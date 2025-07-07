Дочь Злочевского отыграла свадьбу в замке Италии, это обошлось около 1 млн евро, - СМИ. ВИДЕО
Экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский, который несколько лет назад пытался дать правоохранителям рекордную в истории страны взятку, праздновал свадьбу дочери в пригороде итальянской Флоренции.
Об этом говорится в расследовании УП, информирует Цензор.НЕТ.
Журналист Михаил Ткач заявил, что среди гостей - много людей, так или иначе связанных с Россией.
Дедушка жениха - известный на временно оккупированной территории Донетчины врач, который уже много лет сотрудничает с оккупационными властями.
Празднование происходило в средневековом замке Кастелфалфи. Сейчас - это 5-звездочный курорт класса "Люкс". Стоимость суток в отеле стартует от 85 тыс. грн в сутки.
"Стоимость свадьбы с арендой замка, кейтерингом и другими услугами может составлять около 1 млн евро", - говорит Ткач.
Кто жених и невеста
Женились дочь Злочевского Анна и Антон Фисталь - внук, сын и племянник медицинских монополистов. На свадьбу прибыли около 150 гостей.
Дедушка жениха Эмиль Фисталь остался в Донецке после оккупации, лечит оккупантов и голосовал на "псевдореферендуме".
Отец жениха умер, а дядя - Герман Фисталь - за несколько дней до свадьбы был задержан НАБУ и САП. Правоохранители разоблачили схему масштабных хищений бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования для нужд онкобольных. В течение 2021-2022 гг. во время закупок медоборудования участники схемы завладели средствами на сумму более 231 млн грн.
Антон, по данным УП, живет на Кипре, как и семья Злочевского.
Напомним, 1 августа 2023 года коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим министром экологии и природных ресурсов Украины.
По результатам сотрудничества с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры обвиняемый заплатил 500 млн грн на помощь ВСУ для проекта Армия Дронов. Также обвиняемый оказал помощь подразделениям ВСУ в виде покупки оборудования на общую сумму более 160 млн грн.
12 июня 2020 года первый заместитель председателя Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).
Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. 5 миллионов долларов были предназначены руководителям НАБУ и САП, еще 1 миллион долларов Ильяшенко, Кича и Мазурова собирались поделить между собой.
В июле 2020 года НАБУ и САП заочно сообщили Злочевскому о подозрении. В августе 2020 года его объявили в розыск и заочно арестовали.
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А Світ бачить це лайно. Вони всі не не зворотньому боці місяця живуть та бенкетують.
От і прикиньте по кому складають враження щодо українців - по бійцях та волонтерах, яких ніхто за кордоном не бачить, чи по таких "втікачах", які навидноті постійно?
Он було відео з якось зібрання в раші, то одна його дочка сиділа з такою перекошеною мордякою, що дуже показує як їй добре і що папаня наробив.
Ну і китай і сша вже заявили, що не хочуть падіння раші, бо це буде дестабілізація ситуації особисто для них.
Поділіться з народом, разом посміємося
Не замечать войну больше не получится.
Пора в ней участвовать!
Да, да - именно тебе! Джерело: https://censor.net/ua/b3561864
Якщо ти звичайно не злочевський ,чернишов ,рєзніков ...
Кінчай вже розводити антимонію.
На кожних виборах одне і те саме попередник погрузає в корупції, в якій більшість капає олігархам в кишеню і народ хоче змін, але олігархи перед виборами розкручують свою ж альтернативу, з багатими обітцянками, такий собі добрий і поганий поліцейський. І ця гра уже 30 років працює. Тому що ніодин виборець не задає питання а як нах... той кандидат збирається те все реалізовувати і за чий кошт масова реклама.
А в парламенті одні і ті люди сидять які працюють на пінчука, ахметова, коломойського.
І ще орки своїх пропихають користуючись вічними ждунами на південному-сході, до яких навіть під час війни розум не прийшов, що їх тупо використовують як стадо баранів. Хоча вище перечислені також на російські гроші виросли.
о чем новость? согласно этой инфе злочевский оправдан, а за фисталями особо и не охотились.
и до с этой свадьбы о них не вспоминали. инфа ради инфы
Вірю в Бога та його справедливість, усім, хто знущається з українського народу горіти в пеклі, і жодні попи не врятують це бидло від Божого гніву.
Як казав Гетьманцев
Жінці передбачено 2 сукні на 7 (!) років, а підлітку - по одній зимовій і демісезонній куртці на 3 роки. Такі в Україні норми щодо прожиткового мінімуму, - нардеп Данило Гетманцев.
Це так в системі прописано. Так шо не скуліть. Все по закону, ніщеброди-аборигени
Щоб кожна тварюка знала що не їм, не їх дітям , не буде прощення за їх справи.