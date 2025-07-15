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У Сенаті США відклали законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії

Санкції США проти Росії Законопроєкт відклали

Лідер республіканської більшості у Сенаті США Джон Тун заявив, що утримається від просування законопроєкту щодо жорстких санкцій проти Росії, запропонованого сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Тун пояснив це тим, що Дональд Трамп заявив про готовність збільшити торговельні тарифи для Росії та її партнерів самостійно, якщо не буде досягнуто угоди із Путіним.

"Схоже, що зараз президент спробує зробити дещо з цього самостійно", - сказав він.

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Водночас, сказав він, законопроєкт Грема-Блюменталя може бути ухвалений в будь-який момент.

"Якщо в якийсь момент президент вирішить, що це має сенс і додасть цінності та важелів впливу, які йому потрібні в цих переговорах, тоді ми це зробимо. Ми будемо готові", - додав він.

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Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, то Штати вдарять вторинними 100% митами по Росії.

Кая Каллас вважає, що Трамп мав би надати Путіну коротший термін для мирної угоди щодо припинення війни проти України.

Дмитро Медведєв назвав 50 днів Трампа "театральним ультиматумом", додавши, що Росії байдуже.

Читайте: Заява Трампа про зброю для України збентежила його прибічників, - Politico

Автор: 

санкції (12365) США (23792) тарифи (2081) Трамп Дональд (6447)


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Топ коментарі
+19
У Сенаті США відклали законопроєкт про жорсткі санкцій проти Росії

Хто б сумнівався!
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15.07.2025 12:14 Відповісти
+19
Хто б мав сумнів у тому, що Штати знову обісруться!!!
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15.07.2025 12:15 Відповісти
+15
Ясно що тампон затягує час для куйла,і ті всі балачки про ракети і зброю,це щоб знизити напругу в самих штатах.Він діє точно так само як куйло,просто бреше в телевізорі,а діла робить все навпаки!!!
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15.07.2025 12:27 Відповісти
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Трамп рулить
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15.07.2025 12:14 Відповісти
Так.
В сухому залишку.
Допомога припинена, потім відновлена за гроші які невідомо хто ще має сплатити. 17 комплексів петріот які "вже вантажиться" по факту виявилися великим ****** яке ще потрібно узгодити протягом "тижнів" по Пісторіусу. А "смертельні санкції" так взагалі обісратушки.
Трампуша працює, ху-йлуша нарізає задачі...
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15.07.2025 12:42 Відповісти
Берет пример от ЗЕ - главное много обещать.
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15.07.2025 13:19 Відповісти
У Сенаті США відклали законопроєкт про жорсткі санкцій проти Росії

Хто б сумнівався!
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15.07.2025 12:14 Відповісти
Хто б мав сумнів у тому, що Штати знову обісруться!!!
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15.07.2025 12:15 Відповісти
Говорили-балакали.
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15.07.2025 12:15 Відповісти
Забрехалися, в Сенаті Трампа, сидять по самі вуха, у московському лайні!! Московіти, ними керують… Гешефт, на крові Українців!!
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15.07.2025 12:17 Відповісти
Пук, пук, пук...
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15.07.2025 12:18 Відповісти
Позорники.
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15.07.2025 12:20 Відповісти
Країна старих дегенератиів і імбецила венса і алкаша гесета.
Ай да молодці.
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15.07.2025 12:22 Відповісти
Знову чергова брехня та пусті обіцянки від Трампа та їхнього Сенату, голослівні балачки на публіку щоб замилити очі довірливим простим американцям та європейцям - а самі продовжують цілувати дупу Пуйла.
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15.07.2025 12:24 Відповісти
Снова куда-то исчезли все почитатели Трампа. Мистика).
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15.07.2025 12:25 Відповісти
А то шо? А то путін нападе? Ліцеміри....
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15.07.2025 12:27 Відповісти
Ясно що тампон затягує час для куйла,і ті всі балачки про ракети і зброю,це щоб знизити напругу в самих штатах.Він діє точно так само як куйло,просто бреше в телевізорі,а діла робить все навпаки!!!
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15.07.2025 12:27 Відповісти
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15.07.2025 12:28 Відповісти
Навіть щось казати вже в падлу.
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15.07.2025 12:32 Відповісти
Потому что он (законопроект) не достаточно большой и красивый....
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15.07.2025 12:32 Відповісти
«Схоже що…. спробує…. дещо з цього…» 🤢🤮
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15.07.2025 12:42 Відповісти
А може і не спробує.. а може і нічого з цього... як карта ляже...ви ж знаєте нашого президента, він карти любить..

******* політика сша.
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15.07.2025 13:38 Відповісти
Бьютіфул гора народила бьютіфул мишу. А нє, не народила...
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15.07.2025 12:49 Відповісти
Трамп: "...пук"
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15.07.2025 12:49 Відповісти
У Конгресі США продовжує зростати переважна підтримка законопроєкту про санкції проти РФ, - сенатор Грем Джерело: https://censor.net/ua/n3557604

Грем очікує, що Сенат винесе на голосування законопроєкт про санкції проти РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3562063

Пук пук среньк
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15.07.2025 12:50 Відповісти
Ось дивится, пані та понове, 10 діб тому Додік телефонував ***** і ***** сповистило Додіка шо почало наступ та йому треба 60 діб для цього.
Отже 60 - 10 = 50. Співпадіння?
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15.07.2025 12:50 Відповісти
Тому що закон про 500% мита проти Китаю та Індії абсурдний, як і все у цих старих трампістських ідіотів.
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15.07.2025 13:07 Відповісти
Отож бо, не будуть американці платити 500% ввізних мит.
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15.07.2025 13:36 Відповісти
список Епштейна:
-ми оприлюднимо і це буде бомба
-ось-ось вже скоро
-список вже в мене на столі
-така справа... а нема ніякого списку

пекельні руйнівні санкції проти раші:
-ми накладемо такі санкції, що це буде бомба
-в нас вже достатньо голосів
-ось-ось вже скоро
-ну всьо, тепер вже точно, росія зараз відчує
-Джон Тун заявив, що утримається від просування законопроєкту щодо жорстких санкцій проти Росії
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15.07.2025 13:35 Відповісти
Хто чекав якихось чудес від трумпа, не чекайте - їх не буде. Це нахабний ідіот та агент намасковії.
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15.07.2025 13:43 Відповісти
А знаєте , хто у США самий перший трепач ?
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15.07.2025 13:44 Відповісти
СЦИКУНИ
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15.07.2025 13:45 Відповісти
 
 