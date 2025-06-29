Атака РФ на Львовщину: Дрогобыч - частично без света. Горожан просят закрыть окна и не выходить без необходимости на улицу

В ночь на 29 июня поражение получил один из промышленных объектов на территории Дрогобычской громады на Львовщине, удары нанесены как ракетами, так и дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Дрогобычского горсовета.

Как отмечается, утром на место происшествия оперативно прибыли все службы реагирования. В Дрогобычском городском совете работает комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Пострадавших в результате атаки нет.

На территории громады активно проводятся обследования. Улицы патрулируют полицейские для выявления возможных дополнительных повреждений.

"По состоянию на сейчас соответствующие службы осуществляют измерения показателей атмосферного воздуха и уровня радиации. Предварительные результаты ожидаются в течение трех часов.

В части Дрогобыча и в отдельных населенных пунктах громады зафиксировано отсутствие электроснабжения. Работы по его восстановлению продолжаются", - говорится в сообщении.

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"Призываем жителей громады оставаться дома, по возможности, не выходить на улицу без крайней необходимости. Плотно закройте окна, двери, вентиляционные отверстия. Выключите кондиционеры, вентиляцию, обогреватели с забором воздуха извне. Защитите органы дыхания, приготовьте ватно-марлевые повязки, увлажненные водой или слабым раствором соды. Можно использовать мокрое полотенце или ткань. Если вы фиксируете ухудшение состояния здоровья, безотлагательно обращайтесь в медицинские учреждения ...Ситуация контролируемая. Все службы действуют слаженно", - добавляют в горсовете.

Массированная атака на Украину в ночь на 29 июня

Напомним, ночью войска РФ также атаковали ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовской области. Также сообщалось, что войска РФ ударили по предприятию в Кременчугском районе Полтавской области. Кроме того, рашисты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Черкасской области. Там есть пострадавшие. Впоследствии стало известно, что враг атаковал Смилу. Среди пострадавших - ребенок, повреждены многоэтажки и колледж.

Цензор.НЕТ также информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Запорожье. В Николаеве под ударом находился объект инфраструктуры. Кроме того, рашисты атаковали Ивано-Франковскую область, там есть последствия в двух громадах.

По данным ОВА, более 5 часов этой ночью звучала тревога в Ривненской области. Есть сбивание воздушных целей врага. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. Также враг пытался атаковать Кировоградскую область. В небе над областью активно работали мобильные огневые группы. Есть результат. Последствий в громадах не зафиксировано.

Находилась под ударом Днепропетровщина. По данным ОВА, над областью защитники неба уничтожили 12 вражеских беспилотников. Кроме этого, этой ночью россияне снова целились по Никопольщине. Тяжелую артиллерию и fpv-дрон направили на Марганецкую и Покровскую громады. Уже утром ударили БПЛА по райцентру. Без пострадавших.