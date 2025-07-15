У Сенаті США відклали законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії
Лідер республіканської більшості у Сенаті США Джон Тун заявив, що утримається від просування законопроєкту щодо жорстких санкцій проти Росії, запропонованого сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем.
Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Тун пояснив це тим, що Дональд Трамп заявив про готовність збільшити торговельні тарифи для Росії та її партнерів самостійно, якщо не буде досягнуто угоди із Путіним.
"Схоже, що зараз президент спробує зробити дещо з цього самостійно", - сказав він.
Водночас, сказав він, законопроєкт Грема-Блюменталя може бути ухвалений в будь-який момент.
"Якщо в якийсь момент президент вирішить, що це має сенс і додасть цінності та важелів впливу, які йому потрібні в цих переговорах, тоді ми це зробимо. Ми будемо готові", - додав він.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, то Штати вдарять вторинними 100% митами по Росії.
Кая Каллас вважає, що Трамп мав би надати Путіну коротший термін для мирної угоди щодо припинення війни проти України.
Дмитро Медведєв назвав 50 днів Трампа "театральним ультиматумом", додавши, що Росії байдуже.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В сухому залишку.
Допомога припинена, потім відновлена за гроші які невідомо хто ще має сплатити. 17 комплексів петріот які "вже вантажиться" по факту виявилися великим ****** яке ще потрібно узгодити протягом "тижнів" по Пісторіусу. А "смертельні санкції" так взагалі обісратушки.
Трампуша працює, ху-йлуша нарізає задачі...
Хто б сумнівався!
Ай да молодці.
******* політика сша.
Грем очікує, що Сенат винесе на голосування законопроєкт про санкції проти РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3562063
Пук пук среньк
Отже 60 - 10 = 50. Співпадіння?
-ми оприлюднимо і це буде бомба
-ось-ось вже скоро
-список вже в мене на столі
-така справа... а нема ніякого списку
пекельні руйнівні санкції проти раші:
-ми накладемо такі санкції, що це буде бомба
-в нас вже достатньо голосів
-ось-ось вже скоро
-ну всьо, тепер вже точно, росія зараз відчує
-Джон Тун заявив, що утримається від просування законопроєкту щодо жорстких санкцій проти Росії