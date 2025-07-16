Шмигаль про 5 років на посту прем’єра: Разом ми вистояли й втримали країну

Експрем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував команді Кабінету міністрів після відставки.

Про це він написав у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"П'ять років на чолі Уряду. Багато викликів, важкі рішення, невпинна робота. Але передусім — це про людей, з якими ми пройшли цей шлях разом. Дякую команді Кабінету Міністрів України. Кожному співробітнику, усім, хто працював у режимі воєнного часу, без відпусток, без вихідних. Дякую керівникам міністерств і відомств, які брали на себе найважчі рішення. Разом ми вистояли й втримали країну", - написав він.

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Нагадаємо, прем'єр Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем’єра.

Зеленський висловив переконання, що досвід Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони України.

Раніше повідомлялося, що у червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Згодом Зеленський повідомив, що запропонував Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.

16 липня Верховна Рада України підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра.

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