Атака РФ на Львівщину: Дрогобич частково без світла. Містян просять зачинити вікна і не виходити без потреби на вулицю

У ніч на 29 червня ураження зазнав один із промислових об’єктів на території Дрогобицької громади на Львівщині, влучання завдано як ракетами, так і дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Дрогобицької міськради.

Як зазначається, зранку на місце події оперативно прибули всі служби реагування. У Дрогобицькій міській раді працює комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Потерпілих внаслідок атаки немає.

На території громади активно проводяться обстеження. Вулицями патрулюють поліцейські для виявлення можливих додаткових пошкоджень.

"Станом на зараз відповідні служби здійснюють вимірювання показників атмосферного повітря та рівня радіації. Попередні результати очікуються впродовж трьох годин.

У частині Дрогобича та в окремих населених пунктах громади зафіксовано відсутність електропостачання. Роботи з його відновлення тривають", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог атакував ракетами та дронами критичну інфраструктуру Львівщини: є влучання в промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі (оновлено)

"Закликаємо мешканців громади залишатися вдома, по можливості не виходити на вулицю без нагальної потреби. Щільно зачиніть вікна, двері, вентиляційні отвори. Вимкніть кондиціонери, вентиляцію, обігрівачі з забором повітря ззовні. Захистіть органи дихання, приготуйте ватно-марлеві пов’язки, зволожені водою або слабким розчином соди. Можна використати мокрий рушник чи тканину. Якщо ви фіксуєте погіршення стану здоровʼя невідкладно звертайтесь до медичних закладів...Ситуація контрольована. Усі служби діють злагоджено", - додають у міськраді.

Масована атака на Україну у ніч проти 29 червня

Нагадаємо, вночі війська РФ масовано атакували Україну. Понад 500 повітряних цілей запустив ворог уночі, епіцентр удару - Захід. За даними Повітряних сил, вночі було знищено 38 із 60 ракет, знешкоджено понад 430 дронів.

Зокрема, як зазначалося, війська РФ атакували ракетами та дронами критичну інфраструктуру Львівщини. Також повідомлялося, що війська РФ ударили по підприємству у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Окрім того, рашисти атакували дронами цивільну інфраструктуру Черкащини. Там є постраждалі. Згодом стало відомо, що ворог атакував Смілу. Серед постраждалих - дитина, пошкоджено багатоповерхівки та коледж.

Цензор.НЕТ також інформував, що окупанти завдали ракетного удару по підприємству у Запоріжжі. У Миколаєві під ударом перебував об’єкт інфраструктури. Окрім того, рашисти атакували Івано-Франківщину, там є наслідки в двох громадах.

За даними ОВА, понад 5 годин цієї ночі лунала тривога на Рівненщині. Є збиття повітряних цілей ворога. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. Також ворог намагався атакувати Кіровоградщину. В небі над областю активно працювали мобільні вогневі групи. Є результат. Наслідків в громадах не зафіксовано.

Перебувала під ударом і Дніпропетровщина. За даними ОВА, над областю захисники неба знищили 12 ворожих безпілотників. Окрім цього, цієї ночі росіяни знову цілили по Нікопольщині. Важку артилерію та fpv-дрон скерували на Марганецьку та Покровську громади. Вже вранці вдарили БпЛА по райцентру. Минулося без постраждалих.