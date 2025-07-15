В Сенате США отложили законопроект о жестких санкциях против России
Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун заявил, что воздержится от продвижения законопроекта о жестких санкциях против России, предложенного сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем.
Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.
Тун объяснил это тем, что Дональд Трамп заявил о готовности увеличить торговые тарифы для России и ее партнеров самостоятельно, если не будет достигнуто соглашение с Путиным.
"Похоже, что сейчас президент попытается сделать кое-что из этого самостоятельно", - сказал он.
В то же время, сказал он, законопроект Грэма-Блюменталя может быть принят в любой момент.
"Если в какой-то момент президент решит, что это имеет смысл и добавит ценности и рычагов влияния, которые ему нужны в этих переговорах, тогда мы это сделаем. Мы будем готовы", - добавил он.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то Штаты ударят вторичными 100% пошлинами по России.
Кая Каллас считает, что Трамп должен был бы предоставить Путину более короткий срок для мирного соглашения о прекращении войны против Украины.
Дмитрий Медведев назвал 50 дней Трампа"театральным ультиматумом", добавив, что России все равно.
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В сухому залишку.
Допомога припинена, потім відновлена за гроші які невідомо хто ще має сплатити. 17 комплексів петріот які "вже вантажиться" по факту виявилися великим ****** яке ще потрібно узгодити протягом "тижнів" по Пісторіусу. А "смертельні санкції" так взагалі обісратушки.
Трампуша працює, ху-йлуша нарізає задачі...
Хто б сумнівався!
Ай да молодці.
******* політика сша.
Грем очікує, що Сенат винесе на голосування законопроєкт про санкції проти РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3562063
Пук пук среньк
Отже 60 - 10 = 50. Співпадіння?
-ми оприлюднимо і це буде бомба
-ось-ось вже скоро
-список вже в мене на столі
-така справа... а нема ніякого списку
пекельні руйнівні санкції проти раші:
-ми накладемо такі санкції, що це буде бомба
-в нас вже достатньо голосів
-ось-ось вже скоро
-ну всьо, тепер вже точно, росія зараз відчує
-Джон Тун заявив, що утримається від просування законопроєкту щодо жорстких санкцій проти Росії