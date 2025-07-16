Шмыгаль о 5 годах на посту премьера: Вместе мы выстояли и удержали страну
Экс-премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил команду Кабинета Министров после отставки.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Пять лет во главе правительства. Много вызовов, тяжелые решения, неустанная работа. Но прежде всего - это о людях, с которыми мы прошли этот путь вместе. Спасибо команде Кабинета Министров Украины. Каждому сотруднику, всем, кто работал в режиме военного времени, без отпусков, без выходных. Спасибо руководителям министерств и ведомств, которые брали на себя самые тяжелые решения. Вместе мы выстояли и удержали страну", - написал он.
Напомним, премьер Шмыгаль подал заявление об отставке с должности премьера.
Зеленский выразил убеждение, что опыт Шмыгаля будет полезным на должности министра обороны Украины.
Ранее сообщалось, что в июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля. Впоследствии Зеленский сообщил, что предложил Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.
16 июля Верховная Рада Украины поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра.
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- За ТРИ роки НАКРАЛИ на ТРИСТА років своїм сім'ям!
НЕ сяду на одному гектарі, бо тхне
.
Гроши крали, я, не ви.
Україну захищали, ви, не я, а саме ви.
Ублажал я Ze, з Ахметкой.
Пінчукам бабло давав.
А народ смоктав канхфетку,
Вкусний " Тузік" він приймав.
Жодного слова про дружні країни, які допомогли та продовжують допомогати.
Саме він та його команда врятувала країну.
P.S.
А саме "ви" врятували - ті хто крав до війни, а з її початком почав красти ще більше?
Ті хто не готувався до війни, відмовлявся хочь щось заздалегідь зробити для її захисту, ті хто дружньо втік в перші дні, і лише потім повернувся, оце всі наші "герої"!