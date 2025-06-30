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Новости Массированный ракетный обстрел
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Промышленный объект в Дрогобыче поразила 21 вражеская цель, горел резервуар с горючим

Дрогобыч после обстрела

В ночь на 29 июня 2025 года Дрогобыччина подверглась самой массовой ракетно-дроновой атаке за период полномасштабной войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Дрогобычского горсовета.

Как отмечается, один из промышленных объектов на территории города был поражен 21-й вражеской целью. В результате попаданий образовалось шесть очагов возгорания, в частности, загорелся один из резервуаров с горючим объемом 1000 литров, что усложнило тушение.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было привлечено до 250 человек личного состава ГСЧС, 47 единиц специализированной техники из разных регионов и 150 представителей правоохранительных органов. Пострадавших от атаки нет.

Также отмечается, что в результате обстрела пострадали жилые помещения - выбито 50 окон в шести многоквартирных домах. Работниками ЖЭО было сформировано четыре бригады, которые оперативно прибыли для проведения аварийно-восстановительных работ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Растущие масштабы террора доказывают неотложность новых санкций, - Сибига о ночном ударе по Украине

"Атака вызвала обесточивание части города... По результатам экологического мониторинга по состоянию на 22:00 часа превышений предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида, углерода оксида и азота диоксида в жилой застройке по ул.Руданского,2, Нефтяников,43А и Бетховена 55/1 не обнаружено. Этот удар по Дрогобычу еще раз подтвердил, что враг атакует не только фронт, но и тыл. Но каждая служба действовала оперативно и четко. Скоординированные действия всех служб и жителей - это доказательство нашей выдержки, взаимоподдержки и способности преодолевать любые вызовы", - добавили в горсовете.

Массированная атака на Украину в ночь на 29 июня

Напомним, ночью войска РФ массированно атаковали Украину. Более 500 воздушных целей запустил враг ночью, эпицентр удара - Запад. По данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 38 из 60 ракет, обезврежено более 430 дронов.

В частности, как отмечалось, войска РФ атаковали ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовщины. Также сообщалось, что войска РФ ударили по предприятию в Кременчугском районе Полтавской области. Кроме того, рашисты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Черкасской области. Там есть пострадавшие. Впоследствии стало известно, что враг атаковал Смилу. Среди пострадавших - ребенок, повреждены многоэтажки и колледж.

Цензор.НЕТ также информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Запорожье. В Николаеве под ударом находился объект инфраструктуры. Кроме того, рашисты атаковали Ивано-Франковскую область, там есть последствия в двух громадах.

По данным ОВА, более 5 часов этой ночью звучала тревога в Ривненской области. Есть сбивание воздушных целей врага. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. Также враг пытался атаковать Кировоградскую область. В небе над областью активно работали мобильные огневые группы. Есть результат. Последствий в громадах не зафиксировано.

Находилась под ударом и Днепропетровщина. По данным ОВА, над областью защитники неба уничтожили 12 вражеских беспилотников. Кроме этого, этой ночью россияне снова целились по Никопольщине. Тяжелую артиллерию и fpv-дрон направили на Марганецкую и Покровскую громады. Уже утром ударили БПЛА по райцентру. Без пострадавших.

Автор: 

Дрогобыч (60) обстрел (28254) Львовская область (2955) Дрогобычский район (6)


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Топ комментарии
+9
1000 літрів це п'ять діжок пального. Брешіть та не ************. Жорстока правда краще за солодкий опіум брехні.
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30.06.2025 13:27 Ответить
+5
Б'ють по Дрогобичу...

В тим часом вже 4-й рік війни по нафтопроводу "дружба" нафта з Мацковії йде до Угорщини Обрана.
І чомусь ЛІДОР, Єрмак, Малюк, Шмигаль ... про це мовчать .... може рахунки мають в угорському ОТР Банку?
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30.06.2025 14:05 Ответить
+4
Ага, десять бочек топлива тушили 47 машин и 250 человек Почти сразу поверил
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30.06.2025 13:46 Ответить
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1000 літрів це п'ять діжок пального. Брешіть та не ************. Жорстока правда краще за солодкий опіум брехні.
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30.06.2025 13:27 Ответить
Може 1000 тон?
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30.06.2025 15:54 Ответить
800 км від кацапії.
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30.06.2025 13:30 Ответить
Як брешуть смердючі зебіли.... Від тонни пального забороняли людям виходити на вулицю і вікна відкривати... І 21 попадання ...
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30.06.2025 13:33 Ответить
А ти підкацапнику хочеш, щоб ***** і тобі доповідали, що саме вразили і насправді які наслідки?
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30.06.2025 15:36 Ответить
Польські літаки були підняті - стояли недалеко в позі кобри
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30.06.2025 13:34 Ответить
Вони спостерігали і душили однооку кобру.
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30.06.2025 13:45 Ответить
21 одне попадання в одну бочку чим? Це біля Польщі.Це що таке летіло?
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30.06.2025 13:43 Ответить
Ага, десять бочек топлива тушили 47 машин и 250 человек Почти сразу поверил
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30.06.2025 13:46 Ответить
Промисловий об'єкт у Дрогобичі вразила 21 ворожа ціль, горів резервуар із пальним?

Був уражений 21-ою ворожою ціллю? Яка ворожа ціль у Дрогобичі?

І не одна, а 21 -а?

Ворожа ціль для ураження/знищення може бути на території ворога, чи тимчасово окупованій...

А тут в Дрогобичі ворожа ціль у Дрогобичі? І не одна, а 21 -а?
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30.06.2025 13:49 Ответить
Йдеться про повітряну ворожу ціль (це повідомлення військ ППО типу) - ракети, дрони . . .
Так що все правильно написали, Ви просто не так зрозуміли
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30.06.2025 14:43 Ответить
Трабли з лінгвістикою. В наш об'єкт попала ворожа ціль...
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30.06.2025 15:03 Ответить
Б'ють по Дрогобичу...

В тим часом вже 4-й рік війни по нафтопроводу "дружба" нафта з Мацковії йде до Угорщини Обрана.
І чомусь ЛІДОР, Єрмак, Малюк, Шмигаль ... про це мовчать .... може рахунки мають в угорському ОТР Банку?
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30.06.2025 14:05 Ответить
100% по сірим схемам зелена шобла годується з цього
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30.06.2025 14:38 Ответить
Нафту качаємо і по нафтовим родовищам кацабня не лупить, як тільки перекриємо, так і по нафтовим родовищам будуть лупити! Так само по газовим, перекрили і маємо результат- половина видобутку газу знищено.
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30.06.2025 14:38 Ответить
Треба було ще 3 роки тому пепекрити транзит кацапської нафти і газу !
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30.06.2025 14:55 Ответить
Дякую! Однак "Промисловий об'єкт у Дрогобичі вразила 21 ворожа ціль, горів резервуар із пальним" - так у заголовку

...один із промислових об'єктів на території міста був уражений 21-ою ворожою ціллю. Внаслідок влучань утворилося шість осередків загорання, - а так у тексті повідомлення.

Ціль, напевно, один із промислових об'єктів на території міста, яка була уражена ворожий дрона-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5 камікадзе \ kamikaze drone, чи ракетою/ракетами.

Про знищення дронів-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5 камікадзе \ kamikaze drone, чи ракетою/ракетами, як і роботу ППО у повідомленні не згадується
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30.06.2025 15:13 Ответить
Щоб новина перебріхана. Тона пального, 250 людей тушили...
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30.06.2025 14:37 Ответить
Цікаво відрапортували, що знищили 90% ракет і шахедів, а тут тільки по одному об'єкту 21 приліт🤬
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30.06.2025 14:37 Ответить
..та 150 представників правоохоронних органів. Джерело: https://censor.net/ua/n3560694
- майже 2 повноцінні роти за пожежею спостерігали ... а кажуть на фронті людей не вистачає
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30.06.2025 14:57 Ответить
«…вразила 21 ціль» 😳
виходь, москалику, приїхали 😂
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30.06.2025 15:25 Ответить
А де ж ППО, навчальні бази.
Біля таких місць їх і треба ставити!
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30.06.2025 16:10 Ответить
 
 