Донька Злочевського відіграла весілля в замку Італії, це обійшлося у близько 1 млн євро, - ЗМІ. ВIДЕО
Ексміністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський, який декілька років тому намагався дати правоохоронцям рекордний в історії країни хабар, святкував весілля доньки у передмісті італійської Флоренції.
Про це йдеться в розслідуванні УП, інформує Цензор.НЕТ.
Журналіст Михайло Ткач заявив, що серед гостей - багато людей, так чи інакше пов'язаних з Росією.
Дідусь нареченого - відомий на тимчасово окупованій території Донеччини лікар, який вже багато років співпрацює з окупаційною владою.
Святкування відбувалося у середньовічному замку Кастелфалфі. Зараз - це 5-зірковий курорт класу "Люкс". Вартість доби в готелі стартує від 85 тис. грн за добу.
"Вартість весілля з орендою замку, кейтерингом та іншими послугами може становити близько 1 млн євро", - каже Ткач.
Хто наречений
Одружувалися донька Злочевського Ганна та Антон Фісталь - онук, син та племінник медичних монополістів. На весілля прибули близько 150 гостей.
Дідусь нареченого Еміль Фісталь залишився в Донецьку після окупації, лікує окупантів та голосував на "псевдореферендумі".
Батько нареченого помер, а дядько - Герман Фісталь - за кілька днів до весілля був затриманий НАБУ та САП. Правоохоронці викрили схему масштабних розкрадань бюджетних коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання для потреб онкохворих. Протягом 2021-2022 рр. під час закупівель медобладнання учасники схеми заволоділи коштами на суму понад 231 млн грн.
Антон, за даними УП, мешкає на Кіпрі, як і родина Злочевського.
Нагадаємо, 1 серпня 2023 року колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та колишнім міністром екології та природних ресурсів України.
За результатами співпраці з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури обвинувачений сплатив 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проєкту Армія Дронів. Також обвинувачений надав допомогу підрозділам ЗСУ у вигляді купівлі обладнання на загальну суму понад 160 млн грн.
12 червня 2020 року перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ілляшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП в 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).
Також серед групи осіб, що давали хабар, фігурують один з керівників групи компаній, афілійованої з Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишній керівник одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. 5 мільйонів доларів були призначені керівникам НАБУ і САП, ще 1 мільйон доларів Ілляшенко, Кіча та Мазурова збиралися поділити між собою.
У липні 2020 року НАБУ і САП заочно повідомили Злочевському про підозру. У серпні 2020 року його оголосили в розшук і заочно заарештували.
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А Світ бачить це лайно. Вони всі не не зворотньому боці місяця живуть та бенкетують.
От і прикиньте по кому складають враження щодо українців - по бійцях та волонтерах, яких ніхто за кордоном не бачить, чи по таких "втікачах", які навидноті постійно?
Он було відео з якось зібрання в раші, то одна його дочка сиділа з такою перекошеною мордякою, що дуже показує як їй добре і що папаня наробив.
Ну і китай і сша вже заявили, що не хочуть падіння раші, бо це буде дестабілізація ситуації особисто для них.
Поділіться з народом, разом посміємося
Не замечать войну больше не получится.
Пора в ней участвовать!
Да, да - именно тебе! Джерело: https://censor.net/ua/b3561864
Якщо ти звичайно не злочевський ,чернишов ,рєзніков ...
Кінчай вже розводити антимонію.
На кожних виборах одне і те саме попередник погрузає в корупції, в якій більшість капає олігархам в кишеню і народ хоче змін, але олігархи перед виборами розкручують свою ж альтернативу, з багатими обітцянками, такий собі добрий і поганий поліцейський. І ця гра уже 30 років працює. Тому що ніодин виборець не задає питання а як нах... той кандидат збирається те все реалізовувати і за чий кошт масова реклама.
А в парламенті одні і ті люди сидять які працюють на пінчука, ахметова, коломойського.
І ще орки своїх пропихають користуючись вічними ждунами на південному-сході, до яких навіть під час війни розум не прийшов, що їх тупо використовують як стадо баранів. Хоча вище перечислені також на російські гроші виросли.
о чем новость? согласно этой инфе злочевский оправдан, а за фисталями особо и не охотились.
и до с этой свадьбы о них не вспоминали. инфа ради инфы
Вірю в Бога та його справедливість, усім, хто знущається з українського народу горіти в пеклі, і жодні попи не врятують це бидло від Божого гніву.
Як казав Гетьманцев
Жінці передбачено 2 сукні на 7 (!) років, а підлітку - по одній зимовій і демісезонній куртці на 3 роки. Такі в Україні норми щодо прожиткового мінімуму, - нардеп Данило Гетманцев.
Це так в системі прописано. Так шо не скуліть. Все по закону, ніщеброди-аборигени
Щоб кожна тварюка знала що не їм, не їх дітям , не буде прощення за їх справи.