У програмі візиту Фіцо до Москви немає участі в параді 9 травня

У програмі візиту прем’єра Словаччини Роберта Фіцо до Москви немає згадки про участь у параді на Красній площі.

Про це йдеться на сторнці уряду Словаччини у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, першим пунктом у програмі сказано, що Фіцо візьме участь у покладанні вінка до могили невідомого солдата. Також у політика заплановані двосторонні зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, лідером Китаю Сі Цзіньпіном, президентом Бразилії Лулою да Сільва та генсекретарем комуністичної партії В'єтнаму То Ламом.

Водночас у програмі немає згадок про участь Фіцо у параді на Красній площі.

Видання Aktuality пише, що якби Фіцо був на параді, то він би спостерігав за маршем тих, хто ще донедавна воював проти України.

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9 травня у Росії

Нагадаємо, до Москви вже прилетів президент Сербії Александр Вучич. У Росії через атаку безпілотників 7 травня закривали повітряний простір, тому на шляху до Москви його літак сів у Баку.

Ще раніше до РФ прилетів президент Венесуели Ніколас Мадуро, лідер Бразилії Лула да Сілва і голова Куби Мігель Діас-Канель.

Глава Китаю Сі Цзіньпін прибув до Москви, щоб відвідати військовий парад 9 травня.

Також повідомлялося, що депутати Європарламенту від лівопопулістської партії "Союз Сари Вагенкнехт" зібралися у Москву на парад до 9 травня. Разом з ними поїдуть ще троє євродепутатів - з Чехії, Кіпру та Словаччини.

Водночас до Москви не приїдуть президент Азербайджану Ільхам Алієв, а також лідер Лаосу — причини не уточнили. Раніше в Кремлі заявляли, що чекають у Москві понад 20 іноземних лідерів.

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