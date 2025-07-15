У Сенаті США відклали законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії

Лідер республіканської більшості у Сенаті США Джон Тун заявив, що утримається від просування законопроєкту щодо жорстких санкцій проти Росії, запропонованого сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Тун пояснив це тим, що Дональд Трамп заявив про готовність збільшити торговельні тарифи для Росії та її партнерів самостійно, якщо не буде досягнуто угоди із Путіним.

"Схоже, що зараз президент спробує зробити дещо з цього самостійно", - сказав він.

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Водночас, сказав він, законопроєкт Грема-Блюменталя може бути ухвалений в будь-який момент.

"Якщо в якийсь момент президент вирішить, що це має сенс і додасть цінності та важелів впливу, які йому потрібні в цих переговорах, тоді ми це зробимо. Ми будемо готові", - додав він.

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Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, то Штати вдарять вторинними 100% митами по Росії.

Кая Каллас вважає, що Трамп мав би надати Путіну коротший термін для мирної угоди щодо припинення війни проти України.

Дмитро Медведєв назвав 50 днів Трампа "театральним ультиматумом", додавши, що Росії байдуже.

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