Шмыгаль о 5 годах на посту премьера: Вместе мы выстояли и удержали страну

Экс-премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил команду Кабинета Министров после отставки.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Пять лет во главе правительства. Много вызовов, тяжелые решения, неустанная работа. Но прежде всего - это о людях, с которыми мы прошли этот путь вместе. Спасибо команде Кабинета Министров Украины. Каждому сотруднику, всем, кто работал в режиме военного времени, без отпусков, без выходных. Спасибо руководителям министерств и ведомств, которые брали на себя самые тяжелые решения. Вместе мы выстояли и удержали страну", - написал он.

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Напомним, премьер Шмыгаль подал заявление об отставке с должности премьера.

Зеленский выразил убеждение, что опыт Шмыгаля будет полезным на должности министра обороны Украины.

Ранее сообщалось, что в июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля. Впоследствии Зеленский сообщил, что предложил Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.

16 июля Верховная Рада Украины поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра.

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