Число пострадавших вследствие атаки РФ на Львов возросло до 12, 3 человека госпитализированы

В разных населенных пунктах Львовской области обнаруживают обломки вражеских беспилотников и крылатых ракет.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Настойчиво прошу: если вам попалась такая "находка", ни в коем случае не подходите к ней, а тем более - не прикасайтесь. Это может быть смертельно опасно. В таких случаях немедленно звоните в полицию по номеру 102", - обращается глава области к жителям Львовщины.

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По его словам, количество пострадавших из-за ночной атаки во Львове возросло до 12. Девяти людям медики помогли на местах, троих - госпитализировали.

Массированный комбинированный удар 12 июля

В ночь на 12 июля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по разным регионам Украины. Во Львове в результате российской атаки девять человек пострадали, повреждены дома, детский сад, десятки автомобилей. Из-за российской атаки повреждены 46 домов. Кроме того, было выбито более 500 окон, 15 квартир не пригодны для проживания. Также были повреждены 3 корпуса Львовской политехники, городских судов и более 20 помещений малого и среднего бизнеса.

Дронами и ракетами рашисты атаковали Луцк. По информации начальника ОВА Ивана Рудницкого, за время тревоги в воздушном пространстве зафиксировали 35 БПЛА и 2 ракеты. В результате падения обломков возникло возгорание и разрушение жилого дома и повреждения автомобилей.

На рассвете в Харькове также раздавались мощные взрывы. Враг нанес 10 ударов по Харькову - двумя КАБами и восемью боевыми дронами. Есть попадания в объекты критической инфраструктуры, трое пострадавших

Два человека погибли в Черновцах. Еще 4 человека - тяжелораненые. Оккупанты атаковали Буковину четырьмя "шахедами" и ракетой. В Черновцах повреждены несколько жилых домов, магазинов, административных зданий и автомобилей. В результате поражения вражеского БпЛА поврежден жилой дом и автомобиль на территории Сторожинецкой громады.

Войска РФ атаковали Великомихайловскую громаду Синельниковского района Днепропетровской области. Враг попал из КАБов. Погибли два человека. Загорелось авто. Пожар спасатели укротили.

По информации Воздушных сил ВСУ, с вечера 11 июля россияне атаковали Украину 597 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям и 26 крылатыми ракетами Х-101. Силы ПВО сбили 319 вражеских БпЛА типа Shahed и 25 крылатых ракет Х-101. Кроме того, 258 дронов-имитаторов - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Ночью 12 июля Кировоградская и Черкасская области оказались под очередной вражеской атакой. На Кировоградщине повреждены почти 10 частных домов. Разрушены кровли, выбиты окна, двери, повреждены заборы. Также произошло возгорание сухой травы на открытой местности. В Черкасском районе, по предварительным данным, взрывной волной повреждены 8 частных домов. Также без света сейчас полсотни абонентов.