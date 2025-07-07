Донька Злочевського відіграла весілля в замку Італії, це обійшлося у близько 1 млн євро, - ЗМІ. ВIДЕО

Ексміністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський, який декілька років тому намагався дати правоохоронцям рекордний в історії країни хабар, святкував весілля доньки у передмісті італійської Флоренції.

Про це йдеться в розслідуванні УП, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст Михайло Ткач заявив, що серед гостей - багато людей, так чи інакше пов'язаних з Росією.

Дідусь нареченого - відомий на тимчасово окупованій території Донеччини лікар, який вже багато років співпрацює з окупаційною владою.

Святкування відбувалося у середньовічному замку Кастелфалфі. Зараз - це 5-зірковий курорт класу "Люкс". Вартість доби в готелі стартує від 85 тис. грн за добу.

"Вартість весілля з орендою замку, кейтерингом та іншими послугами може становити близько 1 млн євро", - каже Ткач.

Хто наречений

Одружувалися донька Злочевського Ганна та Антон Фісталь - онук, син та племінник медичних монополістів. На весілля прибули близько 150 гостей.

Антон Фісталь

Дідусь нареченого Еміль Фісталь залишився в Донецьку після окупації, лікує окупантів та голосував на "псевдореферендумі".

Батько нареченого помер, а дядько - Герман Фісталь - за кілька днів до весілля був затриманий НАБУ та САП. Правоохоронці викрили схему масштабних розкрадань бюджетних коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання для потреб онкохворих. Протягом 2021-2022 рр. під час закупівель медобладнання учасники схеми заволоділи коштами на суму понад 231 млн грн.

Антон, за даними УП, мешкає на Кіпрі, як і родина Злочевського.

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Нагадаємо, 1 серпня 2023 року колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та колишнім міністром екології та природних ресурсів України.

За результатами співпраці з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури обвинувачений сплатив 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проєкту Армія Дронів. Також обвинувачений надав допомогу підрозділам ЗСУ у вигляді купівлі обладнання на загальну суму понад 160 млн грн.

12 червня 2020 року перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ілляшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП в 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

Також серед групи осіб, що давали хабар, фігурують один з керівників групи компаній, афілійованої з Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишній керівник одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. 5 мільйонів доларів були призначені керівникам НАБУ і САП, ще 1 мільйон доларів Ілляшенко, Кіча та Мазурова збиралися поділити між собою.

У липні 2020 року НАБУ і САП заочно повідомили Злочевському про підозру. У серпні 2020 року його оголосили в розшук і заочно заарештували.

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