськими фашистами, корейцями і китайцями?
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08.05.2025 00:17 Відповісти
Також цікаво що Фіцо відкрито лижеться не тільки з ****** а із Сі який є ворогом Тампона. Чи ні? Бо я вже запутався як це називається що товариш Тампона Фіцо спить із Сі який не товариш Тампона
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08.05.2025 00:20 Відповісти
Хвойда робить будь-що, тільки в губи не цілується.
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08.05.2025 00:22 Відповісти
 
 