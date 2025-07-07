Дочь Злочевского отыграла свадьбу в замке Италии, это обошлось около 1 млн евро, - СМИ. ВИДЕО

Экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский, который несколько лет назад пытался дать правоохранителям рекордную в истории страны взятку, праздновал свадьбу дочери в пригороде итальянской Флоренции.

Об этом говорится в расследовании УП, информирует Цензор.НЕТ.

Журналист Михаил Ткач заявил, что среди гостей - много людей, так или иначе связанных с Россией.

Дедушка жениха - известный на временно оккупированной территории Донетчины врач, который уже много лет сотрудничает с оккупационными властями.

Празднование происходило в средневековом замке Кастелфалфи. Сейчас - это 5-звездочный курорт класса "Люкс". Стоимость суток в отеле стартует от 85 тыс. грн в сутки.

"Стоимость свадьбы с арендой замка, кейтерингом и другими услугами может составлять около 1 млн евро", - говорит Ткач.

Кто жених и невеста

Женились дочь Злочевского Анна и Антон Фисталь - внук, сын и племянник медицинских монополистов. На свадьбу прибыли около 150 гостей.

Антон Фисталь

Дедушка жениха Эмиль Фисталь остался в Донецке после оккупации, лечит оккупантов и голосовал на "псевдореферендуме".

Отец жениха умер, а дядя - Герман Фисталь - за несколько дней до свадьбы был задержан НАБУ и САП. Правоохранители разоблачили схему масштабных хищений бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования для нужд онкобольных. В течение 2021-2022 гг. во время закупок медоборудования участники схемы завладели средствами на сумму более 231 млн грн.

Антон, по данным УП, живет на Кипре, как и семья Злочевского.

Читайте: Журналисты нашли имущество семей украинских экс-чиновников в Дубае на $30 миллионов. О ком идет речь?

Напомним, 1 августа 2023 года коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим министром экологии и природных ресурсов Украины.

По результатам сотрудничества с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры обвиняемый заплатил 500 млн грн на помощь ВСУ для проекта Армия Дронов. Также обвиняемый оказал помощь подразделениям ВСУ в виде покупки оборудования на общую сумму более 160 млн грн.

12 июня 2020 года первый заместитель председателя Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. 5 миллионов долларов были предназначены руководителям НАБУ и САП, еще 1 миллион долларов Ильяшенко, Кича и Мазурова собирались поделить между собой.

В июле 2020 года НАБУ и САП заочно сообщили Злочевскому о подозрении. В августе 2020 года его объявили в розыск и заочно арестовали.

Читайте: Дочери экс-министра-взяточника Злочевского приватизировали государственный НИИ по производству генераторов в Киеве