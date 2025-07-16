Шмигаль про 5 років на посту прем’єра: Разом ми вистояли й втримали країну
Експрем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував команді Кабінету міністрів після відставки.
Про це він написав у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"П'ять років на чолі Уряду. Багато викликів, важкі рішення, невпинна робота. Але передусім — це про людей, з якими ми пройшли цей шлях разом. Дякую команді Кабінету Міністрів України. Кожному співробітнику, усім, хто працював у режимі воєнного часу, без відпусток, без вихідних. Дякую керівникам міністерств і відомств, які брали на себе найважчі рішення. Разом ми вистояли й втримали країну", - написав він.
Нагадаємо, прем'єр Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем’єра.
Зеленський висловив переконання, що досвід Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони України.
Раніше повідомлялося, що у червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Згодом Зеленський повідомив, що запропонував Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.
16 липня Верховна Рада України підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра.
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До стінки і по законам військового стану
- За ТРИ роки НАКРАЛИ на ТРИСТА років своїм сім'ям!
НЕ сяду на одному гектарі, бо тхне
.
Гроши крали, я, не ви.
Україну захищали, ви, не я, а саме ви.
Ублажал я Ze, з Ахметкой.
Пінчукам бабло давав.
А народ смоктав канхфетку,
Вкусний " Тузік" він приймав.
Жодного слова про дружні країни, які допомогли та продовжують допомогати.
Саме він та його команда врятувала країну.
P.S.
А саме "ви" врятували - ті хто крав до війни, а з її початком почав красти ще більше?
Ті хто не готувався до війни, відмовлявся хочь щось заздалегідь зробити для її захисту, ті хто дружньо втік в перші дні, і лише потім повернувся, оце всі наші "герої"!
Добровольці врятували Україну в пеклі весни-літа 2022
Героям Слава !
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Уряд звільнили, а виборів немає.