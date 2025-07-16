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Новини Відставка уряду
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Шмигаль про 5 років на посту прем’єра: Разом ми вистояли й втримали країну

Кабінет міністрів

Експрем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував команді Кабінету міністрів після відставки.

Про це він написав у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"П'ять років на чолі Уряду. Багато викликів, важкі рішення, невпинна робота. Але передусім — це про людей, з якими ми пройшли цей шлях разом. Дякую команді Кабінету Міністрів України. Кожному співробітнику, усім, хто працював у режимі воєнного часу, без відпусток, без вихідних. Дякую керівникам міністерств і відомств, які брали на себе найважчі рішення. Разом ми вистояли й втримали країну", - написав він.

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Нагадаємо, прем'єр Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем’єра.

Зеленський висловив переконання, що досвід Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони України.

Раніше повідомлялося, що у червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Згодом Зеленський повідомив, що запропонував Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.

16 липня Верховна Рада України підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра.

Читайте: Зеленський підписав закон про множинне громадянство. Що він передбачає?

Автор: 

Кабмін (14230) Шмигаль Денис (4709)


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Топ коментарі
+16
Вас тварюк разом всіх у в"язницю
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16.07.2025 18:26 Відповісти
+12
Та да! Втримали країну! У липких зелених ручках. Не всю, правда.
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16.07.2025 18:28 Відповісти
+10
Якби не Шмигаль, навіть не знаю, що було б з усіма нами. )
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16.07.2025 18:26 Відповісти
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Вас тварюк разом всіх у в"язницю
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16.07.2025 18:26 Відповісти
Яка вʼязниця?
До стінки і по законам військового стану
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16.07.2025 19:25 Відповісти
У нас другие законы военного времени. Зеркальные.
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16.07.2025 19:41 Відповісти
Якби не Шмигаль, навіть не знаю, що було б з усіма нами. )
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16.07.2025 18:26 Відповісти
*****, булоьб на счастя без лакея ахметки та Ze.
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16.07.2025 18:46 Відповісти
думаю ми б не відчували себе обкраденими ,а кожен другий не хотів би відірвати йому яйця і послухати концерт в його виконанні сопрано.дуже надіюся що він не встигне здохнути чи сховатися настільки щоб не зайняти одиночну пожиттєву камеру
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16.07.2025 18:51 Відповісти
Та да! Втримали країну! У липких зелених ручках. Не всю, правда.
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16.07.2025 18:28 Відповісти
І зуб даю що ЖОДНА З ЦИХ ПАСКУД НЕ ПІДЕ В ЗСУ..ЖОДНА..ВСІ ВИЇДУТЬ ЯК КУЛЕБА ДАНІЛЮК ВАЛЕРОН
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16.07.2025 18:29 Відповісти
Гни ди 🤢, ви тільки заважали , ви вкрали Перемогу , робили все , щоб передати ,під окупацію Ваша ставмбульска змова , це повна капітуляція! Рашисти , які напали , відтяпали20% терріторіі повинні були , гарантами миру 🩸⁉️
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16.07.2025 18:48 Відповісти
Шмигаль:
- За ТРИ роки НАКРАЛИ на ТРИСТА років своїм сім'ям!
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16.07.2025 18:30 Відповісти
Краше б його не було !
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16.07.2025 18:36 Відповісти
Цей уряд прокрався як ніякий інший. Але вони всі отримали винагороду
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16.07.2025 18:39 Відповісти
Але на жаль гіркий досвід показує шо кожне наступне буде ще гірше
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16.07.2025 18:40 Відповісти
А як же " хуже не будет"?
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16.07.2025 18:55 Відповісти
Є не писаний закон який каже що кожна наступна, чи слідуюча жінка завжди гірша від попередньої.
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16.07.2025 18:57 Відповісти
разом із ним не стояв і навіть....

НЕ сяду на одному гектарі, бо тхне

.
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16.07.2025 18:40 Відповісти
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16.07.2025 18:41 Відповісти
Ми пахалі я та трактор.
Гроши крали, я, не ви.
Україну захищали, ви, не я, а саме ви.
Ублажал я Ze, з Ахметкой.
Пінчукам бабло давав.
А народ смоктав канхфетку,
Вкусний " Тузік" він приймав.
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16.07.2025 18:44 Відповісти
«Дякую команді Кабінету Міністрів. Разом ми втримали країну»
Жодного слова про дружні країни, які допомогли та продовжують допомогати.
Саме він та його команда врятувала країну.

P.S.
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16.07.2025 18:47 Відповісти
Шмигаль паскудо ,разом ви зеленська малохольна шобла вистояли, та втримали 🤡 при владі !!! і маєте за цей час тисячі загиблих Воїнів ,та здали пів української теріторії !!! горіть в Аду слуги потвори !!!
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16.07.2025 18:49 Відповісти
Разом з ригозеленою мразотою ви обікрали Україну,а втримали Україну звичайні Українці.
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16.07.2025 18:53 Відповісти
кагал должен исчезнуть с украины
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16.07.2025 18:57 Відповісти
Тобто не прості люди, які взяли зброю в 2022ому, і пожертвували життям, врятували країну?
А саме "ви" врятували - ті хто крав до війни, а з її початком почав красти ще більше?
Ті хто не готувався до війни, відмовлявся хочь щось заздалегідь зробити для її захисту, ті хто дружньо втік в перші дні, і лише потім повернувся, оце всі наші "герої"!
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16.07.2025 19:04 Відповісти
+💯 👍🏿

Добровольці врятували Україну в пеклі весни-літа 2022

Героям Слава !

.
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16.07.2025 19:34 Відповісти
Та иди уже.
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16.07.2025 19:05 Відповісти
Про "Велике будівництво" нічого не казав?
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16.07.2025 19:07 Відповісти
Влаштували потужну катастрофу а-ля 1941 рік, просрали Кримський корідор та чудом не просрали Київ, хоча явно намагались. Єта наша с вамі победа, таперь йдіть Рінату електрічество платіть.
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16.07.2025 19:29 Відповісти
Хуже чим клоуна рижого небуло
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16.07.2025 19:45 Відповісти
По суті зеленський та усі депутати ВР нелегітимні. Законом про воєнний стан забороняється звільняти уряд, і тим самим законом забороняється проводити вибори.
Уряд звільнили, а виборів немає.
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16.07.2025 19:58 Відповісти
 
 