Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун заявил, что воздержится от продвижения законопроекта о жестких санкциях против России, предложенного сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Тун объяснил это тем, что Дональд Трамп заявил о готовности увеличить торговые тарифы для России и ее партнеров самостоятельно, если не будет достигнуто соглашение с Путиным.

"Похоже, что сейчас президент попытается сделать кое-что из этого самостоятельно", - сказал он.

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В то же время, сказал он, законопроект Грэма-Блюменталя может быть принят в любой момент.

"Если в какой-то момент президент решит, что это имеет смысл и добавит ценности и рычагов влияния, которые ему нужны в этих переговорах, тогда мы это сделаем. Мы будем готовы", - добавил он.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то Штаты ударят вторичными 100% пошлинами по России.

Кая Каллас считает, что Трамп должен был бы предоставить Путину более короткий срок для мирного соглашения о прекращении войны против Украины.

Дмитрий Медведев назвал 50 дней Трампа"театральным ультиматумом", добавив, что России все равно.

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