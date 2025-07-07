УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10366 відвідувачів онлайн
Новини Весілля доньки Злочевського та Фісталя
9 344 99

Донька Злочевського відіграла весілля в замку Італії, це обійшлося у близько 1 млн євро, - ЗМІ. ВIДЕО

Ексміністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський, який декілька років тому намагався дати правоохоронцям рекордний в історії країни хабар, святкував весілля доньки у передмісті італійської Флоренції.

Про це йдеться в розслідуванні УП, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст Михайло Ткач заявив, що серед гостей - багато людей, так чи інакше пов'язаних з Росією. 

Дідусь нареченого - відомий на тимчасово окупованій території Донеччини лікар, який вже багато років співпрацює з окупаційною владою.

Святкування відбувалося у середньовічному замку Кастелфалфі. Зараз - це 5-зірковий курорт класу "Люкс". Вартість доби в готелі стартує від 85 тис. грн за добу.

"Вартість весілля з орендою замку, кейтерингом та іншими послугами може становити близько 1 млн євро", - каже Ткач.

Хто наречений

Одружувалися донька Злочевського Ганна та Антон Фісталь - онук, син та племінник медичних монополістів. На весілля прибули близько 150 гостей.

Донька Злочевського одружилася з Антоном Фісталем в Італії
Антон Фісталь

Дідусь нареченого Еміль Фісталь залишився в Донецьку після окупації, лікує окупантів та голосував на "псевдореферендумі".

Батько нареченого помер, а дядько - Герман Фісталь - за кілька днів до весілля був затриманий НАБУ та САП. Правоохоронці викрили схему масштабних розкрадань бюджетних коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання для потреб онкохворих. Протягом 2021-2022 рр. під час закупівель медобладнання учасники схеми заволоділи коштами на суму понад 231 млн грн.

Антон, за даними УП, мешкає на Кіпрі, як і родина Злочевського. 

Читайте: Журналісти знайшли майно родин українських експосадовців у Дубаї на $30 мільйонів. Про кого йдеться?

Нагадаємо, 1 серпня 2023 року колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та колишнім міністром екології та природних ресурсів України.

За результатами співпраці з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури обвинувачений сплатив 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проєкту Армія Дронів. Також обвинувачений надав допомогу підрозділам ЗСУ у вигляді купівлі обладнання на загальну суму понад 160 млн грн.

12 червня 2020 року перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ілляшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП в 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

Також серед групи осіб, що давали хабар, фігурують один з керівників групи компаній, афілійованої з Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишній керівник одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. 5 мільйонів доларів були призначені керівникам НАБУ і САП, ще 1 мільйон доларів Ілляшенко, Кіча та Мазурова збиралися поділити між собою.

У липні 2020 року НАБУ і САП заочно повідомили Злочевському про підозру. У серпні 2020 року його оголосили в розшук і заочно заарештували.

Читайте: Доньки ексміністра-хабарника Злочевського приватизували державний НДІ з виробництва генераторів у Києві

Автор: 

Злочевський Микола (208) Італія (1592)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Висновки повинні робити ми ... Вони так живуть вже 30років..нам по вухах їздять та розводять як лохів...
показати весь коментар
07.07.2025 11:45 Відповісти
+16
То що ти пропонуєш? А я пропоную створити службу як в агентів "007", які будуть їздити по світу та підчищати ось таку "україньську мразь", а заразом і дітей ТОП-росіян знищувати, наприклад дочку ***** від гражданкі Кривоногіх:
показати весь коментар
07.07.2025 11:47 Відповісти
+12
Пани дружать а кріпаки скоро один одного жерти будуть🤣🤣
показати весь коментар
07.07.2025 11:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну розслідували, а далі шо? Які висновки та дії можна зробити?
показати весь коментар
07.07.2025 11:42 Відповісти
Висновки повинні робити ми ... Вони так живуть вже 30років..нам по вухах їздять та розводять як лохів...
показати весь коментар
07.07.2025 11:45 Відповісти
Як ловко від зеленого кварталу відводить...
показати весь коментар
07.07.2025 12:10 Відповісти
зеленого кварталу?! Він був при Янику міністром. Між його скирдуванням і зеленню було 5 років
показати весь коментар
07.07.2025 12:14 Відповісти
І хто ж цей загадковий Він?...
показати весь коментар
07.07.2025 12:23 Відповісти
Так ніби у 2020 році вже був новий лідер ********** чи я помиляюся?Хто їм дає можливість виїхати з країни прихопивши награбоване?
показати весь коментар
07.07.2025 12:38 Відповісти
Була б у на нормальна влада, то конфіскувала б усе накрадене майно у цих родин а самих фігурантів у в'язницю років на 20.
показати весь коментар
07.07.2025 11:46 Відповісти
Вони за кордоном, як ти їх посадиш, а те що вона з кацлами їбеться, то за любов судити не можна!!!
показати весь коментар
07.07.2025 11:48 Відповісти
От ти наївний...У нас був шанс вибрати Чорновола... Після того без шансів
показати весь коментар
07.07.2025 12:05 Відповісти
А у 2010 ти за кого голосував?
показати весь коментар
07.07.2025 12:12 Відповісти
В тебе склєроз?? Ти мене 5 раз питаєш🤣🤣🤣
показати весь коментар
07.07.2025 12:14 Відповісти
І 5 раз ти не відповідаєш.
показати весь коментар
07.07.2025 12:24 Відповісти
Не зае... ало уже говорить "За кого голосовал"? В Украине нет разницы за кого голосовать как до тебя не дойдет? Результат на лице как говорится.
показати весь коментар
07.07.2025 12:36 Відповісти
Тобто по твоєму Зеленський має бути Президентом до самої смерті.
показати весь коментар
07.07.2025 12:45 Відповісти
Не було шансів. Інакше б вибрали.
показати весь коментар
07.07.2025 12:41 Відповісти
Як які? Не задавати ніяких питань, а іти і записуватися в "Третю штурмову". Цивільні взагалі ніхто і не повинні задавати ніяких питань. Заде будь-який "нафронтник", коли зустріне Злочевського зробить велику калюжу. А ну розмови!!
показати весь коментар
07.07.2025 12:12 Відповісти
Пани дружать а кріпаки скоро один одного жерти будуть🤣🤣
показати весь коментар
07.07.2025 11:43 Відповісти
а шо такого? кріпаки все одно проголосують за того, у кого найкрутіша і найдорожча реклама. то й нехай
показати весь коментар
07.07.2025 11:58 Відповісти
Ти кріпак від народження?
показати весь коментар
07.07.2025 12:14 Відповісти
всіх нас, мужчин, автоматично за коіпаків вважають, і узаконили це. родився ти чи ще ні!! а як родився.. то "начувайся".. якщо до привілейованого класу батьки не підлаштують!!
показати весь коментар
07.07.2025 12:18 Відповісти
хто вважає? той, кого ви вважаєте своїм паном? не вважайте
показати весь коментар
07.07.2025 12:28 Відповісти
Бідні, курва, вигнанці...

А Світ бачить це лайно. Вони всі не не зворотньому боці місяця живуть та бенкетують.

От і прикиньте по кому складають враження щодо українців - по бійцях та волонтерах, яких ніхто за кордоном не бачить, чи по таких "втікачах", які навидноті постійно?
показати весь коментар
07.07.2025 11:44 Відповісти
То що ти пропонуєш? А я пропоную створити службу як в агентів "007", які будуть їздити по світу та підчищати ось таку "україньську мразь", а заразом і дітей ТОП-росіян знищувати, наприклад дочку ***** від гражданкі Кривоногіх:
показати весь коментар
07.07.2025 11:47 Відповісти
Я поставив лайк. Але, з іншого боку. Ця баришня у чому винна, крім того, що громадянка РФ ?
показати весь коментар
07.07.2025 11:54 Відповісти
Вона дочка самого Прутіна, хіба мало?
показати весь коментар
07.07.2025 12:07 Відповісти
діти за батьків відповідають?? чим твій тато і мама займається??
показати весь коментар
07.07.2025 12:19 Відповісти
Тоб то наших дітей кацапня вбиває, їм можно, а нам зась?
показати весь коментар
07.07.2025 12:21 Відповісти
Викрасти її в заложніки і за кожен обстріл відрізати палець. А палець БАНДЕРолькой ***** відправляти. Ото ви цікаві, ми так війну ніколи не виграємо, якщо не будемо як вони чи навіть гірше методи використовувати.
показати весь коментар
07.07.2025 13:10 Відповісти
Минєкацапи! Мивбіломпальті!
показати весь коментар
07.07.2025 13:19 Відповісти
Це ніфіговий важіль впливу. І чому вона ще в Парижі, а не на підвалі в Бердичеві я досі не розумію
показати весь коментар
07.07.2025 13:22 Відповісти
Прикол знаєте, бункерному плювати, наразі він ріже все своїм неофіційним дітям, не пальці, але майбутнього в них не буде. Замість вбити самого діда, то придумують як різати інших, причина в бункерному і тільки його треба знищити.

Он було відео з якось зібрання в раші, то одна його дочка сиділа з такою перекошеною мордякою, що дуже показує як їй добре і що папаня наробив.

Ну і китай і сша вже заявили, що не хочуть падіння раші, бо це буде дестабілізація ситуації особисто для них.
показати весь коментар
07.07.2025 13:35 Відповісти
Ми не знаємо цього напевно, варто було б перевірити
показати весь коментар
07.07.2025 13:47 Відповісти
Якби бункерному сказали, що треба дітей віддати і Україна капітулює, то 99,9%, що він всіх віддасть на наступний день. У психопата нема співчуття, там тільки страх за власне життя.
показати весь коментар
07.07.2025 13:42 Відповісти
А у чому винні наши діти яких вбиває її пАпа?
показати весь коментар
07.07.2025 12:23 Відповісти
Дочка сталіна втекла в США і написала цілу книгу про папаню і що він тиран і нелюд. Аналогічно і багато інших дітей чинуш ссср робили, коли тікали з совка. Я не виправдовую дітей путі, але дивлячись на їх морди на останніх зібраннях, то вони там перекошені не те слово і подяки папіку за війну вони явно не скажуть і деякі походу навіть дуже хочуть щоб швидше папаня ласти заклеїв, але воно ніяк не здохне навіть в свої роки.
показати весь коментар
07.07.2025 13:47 Відповісти
Папа з ублюдком.
показати весь коментар
07.07.2025 12:20 Відповісти
Гадський папа!
показати весь коментар
07.07.2025 12:24 Відповісти
Життя вдалося - наскирдував грошенят в Україні і гуляй рваніна!
показати весь коментар
07.07.2025 11:45 Відповісти
Нова влада яка обіцяла кінець епохи бідності мабудь "наскирдувала" на війні стільки що той Злочевський позаздрить. Коли навіть обласні воєнкоми обзавелись віллами в Іспінії і елітною нерухомістю в Дубаях то що вже говорити про тих хто "зверху"
показати весь коментар
07.07.2025 12:03 Відповісти
Ці зараз пішли на рекорд - грошова допомога йде в Україну - тільки Хомка не зівай
показати весь коментар
07.07.2025 12:06 Відповісти
В чому сенс Демократії ,- в Свободі висловлення позиції в безперишкодній інформації. А всі інші дії це прегоратива Влади , і ясь на дії і подивимось???.
показати весь коментар
07.07.2025 11:46 Відповісти
А ти, Миколо, воюй...
показати весь коментар
07.07.2025 11:46 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2025 11:49 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2025 13:21 Відповісти
Я так пойняв, що дядя нареченого на весілля племінника не попав?
показати весь коментар
07.07.2025 11:46 Відповісти
А що тут такого? Це не їхня війна. Це Петро й Микола мають гинути за їхні землі, маєтки та рахунки в банках...
показати весь коментар
07.07.2025 11:47 Відповісти
Почнемо з того що всі ті фігуранти весілля являюцця нарідом БОГОІЗБРАННОЙ РАССИ . Тому так, дійсно це не їх війна
показати весь коментар
07.07.2025 11:50 Відповісти
Російський пропагандист пропонує військовим скласти зброю і вступити у російську армію?
показати весь коментар
07.07.2025 12:17 Відповісти
чому шапкокрад займається демагогією??...
показати весь коментар
07.07.2025 12:20 Відповісти
Думаєш Зеленський крав шапки?...може й крав...так...по приколу...для сміху...
показати весь коментар
07.07.2025 12:28 Відповісти
А якому кацапському пропагандону ви особисто надаєте перевагу? І чому?
Поділіться з народом, разом посміємося
показати весь коментар
07.07.2025 13:17 Відповісти
Гундоса почвара розвів корупцію під час війни, що і Януковичу не снилася... Очільника ДБР так і не призначає.
показати весь коментар
07.07.2025 11:48 Відповісти

Не замечать войну больше не получится.

Пора в ней участвовать!

Да, да - именно тебе! Джерело: https://censor.net/ua/b3561864

Якщо ти звичайно не злочевський ,чернишов ,рєзніков ...
показати весь коментар
07.07.2025 11:51 Відповісти
І не Олександр САТ РАМ #601301

Кінчай вже розводити антимонію.
показати весь коментар
07.07.2025 11:56 Відповісти
Маск13 - заброньований тиловий лицемір -який закликає всіх йти воювати. Коли покажете приклад і підете на передок? Коли перестанете підгавкувати зеленим політрукам ? Чи умова вашого бронювання - лизати дупу тиловим мобілізаторам ?)))
показати весь коментар
07.07.2025 12:03 Відповісти
Я теж заброньований, але ці ТЦКуни попили з мене крові, тому я на стороні добра
показати весь коментар
07.07.2025 12:04 Відповісти
Заброньований - це не є щось погане . Це нормально . Але коли заброньований - починає рвати дупу - і закликати всіх інший йти на фронт - це не заброньований - це дуполиз звичайний
показати весь коментар
07.07.2025 12:06 Відповісти
коля харший парєнь..
показати весь коментар
07.07.2025 11:51 Відповісти
Ось так, народу байки розказують, а самі граблять український народ і жирують ! Сумно- це тільки один приклад , а є дуже велика кількість, які на війні заробляють, живуть в роскоші і що саме цікаво їм наплювати на Україну та українців, вони є заробідчани, які прийшли у владу дербанити в максимальних розмірах! Чому ми бідні бо дурні, а чому дурні бо бідні!
показати весь коментар
07.07.2025 12:00 Відповісти
головне що їм однаково якого кольору влада , грошей купити любу владу в них вистачить .
показати весь коментар
07.07.2025 12:07 Відповісти
Ні бідні тому що хочуть все на халяву та вірять у казки. 30 років обирають у владу те що їм медіа олігархів пропонують, які самі живуть в ЄС а Україна для них просто бізнес.

На кожних виборах одне і те саме попередник погрузає в корупції, в якій більшість капає олігархам в кишеню і народ хоче змін, але олігархи перед виборами розкручують свою ж альтернативу, з багатими обітцянками, такий собі добрий і поганий поліцейський. І ця гра уже 30 років працює. Тому що ніодин виборець не задає питання а як нах... той кандидат збирається те все реалізовувати і за чий кошт масова реклама.
А в парламенті одні і ті люди сидять які працюють на пінчука, ахметова, коломойського.

І ще орки своїх пропихають користуючись вічними ждунами на південному-сході, до яких навіть під час війни розум не прийшов, що їх тупо використовують як стадо баранів. Хоча вище перечислені також на російські гроші виросли.
показати весь коментар
07.07.2025 12:17 Відповісти
Нажаль так і є, але двічі були проблиски, коли обрали Ющенка та Пороха. Як би ми до них не ставились, але при них був поштовх для економіки і народу покращення, але зомбованому нашому народу не зрозуміти, нажаль!
показати весь коментар
07.07.2025 12:44 Відповісти
Ющ такий же проект, ви вже забули про ширку з Яником і що за Юща у нас біло утилізовано більше озброєння чим за кучми і ригів.
показати весь коментар
07.07.2025 13:00 Відповісти
Падєбіла дружба!
показати весь коментар
07.07.2025 12:04 Відповісти
Яка "цікава" новина. Як же б ми жили під ракетами та шахедами, якщо б не дізналися про доньку Злочевського?
показати весь коментар
07.07.2025 12:05 Відповісти
Гнид теж треба памʼятати, бо через кілька років ця солодка кацапська парочка захоче полізти у Верховну Раду, чи ще на якусь відповідальну посаду в Україні.
показати весь коментар
07.07.2025 12:15 Відповісти
І хто ж їм завадить?
показати весь коментар
07.07.2025 13:22 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2025 12:05 Відповісти
"За результатами співпраці з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури обвинувачений сплатив 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проєкту Армія Дронів. Також обвинувачений надав допомогу підрозділам ЗСУ у вигляді купівлі обладнання на загальну суму понад 160 млн грн."

о чем новость? согласно этой инфе злочевский оправдан, а за фисталями особо и не охотились.
и до с этой свадьбы о них не вспоминали. инфа ради инфы
показати весь коментар
07.07.2025 12:06 Відповісти
Їхня влада, їхня воля!
показати весь коментар
07.07.2025 12:07 Відповісти
немає влади без підкорення. і це не влада, це бандитизм і кримінал!
показати весь коментар
07.07.2025 12:22 Відповісти
Якщо це падло сплатило 500 мільйонів то скільки ж воно вкрало тоді?
показати весь коментар
07.07.2025 12:12 Відповісти
Українські корупціонери і кацапи - адіннарот.
показати весь коментар
07.07.2025 12:13 Відповісти
союз жаби й гадюки..., якщо коротко -жабогадюкінг..., сподіваюсь, доля їх покарає, тому що на правоохоронні органи надії мало...
показати весь коментар
07.07.2025 12:14 Відповісти
про інвалідопрокурорів давно не чули? Ось:https://poltava.to/news/81902/#comments
показати весь коментар
07.07.2025 12:15 Відповісти
НЕ треба забувати що він був при Янику міністром. Між його скирдуванням і зе-владою було 5 років. ЇХ не можна не помічати і ігнорувати
показати весь коментар
07.07.2025 12:15 Відповісти
Тепер цю тварину на війну, бо коли мене будуть ТЦКашники чіпати, я їх на)(уй пошлю.
показати весь коментар
07.07.2025 12:16 Відповісти
а до цього чому не слав.. не вистарчало цієї каплі до чаши гніву?? риторичне питання ..
показати весь коментар
07.07.2025 12:23 Відповісти
В що тут дивного? Ави холопи ідіть в землю гнити захищаючи цю падаль!
показати весь коментар
07.07.2025 12:19 Відповісти
Эту песню не задушишь, не убьешь!
показати весь коментар
07.07.2025 12:19 Відповісти
Думаю, що мудрий нарід ну-у дуже-дуже задоволений.
показати весь коментар
07.07.2025 12:21 Відповісти
справедливість за Зе, кому війна, кому весілля
Вірю в Бога та його справедливість, усім, хто знущається з українського народу горіти в пеклі, і жодні попи не врятують це бидло від Божого гніву.
показати весь коментар
07.07.2025 12:48 Відповісти
Може собі дозволити. З дозволу дебілкуватих 73 %.
Як казав Гетьманцев

Жінці передбачено 2 сукні на 7 (!) років, а підлітку - по одній зимовій і демісезонній куртці на 3 роки. Такі в Україні норми щодо прожиткового мінімуму, - нардеп Данило Гетманцев.

Це так в системі прописано. Так шо не скуліть. Все по закону, ніщеброди-аборигени
показати весь коментар
07.07.2025 13:01 Відповісти
...досить терпіти цей безлад.
показати весь коментар
07.07.2025 13:34 Відповісти
Україні потрібен свій "Масад".
Щоб кожна тварюка знала що не їм, не їх дітям , не буде прощення за їх справи.
показати весь коментар
07.07.2025 13:43 Відповісти
Судя по тому в каких масштабах распродается элитная недвига в Киеве и конче, элитки для себя уже все решили. Это для тех кто думает что что-то наладиться если война вдруг хоть завтра закончиться.
показати весь коментар
07.07.2025 13:53 Відповісти
 
 