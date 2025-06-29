Польша поднимала авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

Из-за массированной атаки России на Украину в ночь на 29 июня Польша активизировала силы противовоздушной обороны и поднимала в воздух истребители.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в соцсети Х.

"Внимание, в связи с атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, началась операция польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в соответствии с действующими процедурами, оперативное командование привело в действие все доступные силы и средства. Были подняты очередные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в состояние наивысшей боевой готовности.

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"Принятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с угрожающими районами. Оперативное командование Вооруженных Сил осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию", - добавили в командовании.

Массированная атака на Украину в ночь на 29 июня

Напомним, ночью войска РФ также атаковали ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовщины. Также сообщалось, что войска РФ ударили по предприятию в Кременчугском районе Полтавской области. Кроме того, рашисты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Черкасской области. Там есть пострадавшие. Впоследствии стало известно, что враг атаковал Смилу. Среди пострадавших - ребенок, повреждены многоэтажки и колледж.

Цензор.НЕТ также информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Запорожье. В Николаеве под ударом находился объект инфраструктуры. Кроме того, рашисты атаковали Ивано-Франковскую область, там есть последствия в двух громадах.

По данным ОВА, более 5 часов этой ночью звучала тревога в Ривненской области. Есть сбивание воздушных целей врага. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. Также враг пытался атаковать Кировоградскую область. В небе над областью активно работали мобильные огневые группы. Есть результат. Последствий в громадах не зафиксировано.

Находилась под ударом Днепропетровщина. По данным ОВА, над областью защитники неба уничтожили 12 вражеских беспилотников. Кроме этого, этой ночью россияне снова целились по Никопольщине. Тяжелую артиллерию и fpv-дрон направили на Марганецкую и Покровскую громады. Уже утром ударили БПЛА по райцентру. Обошлось без пострадавших.