У програмі візиту Фіцо до Москви немає участі в параді 9 травня
У програмі візиту прем’єра Словаччини Роберта Фіцо до Москви немає згадки про участь у параді на Красній площі.
Про це йдеться на сторнці уряду Словаччини у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, першим пунктом у програмі сказано, що Фіцо візьме участь у покладанні вінка до могили невідомого солдата. Також у політика заплановані двосторонні зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, лідером Китаю Сі Цзіньпіном, президентом Бразилії Лулою да Сільва та генсекретарем комуністичної партії В'єтнаму То Ламом.
Водночас у програмі немає згадок про участь Фіцо у параді на Красній площі.
Видання Aktuality пише, що якби Фіцо був на параді, то він би спостерігав за маршем тих, хто ще донедавна воював проти України.
9 травня у Росії
Нагадаємо, до Москви вже прилетів президент Сербії Александр Вучич. У Росії через атаку безпілотників 7 травня закривали повітряний простір, тому на шляху до Москви його літак сів у Баку.
Ще раніше до РФ прилетів президент Венесуели Ніколас Мадуро, лідер Бразилії Лула да Сілва і голова Куби Мігель Діас-Канель.
Глава Китаю Сі Цзіньпін прибув до Москви, щоб відвідати військовий парад 9 травня.
Також повідомлялося, що депутати Європарламенту від лівопопулістської партії "Союз Сари Вагенкнехт" зібралися у Москву на парад до 9 травня. Разом з ними поїдуть ще троє євродепутатів - з Чехії, Кіпру та Словаччини.
Водночас до Москви не приїдуть президент Азербайджану Ільхам Алієв, а також лідер Лаосу — причини не уточнили. Раніше в Кремлі заявляли, що чекають у Москві понад 20 іноземних лідерів.
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злочинця, терориста і виродка , який вбиває наших мирних
людей та наших діточок !
Смерть клятим москалям і тим нелюдям , які його підтримують
в геноциді украінського народу 😡
фіца не дурна! в неї вже один раз стріляли
.
Та ні ... він спостерігав би за тим щоб не збити своєю макитрою український дрон ...
Пилять, коняка здохне. Він її (республіку) так любив..