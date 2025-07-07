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Новости Свадьба дочки Злочевского и Фисталя
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Дочь Злочевского отыграла свадьбу в замке Италии, это обошлось около 1 млн евро, - СМИ. ВИДЕО

Экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский, который несколько лет назад пытался дать правоохранителям рекордную в истории страны взятку, праздновал свадьбу дочери в пригороде итальянской Флоренции.

Об этом говорится в расследовании УП, информирует Цензор.НЕТ.

Журналист Михаил Ткач заявил, что среди гостей - много людей, так или иначе связанных с Россией.

Дедушка жениха - известный на временно оккупированной территории Донетчины врач, который уже много лет сотрудничает с оккупационными властями.

Празднование происходило в средневековом замке Кастелфалфи. Сейчас - это 5-звездочный курорт класса "Люкс". Стоимость суток в отеле стартует от 85 тыс. грн в сутки.

"Стоимость свадьбы с арендой замка, кейтерингом и другими услугами может составлять около 1 млн евро", - говорит Ткач.

Кто жених и невеста

Женились дочь Злочевского Анна и Антон Фисталь - внук, сын и племянник медицинских монополистов. На свадьбу прибыли около 150 гостей.

Дочь Злочевского вышла замуж за Антона Фисталя в Италии
Антон Фисталь

Дедушка жениха Эмиль Фисталь остался в Донецке после оккупации, лечит оккупантов и голосовал на "псевдореферендуме".

Отец жениха умер, а дядя - Герман Фисталь - за несколько дней до свадьбы был задержан НАБУ и САП. Правоохранители разоблачили схему масштабных хищений бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования для нужд онкобольных. В течение 2021-2022 гг. во время закупок медоборудования участники схемы завладели средствами на сумму более 231 млн грн.

Антон, по данным УП, живет на Кипре, как и семья Злочевского.

Читайте: Журналисты нашли имущество семей украинских экс-чиновников в Дубае на $30 миллионов. О ком идет речь?

Напомним, 1 августа 2023 года коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим министром экологии и природных ресурсов Украины.

По результатам сотрудничества с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры обвиняемый заплатил 500 млн грн на помощь ВСУ для проекта Армия Дронов. Также обвиняемый оказал помощь подразделениям ВСУ в виде покупки оборудования на общую сумму более 160 млн грн.

12 июня 2020 года первый заместитель председателя Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. 5 миллионов долларов были предназначены руководителям НАБУ и САП, еще 1 миллион долларов Ильяшенко, Кича и Мазурова собирались поделить между собой.

В июле 2020 года НАБУ и САП заочно сообщили Злочевскому о подозрении. В августе 2020 года его объявили в розыск и заочно арестовали.

Читайте: Дочери экс-министра-взяточника Злочевского приватизировали государственный НИИ по производству генераторов в Киеве

Автор: 

Злочевский Николай (148) Италия (1658)


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Топ комментарии
+21
Висновки повинні робити ми ... Вони так живуть вже 30років..нам по вухах їздять та розводять як лохів...
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07.07.2025 11:45 Ответить
+16
То що ти пропонуєш? А я пропоную створити службу як в агентів "007", які будуть їздити по світу та підчищати ось таку "україньську мразь", а заразом і дітей ТОП-росіян знищувати, наприклад дочку ***** від гражданкі Кривоногіх:
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07.07.2025 11:47 Ответить
+12
Ну розслідували, а далі шо? Які висновки та дії можна зробити?
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07.07.2025 11:42 Ответить
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Ну розслідували, а далі шо? Які висновки та дії можна зробити?
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07.07.2025 11:42 Ответить
Висновки повинні робити ми ... Вони так живуть вже 30років..нам по вухах їздять та розводять як лохів...
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07.07.2025 11:45 Ответить
Як ловко від зеленого кварталу відводить...
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07.07.2025 12:10 Ответить
зеленого кварталу?! Він був при Янику міністром. Між його скирдуванням і зеленню було 5 років
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07.07.2025 12:14 Ответить
І хто ж цей загадковий Він?...
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07.07.2025 12:23 Ответить
Так ніби у 2020 році вже був новий лідер ********** чи я помиляюся?Хто їм дає можливість виїхати з країни прихопивши награбоване?
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07.07.2025 12:38 Ответить
Була б у на нормальна влада, то конфіскувала б усе накрадене майно у цих родин а самих фігурантів у в'язницю років на 20.
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07.07.2025 11:46 Ответить
Вони за кордоном, як ти їх посадиш, а те що вона з кацлами їбеться, то за любов судити не можна!!!
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07.07.2025 11:48 Ответить
От ти наївний...У нас був шанс вибрати Чорновола... Після того без шансів
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07.07.2025 12:05 Ответить
А у 2010 ти за кого голосував?
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07.07.2025 12:12 Ответить
В тебе склєроз?? Ти мене 5 раз питаєш🤣🤣🤣
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07.07.2025 12:14 Ответить
І 5 раз ти не відповідаєш.
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07.07.2025 12:24 Ответить
Не зае... ало уже говорить "За кого голосовал"? В Украине нет разницы за кого голосовать как до тебя не дойдет? Результат на лице как говорится.
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07.07.2025 12:36 Ответить
Тобто по твоєму Зеленський має бути Президентом до самої смерті.
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07.07.2025 12:45 Ответить
Не було шансів. Інакше б вибрали.
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07.07.2025 12:41 Ответить
Як які? Не задавати ніяких питань, а іти і записуватися в "Третю штурмову". Цивільні взагалі ніхто і не повинні задавати ніяких питань. Заде будь-який "нафронтник", коли зустріне Злочевського зробить велику калюжу. А ну розмови!!
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07.07.2025 12:12 Ответить
Пани дружать а кріпаки скоро один одного жерти будуть🤣🤣
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07.07.2025 11:43 Ответить
а шо такого? кріпаки все одно проголосують за того, у кого найкрутіша і найдорожча реклама. то й нехай
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07.07.2025 11:58 Ответить
Ти кріпак від народження?
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07.07.2025 12:14 Ответить
всіх нас, мужчин, автоматично за коіпаків вважають, і узаконили це. родився ти чи ще ні!! а як родився.. то "начувайся".. якщо до привілейованого класу батьки не підлаштують!!
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07.07.2025 12:18 Ответить
хто вважає? той, кого ви вважаєте своїм паном? не вважайте
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07.07.2025 12:28 Ответить
Бідні, курва, вигнанці...

А Світ бачить це лайно. Вони всі не не зворотньому боці місяця живуть та бенкетують.

От і прикиньте по кому складають враження щодо українців - по бійцях та волонтерах, яких ніхто за кордоном не бачить, чи по таких "втікачах", які навидноті постійно?
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07.07.2025 11:44 Ответить
То що ти пропонуєш? А я пропоную створити службу як в агентів "007", які будуть їздити по світу та підчищати ось таку "україньську мразь", а заразом і дітей ТОП-росіян знищувати, наприклад дочку ***** від гражданкі Кривоногіх:
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07.07.2025 11:47 Ответить
Я поставив лайк. Але, з іншого боку. Ця баришня у чому винна, крім того, що громадянка РФ ?
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07.07.2025 11:54 Ответить
Вона дочка самого Прутіна, хіба мало?
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07.07.2025 12:07 Ответить
діти за батьків відповідають?? чим твій тато і мама займається??
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07.07.2025 12:19 Ответить
Тоб то наших дітей кацапня вбиває, їм можно, а нам зась?
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07.07.2025 12:21 Ответить
Викрасти її в заложніки і за кожен обстріл відрізати палець. А палець БАНДЕРолькой ***** відправляти. Ото ви цікаві, ми так війну ніколи не виграємо, якщо не будемо як вони чи навіть гірше методи використовувати.
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07.07.2025 13:10 Ответить
Минєкацапи! Мивбіломпальті!
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07.07.2025 13:19 Ответить
Це ніфіговий важіль впливу. І чому вона ще в Парижі, а не на підвалі в Бердичеві я досі не розумію
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07.07.2025 13:22 Ответить
Прикол знаєте, бункерному плювати, наразі він ріже все своїм неофіційним дітям, не пальці, але майбутнього в них не буде. Замість вбити самого діда, то придумують як різати інших, причина в бункерному і тільки його треба знищити.

Он було відео з якось зібрання в раші, то одна його дочка сиділа з такою перекошеною мордякою, що дуже показує як їй добре і що папаня наробив.

Ну і китай і сша вже заявили, що не хочуть падіння раші, бо це буде дестабілізація ситуації особисто для них.
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07.07.2025 13:35 Ответить
Ми не знаємо цього напевно, варто було б перевірити
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07.07.2025 13:47 Ответить
Якби бункерному сказали, що треба дітей віддати і Україна капітулює, то 99,9%, що він всіх віддасть на наступний день. У психопата нема співчуття, там тільки страх за власне життя.
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07.07.2025 13:42 Ответить
А у чому винні наши діти яких вбиває її пАпа?
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07.07.2025 12:23 Ответить
Дочка сталіна втекла в США і написала цілу книгу про папаню і що він тиран і нелюд. Аналогічно і багато інших дітей чинуш ссср робили, коли тікали з совка. Я не виправдовую дітей путі, але дивлячись на їх морди на останніх зібраннях, то вони там перекошені не те слово і подяки папіку за війну вони явно не скажуть і деякі походу навіть дуже хочуть щоб швидше папаня ласти заклеїв, але воно ніяк не здохне навіть в свої роки.
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07.07.2025 13:47 Ответить
Папа з ублюдком.
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07.07.2025 12:20 Ответить
Гадський папа!
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07.07.2025 12:24 Ответить
Життя вдалося - наскирдував грошенят в Україні і гуляй рваніна!
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07.07.2025 11:45 Ответить
Нова влада яка обіцяла кінець епохи бідності мабудь "наскирдувала" на війні стільки що той Злочевський позаздрить. Коли навіть обласні воєнкоми обзавелись віллами в Іспінії і елітною нерухомістю в Дубаях то що вже говорити про тих хто "зверху"
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07.07.2025 12:03 Ответить
Ці зараз пішли на рекорд - грошова допомога йде в Україну - тільки Хомка не зівай
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07.07.2025 12:06 Ответить
В чому сенс Демократії ,- в Свободі висловлення позиції в безперишкодній інформації. А всі інші дії це прегоратива Влади , і ясь на дії і подивимось???.
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07.07.2025 11:46 Ответить
А ти, Миколо, воюй...
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07.07.2025 11:46 Ответить
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07.07.2025 11:49 Ответить
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07.07.2025 13:21 Ответить
Я так пойняв, що дядя нареченого на весілля племінника не попав?
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07.07.2025 11:46 Ответить
А що тут такого? Це не їхня війна. Це Петро й Микола мають гинути за їхні землі, маєтки та рахунки в банках...
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07.07.2025 11:47 Ответить
Почнемо з того що всі ті фігуранти весілля являюцця нарідом БОГОІЗБРАННОЙ РАССИ . Тому так, дійсно це не їх війна
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07.07.2025 11:50 Ответить
Російський пропагандист пропонує військовим скласти зброю і вступити у російську армію?
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07.07.2025 12:17 Ответить
чому шапкокрад займається демагогією??...
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07.07.2025 12:20 Ответить
Думаєш Зеленський крав шапки?...може й крав...так...по приколу...для сміху...
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07.07.2025 12:28 Ответить
А якому кацапському пропагандону ви особисто надаєте перевагу? І чому?
Поділіться з народом, разом посміємося
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07.07.2025 13:17 Ответить
Гундоса почвара розвів корупцію під час війни, що і Януковичу не снилася... Очільника ДБР так і не призначає.
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07.07.2025 11:48 Ответить

Не замечать войну больше не получится.

Пора в ней участвовать!

Да, да - именно тебе! Джерело: https://censor.net/ua/b3561864

Якщо ти звичайно не злочевський ,чернишов ,рєзніков ...
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07.07.2025 11:51 Ответить
І не Олександр САТ РАМ #601301

Кінчай вже розводити антимонію.
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07.07.2025 11:56 Ответить
Маск13 - заброньований тиловий лицемір -який закликає всіх йти воювати. Коли покажете приклад і підете на передок? Коли перестанете підгавкувати зеленим політрукам ? Чи умова вашого бронювання - лизати дупу тиловим мобілізаторам ?)))
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07.07.2025 12:03 Ответить
Я теж заброньований, але ці ТЦКуни попили з мене крові, тому я на стороні добра
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07.07.2025 12:04 Ответить
Заброньований - це не є щось погане . Це нормально . Але коли заброньований - починає рвати дупу - і закликати всіх інший йти на фронт - це не заброньований - це дуполиз звичайний
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07.07.2025 12:06 Ответить
коля харший парєнь..
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07.07.2025 11:51 Ответить
Ось так, народу байки розказують, а самі граблять український народ і жирують ! Сумно- це тільки один приклад , а є дуже велика кількість, які на війні заробляють, живуть в роскоші і що саме цікаво їм наплювати на Україну та українців, вони є заробідчани, які прийшли у владу дербанити в максимальних розмірах! Чому ми бідні бо дурні, а чому дурні бо бідні!
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07.07.2025 12:00 Ответить
головне що їм однаково якого кольору влада , грошей купити любу владу в них вистачить .
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07.07.2025 12:07 Ответить
Ні бідні тому що хочуть все на халяву та вірять у казки. 30 років обирають у владу те що їм медіа олігархів пропонують, які самі живуть в ЄС а Україна для них просто бізнес.

На кожних виборах одне і те саме попередник погрузає в корупції, в якій більшість капає олігархам в кишеню і народ хоче змін, але олігархи перед виборами розкручують свою ж альтернативу, з багатими обітцянками, такий собі добрий і поганий поліцейський. І ця гра уже 30 років працює. Тому що ніодин виборець не задає питання а як нах... той кандидат збирається те все реалізовувати і за чий кошт масова реклама.
А в парламенті одні і ті люди сидять які працюють на пінчука, ахметова, коломойського.

І ще орки своїх пропихають користуючись вічними ждунами на південному-сході, до яких навіть під час війни розум не прийшов, що їх тупо використовують як стадо баранів. Хоча вище перечислені також на російські гроші виросли.
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07.07.2025 12:17 Ответить
Нажаль так і є, але двічі були проблиски, коли обрали Ющенка та Пороха. Як би ми до них не ставились, але при них був поштовх для економіки і народу покращення, але зомбованому нашому народу не зрозуміти, нажаль!
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07.07.2025 12:44 Ответить
Ющ такий же проект, ви вже забули про ширку з Яником і що за Юща у нас біло утилізовано більше озброєння чим за кучми і ригів.
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07.07.2025 13:00 Ответить
Падєбіла дружба!
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07.07.2025 12:04 Ответить
Яка "цікава" новина. Як же б ми жили під ракетами та шахедами, якщо б не дізналися про доньку Злочевського?
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07.07.2025 12:05 Ответить
Гнид теж треба памʼятати, бо через кілька років ця солодка кацапська парочка захоче полізти у Верховну Раду, чи ще на якусь відповідальну посаду в Україні.
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07.07.2025 12:15 Ответить
І хто ж їм завадить?
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07.07.2025 13:22 Ответить
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07.07.2025 12:05 Ответить
"За результатами співпраці з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури обвинувачений сплатив 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проєкту Армія Дронів. Також обвинувачений надав допомогу підрозділам ЗСУ у вигляді купівлі обладнання на загальну суму понад 160 млн грн."

о чем новость? согласно этой инфе злочевский оправдан, а за фисталями особо и не охотились.
и до с этой свадьбы о них не вспоминали. инфа ради инфы
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07.07.2025 12:06 Ответить
Їхня влада, їхня воля!
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07.07.2025 12:07 Ответить
немає влади без підкорення. і це не влада, це бандитизм і кримінал!
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07.07.2025 12:22 Ответить
Якщо це падло сплатило 500 мільйонів то скільки ж воно вкрало тоді?
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07.07.2025 12:12 Ответить
Українські корупціонери і кацапи - адіннарот.
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07.07.2025 12:13 Ответить
союз жаби й гадюки..., якщо коротко -жабогадюкінг..., сподіваюсь, доля їх покарає, тому що на правоохоронні органи надії мало...
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07.07.2025 12:14 Ответить
про інвалідопрокурорів давно не чули? Ось:https://poltava.to/news/81902/#comments
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07.07.2025 12:15 Ответить
НЕ треба забувати що він був при Янику міністром. Між його скирдуванням і зе-владою було 5 років. ЇХ не можна не помічати і ігнорувати
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07.07.2025 12:15 Ответить
Тепер цю тварину на війну, бо коли мене будуть ТЦКашники чіпати, я їх на)(уй пошлю.
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07.07.2025 12:16 Ответить
а до цього чому не слав.. не вистарчало цієї каплі до чаши гніву?? риторичне питання ..
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07.07.2025 12:23 Ответить
В що тут дивного? Ави холопи ідіть в землю гнити захищаючи цю падаль!
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07.07.2025 12:19 Ответить
Эту песню не задушишь, не убьешь!
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07.07.2025 12:19 Ответить
Думаю, що мудрий нарід ну-у дуже-дуже задоволений.
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07.07.2025 12:21 Ответить
справедливість за Зе, кому війна, кому весілля
Вірю в Бога та його справедливість, усім, хто знущається з українського народу горіти в пеклі, і жодні попи не врятують це бидло від Божого гніву.
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07.07.2025 12:48 Ответить
Може собі дозволити. З дозволу дебілкуватих 73 %.
Як казав Гетьманцев

Жінці передбачено 2 сукні на 7 (!) років, а підлітку - по одній зимовій і демісезонній куртці на 3 роки. Такі в Україні норми щодо прожиткового мінімуму, - нардеп Данило Гетманцев.

Це так в системі прописано. Так шо не скуліть. Все по закону, ніщеброди-аборигени
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07.07.2025 13:01 Ответить
...досить терпіти цей безлад.
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07.07.2025 13:34 Ответить
Україні потрібен свій "Масад".
Щоб кожна тварюка знала що не їм, не їх дітям , не буде прощення за їх справи.
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07.07.2025 13:43 Ответить
Судя по тому в каких масштабах распродается элитная недвига в Киеве и конче, элитки для себя уже все решили. Это для тех кто думает что что-то наладиться если война вдруг хоть завтра закончиться.
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07.07.2025 13:53 Ответить
 
 