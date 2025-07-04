Сенаторы-демократы начали расследование из-за отказа Трампа обновлять санкции против России, - The Hill
Трое американских сенаторов-демократов инициировали расследование относительно пятимесячной паузы администрации Дональда Трампа в обновлении санкций против России, несмотря на продолжающуюся агрессию против Украины.
Об этом сообщает The Hill, передает Цензор.НЕТ.
Сенаторы Джин Шахин, Элизабет Уоррен и Крис Куонс в совместном заявлении отметили, что бездействие Белого дома позволяет Владимиру Путину безнаказанно продолжать войну.
"Вместо того, чтобы принять очевидные меры для давления на агрессоров, президент Трамп ничего не делает, и мы будем расследовать эту упущенную возможность добиться прекращения войны", - говорится в заявлении.
Законодатели подчеркнули, что Трамп не только блокирует предоставление новой военной помощи Украине, но и остановил обновление санкций и экспортного контроля, что способствует обходу ограничений, в частности через Китай, и усилению российского ВПК.
Расследование инициировано на фоне сведений о приостановлении Пентагоном поставок Украине средств ПВО и высокоточных боеприпасов.
США приостановили помощь Украине
Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.
Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.
В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.
Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.
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