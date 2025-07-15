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В Сенате США отложили законопроект о жестких санкциях против России

Санкции США против России Законопроект отложили

Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун заявил, что воздержится от продвижения законопроекта о жестких санкциях против России, предложенного сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Тун объяснил это тем, что Дональд Трамп заявил о готовности увеличить торговые тарифы для России и ее партнеров самостоятельно, если не будет достигнуто соглашение с Путиным.

"Похоже, что сейчас президент попытается сделать кое-что из этого самостоятельно", - сказал он.

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В то же время, сказал он, законопроект Грэма-Блюменталя может быть принят в любой момент.

"Если в какой-то момент президент решит, что это имеет смысл и добавит ценности и рычагов влияния, которые ему нужны в этих переговорах, тогда мы это сделаем. Мы будем готовы", - добавил он.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то Штаты ударят вторичными 100% пошлинами по России.

Кая Каллас считает, что Трамп должен был бы предоставить Путину более короткий срок для мирного соглашения о прекращении войны против Украины.

Дмитрий Медведев назвал 50 дней Трампа"театральным ультиматумом", добавив, что России все равно.

Читайте: Заявление Трампа об оружии для Украины смутило его сторонников, - Politico

Автор: 

санкции (11649) США (27494) тарифы (1898) Трамп Дональд (5972)


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Топ комментарии
+24
У Сенаті США відклали законопроєкт про жорсткі санкцій проти Росії

Хто б сумнівався!
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15.07.2025 12:14 Ответить
+24
Хто б мав сумнів у тому, що Штати знову обісруться!!!
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15.07.2025 12:15 Ответить
+17
Ясно що тампон затягує час для куйла,і ті всі балачки про ракети і зброю,це щоб знизити напругу в самих штатах.Він діє точно так само як куйло,просто бреше в телевізорі,а діла робить все навпаки!!!
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15.07.2025 12:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Трамп рулить
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15.07.2025 12:14 Ответить
Так.
В сухому залишку.
Допомога припинена, потім відновлена за гроші які невідомо хто ще має сплатити. 17 комплексів петріот які "вже вантажиться" по факту виявилися великим ****** яке ще потрібно узгодити протягом "тижнів" по Пісторіусу. А "смертельні санкції" так взагалі обісратушки.
Трампуша працює, ху-йлуша нарізає задачі...
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15.07.2025 12:42 Ответить
Берет пример от ЗЕ - главное много обещать.
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15.07.2025 13:19 Ответить
У Сенаті США відклали законопроєкт про жорсткі санкцій проти Росії

Хто б сумнівався!
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15.07.2025 12:14 Ответить
так ***** ж у останній телефонній розмові з трампом наказав що йому потрібно ще 60 днів щоб захопить чотири області які він хоче от трампіздун зі своїми сенаторами і дають йому 50 днів бо якщо 60 то це вже зовсім буде зрозуміло на кого вони працюють
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15.07.2025 15:19 Ответить
Хто б мав сумнів у тому, що Штати знову обісруться!!!
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15.07.2025 12:15 Ответить
Говорили-балакали.
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15.07.2025 12:15 Ответить
Забрехалися, в Сенаті Трампа, сидять по самі вуха, у московському лайні!! Московіти, ними керують… Гешефт, на крові Українців!!
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15.07.2025 12:17 Ответить
Пук, пук, пук...
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15.07.2025 12:18 Ответить
Позорники.
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15.07.2025 12:20 Ответить
Країна старих дегенератиів і імбецила венса і алкаша гесета.
Ай да молодці.
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15.07.2025 12:22 Ответить
Знову чергова брехня та пусті обіцянки від Трампа та їхнього Сенату, голослівні балачки на публіку щоб замилити очі довірливим простим американцям та європейцям - а самі продовжують цілувати дупу Пуйла.
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15.07.2025 12:24 Ответить
Снова куда-то исчезли все почитатели Трампа. Мистика).
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15.07.2025 12:25 Ответить
А то шо? А то путін нападе? Ліцеміри....
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15.07.2025 12:27 Ответить
Ясно що тампон затягує час для куйла,і ті всі балачки про ракети і зброю,це щоб знизити напругу в самих штатах.Він діє точно так само як куйло,просто бреше в телевізорі,а діла робить все навпаки!!!
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15.07.2025 12:27 Ответить
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15.07.2025 12:28 Ответить
Навіть щось казати вже в падлу.
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15.07.2025 12:32 Ответить
Потому что он (законопроект) не достаточно большой и красивый....
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15.07.2025 12:32 Ответить
«Схоже що…. спробує…. дещо з цього…» 🤢🤮
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15.07.2025 12:42 Ответить
А може і не спробує.. а може і нічого з цього... як карта ляже...ви ж знаєте нашого президента, він карти любить..

******* політика сша.
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15.07.2025 13:38 Ответить
Бьютіфул гора народила бьютіфул мишу. А нє, не народила...
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15.07.2025 12:49 Ответить
Трамп: "...пук"
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15.07.2025 12:49 Ответить
У Конгресі США продовжує зростати переважна підтримка законопроєкту про санкції проти РФ, - сенатор Грем Джерело: https://censor.net/ua/n3557604

Грем очікує, що Сенат винесе на голосування законопроєкт про санкції проти РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3562063

Пук пук среньк
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15.07.2025 12:50 Ответить
Ось дивится, пані та понове, 10 діб тому Додік телефонував ***** і ***** сповистило Додіка шо почало наступ та йому треба 60 діб для цього.
Отже 60 - 10 = 50. Співпадіння?
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15.07.2025 12:50 Ответить
Тому що закон про 500% мита проти Китаю та Індії абсурдний, як і все у цих старих трампістських ідіотів.
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15.07.2025 13:07 Ответить
Отож бо, не будуть американці платити 500% ввізних мит.
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15.07.2025 13:36 Ответить
список Епштейна:
-ми оприлюднимо і це буде бомба
-ось-ось вже скоро
-список вже в мене на столі
-така справа... а нема ніякого списку

пекельні руйнівні санкції проти раші:
-ми накладемо такі санкції, що це буде бомба
-в нас вже достатньо голосів
-ось-ось вже скоро
-ну всьо, тепер вже точно, росія зараз відчує
-Джон Тун заявив, що утримається від просування законопроєкту щодо жорстких санкцій проти Росії
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15.07.2025 13:35 Ответить
Хто чекав якихось чудес від трумпа, не чекайте - їх не буде. Це нахабний ідіот та агент намасковії.
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15.07.2025 13:43 Ответить
А знаєте , хто у США самий перший трепач ?
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15.07.2025 13:44 Ответить
СЦИКУНИ
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15.07.2025 13:45 Ответить
Ось що насправді, а не пусті слова.
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15.07.2025 15:19 Ответить
 
 