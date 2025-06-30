Промышленный объект в Дрогобыче поразила 21 вражеская цель, горел резервуар с горючим

В ночь на 29 июня 2025 года Дрогобыччина подверглась самой массовой ракетно-дроновой атаке за период полномасштабной войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Дрогобычского горсовета.

Как отмечается, один из промышленных объектов на территории города был поражен 21-й вражеской целью. В результате попаданий образовалось шесть очагов возгорания, в частности, загорелся один из резервуаров с горючим объемом 1000 литров, что усложнило тушение.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было привлечено до 250 человек личного состава ГСЧС, 47 единиц специализированной техники из разных регионов и 150 представителей правоохранительных органов. Пострадавших от атаки нет.

Также отмечается, что в результате обстрела пострадали жилые помещения - выбито 50 окон в шести многоквартирных домах. Работниками ЖЭО было сформировано четыре бригады, которые оперативно прибыли для проведения аварийно-восстановительных работ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Растущие масштабы террора доказывают неотложность новых санкций, - Сибига о ночном ударе по Украине

"Атака вызвала обесточивание части города... По результатам экологического мониторинга по состоянию на 22:00 часа превышений предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида, углерода оксида и азота диоксида в жилой застройке по ул.Руданского,2, Нефтяников,43А и Бетховена 55/1 не обнаружено. Этот удар по Дрогобычу еще раз подтвердил, что враг атакует не только фронт, но и тыл. Но каждая служба действовала оперативно и четко. Скоординированные действия всех служб и жителей - это доказательство нашей выдержки, взаимоподдержки и способности преодолевать любые вызовы", - добавили в горсовете.

Массированная атака на Украину в ночь на 29 июня

Напомним, ночью войска РФ массированно атаковали Украину. Более 500 воздушных целей запустил враг ночью, эпицентр удара - Запад. По данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 38 из 60 ракет, обезврежено более 430 дронов.

В частности, как отмечалось, войска РФ атаковали ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовщины. Также сообщалось, что войска РФ ударили по предприятию в Кременчугском районе Полтавской области. Кроме того, рашисты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Черкасской области. Там есть пострадавшие. Впоследствии стало известно, что враг атаковал Смилу. Среди пострадавших - ребенок, повреждены многоэтажки и колледж.

Цензор.НЕТ также информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Запорожье. В Николаеве под ударом находился объект инфраструктуры. Кроме того, рашисты атаковали Ивано-Франковскую область, там есть последствия в двух громадах.

По данным ОВА, более 5 часов этой ночью звучала тревога в Ривненской области. Есть сбивание воздушных целей врага. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. Также враг пытался атаковать Кировоградскую область. В небе над областью активно работали мобильные огневые группы. Есть результат. Последствий в громадах не зафиксировано.

Находилась под ударом и Днепропетровщина. По данным ОВА, над областью защитники неба уничтожили 12 вражеских беспилотников. Кроме этого, этой ночью россияне снова целились по Никопольщине. Тяжелую артиллерию и fpv-дрон направили на Марганецкую и Покровскую громады. Уже утром ударили БПЛА по райцентру. Без пострадавших.