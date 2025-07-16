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Новости Отставка правительства
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Шмыгаль о 5 годах на посту премьера: Вместе мы выстояли и удержали страну

Кабинет министров

Экс-премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил команду Кабинета Министров после отставки.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Пять лет во главе правительства. Много вызовов, тяжелые решения, неустанная работа. Но прежде всего - это о людях, с которыми мы прошли этот путь вместе. Спасибо команде Кабинета Министров Украины. Каждому сотруднику, всем, кто работал в режиме военного времени, без отпусков, без выходных. Спасибо руководителям министерств и ведомств, которые брали на себя самые тяжелые решения. Вместе мы выстояли и удержали страну", - написал он.

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Напомним, премьер Шмыгаль подал заявление об отставке с должности премьера.

Зеленский выразил убеждение, что опыт Шмыгаля будет полезным на должности министра обороны Украины.

Ранее сообщалось, что в июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля. Впоследствии Зеленский сообщил, что предложил Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.

16 июля Верховная Рада Украины поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра.

Читайте: Зеленский подписал закон о множественном гражданстве. Что он предусматривает?

Автор: 

Кабмин (14061) Шмыгаль Денис (2760)


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Топ комментарии
+13
Вас тварюк разом всіх у в"язницю
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16.07.2025 18:26 Ответить
+9
Та да! Втримали країну! У липких зелених ручках. Не всю, правда.
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16.07.2025 18:28 Ответить
+7
Якби не Шмигаль, навіть не знаю, що було б з усіма нами. )
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16.07.2025 18:26 Ответить
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Вас тварюк разом всіх у в"язницю
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16.07.2025 18:26 Ответить
Якби не Шмигаль, навіть не знаю, що було б з усіма нами. )
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16.07.2025 18:26 Ответить
*****, булоьб на счастя без лакея ахметки та Ze.
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16.07.2025 18:46 Ответить
думаю ми б не відчували себе обкраденими ,а кожен другий не хотів би відірвати йому яйця і послухати концерт в його виконанні сопрано.дуже надіюся що він не встигне здохнути чи сховатися настільки щоб не зайняти одиночну пожиттєву камеру
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16.07.2025 18:51 Ответить
Та да! Втримали країну! У липких зелених ручках. Не всю, правда.
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16.07.2025 18:28 Ответить
І зуб даю що ЖОДНА З ЦИХ ПАСКУД НЕ ПІДЕ В ЗСУ..ЖОДНА..ВСІ ВИЇДУТЬ ЯК КУЛЕБА ДАНІЛЮК ВАЛЕРОН
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16.07.2025 18:29 Ответить
Гни ди 🤢, ви тільки заважали , ви вкрали Перемогу , робили все , щоб передати ,під окупацію Ваша ставмбульска змова , це повна капітуляція! Рашисти , які напали , відтяпали20% терріторіі повинні були , гарантами миру 🩸⁉️
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16.07.2025 18:48 Ответить
Шмигаль:
- За ТРИ роки НАКРАЛИ на ТРИСТА років своїм сім'ям!
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16.07.2025 18:30 Ответить
Краше б його не було !
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16.07.2025 18:36 Ответить
Цей уряд прокрався як ніякий інший. Але вони всі отримали винагороду
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16.07.2025 18:39 Ответить
Але на жаль гіркий досвід показує шо кожне наступне буде ще гірше
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16.07.2025 18:40 Ответить
А як же " хуже не будет"?
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16.07.2025 18:55 Ответить
Є не писаний закон який каже що кожна наступна, чи слідуюча жінка завжди гірша від попередньої.
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16.07.2025 18:57 Ответить
разом із ним не стояв і навіть....

НЕ сяду на одному гектарі, бо тхне

.
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16.07.2025 18:40 Ответить
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16.07.2025 18:41 Ответить
Ми пахалі я та трактор.
Гроши крали, я, не ви.
Україну захищали, ви, не я, а саме ви.
Ублажал я Ze, з Ахметкой.
Пінчукам бабло давав.
А народ смоктав канхфетку,
Вкусний " Тузік" він приймав.
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16.07.2025 18:44 Ответить
«Дякую команді Кабінету Міністрів. Разом ми втримали країну»
Жодного слова про дружні країни, які допомогли та продовжують допомогати.
Саме він та його команда врятувала країну.

P.S.
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16.07.2025 18:47 Ответить
Шмигаль паскудо ,разом ви зеленська малохольна шобла вистояли, та втримали 🤡 при владі !!! і маєте за цей час тисячі загиблих Воїнів ,та здали пів української теріторії !!! горіть в Аду слуги потвори !!!
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16.07.2025 18:49 Ответить
Разом з ригозеленою мразотою ви обікрали Україну,а втримали Україну звичайні Українці.
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16.07.2025 18:53 Ответить
кагал должен исчезнуть с украины
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16.07.2025 18:57 Ответить
Тобто не прості люди, які взяли зброю в 2022ому, і пожертвували життям, врятували країну?
А саме "ви" врятували - ті хто крав до війни, а з її початком почав красти ще більше?
Ті хто не готувався до війни, відмовлявся хочь щось заздалегідь зробити для її захисту, ті хто дружньо втік в перші дні, і лише потім повернувся, оце всі наші "герої"!
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16.07.2025 19:04 Ответить
Та иди уже.
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16.07.2025 19:05 Ответить
Про "Велике будівництво" нічого не казав?
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16.07.2025 19:07 Ответить
 
 