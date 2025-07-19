Умерла женщина, раненая в результате удара РФ по Ивано-Франковской области 29 июня

В Ивано-Франковской области умерла женщина, которая пострадала в результате российской воздушной атаки 29 июня.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила председатель областной военной администрации Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.

Еще одно печальное известие для области. От травм, полученных в результате вражеской атаки на Прикарпатье 29 июня, отошла в вечность Анна Косач из села Нараевка Бильшивцивской громады. В то роковое утро женщину госпитализировали с многочисленными травмами. К сожалению, спасти ее не удалось", - написала чиновница.

Массированная атака на Украину в ночь на 29 июня

Напомним, ночью войска РФ также атаковали ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовщины. Также сообщалось, что войска РФ ударили по предприятию в Кременчугском районе Полтавской области. Кроме того, рашисты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Черкасской области. Там есть пострадавшие.

Цензор.НЕТ также информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Запорожье. В Николаеве под ударом находился объект инфраструктуры.

Враг также атаковал территорию Ивано-Франковской области. Сообщалось об одной пострадавшей.

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