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Новини Масований ракетний обстріл
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Промисловий об’єкт у Дрогобичі вразила 21 ворожа ціль, горів резервуар із пальним

Дрогобич після обстрілу

У ніч на 29 червня 2025 року Дрогобиччина зазнала наймасовішої ракетно-дронової атаки за період повномасштабної війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Дрогобицької міськради. 

Як зазначається, один із промислових об’єктів на території міста був уражений 21-ою ворожою ціллю. Внаслідок влучань утворилося шість осередків загорання, зокрема загорівся один з резервуарів із пальним об’ємом 1000 літрів, що ускладнило гасіння. 

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було залучено до 250 чоловік особового складу ДСНС, 47 одиниць спеціалізованої техніки з різних регіонів та 150 представників правоохоронних органів. Потерпілих від атаки немає.

Також зазначається, що унаслідок обстрілу постраждали житлові приміщення - вибито 50 вікон у шести багатоквартирних будинках. Працівниками ЖЕО було сформовано чотири бригади, які оперативно прибули для проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зростаючі масштаби терору доводять нагальність нових санкцій, - Сибіга про нічний удар по Україні

"Атака спричинила знеструмлення частини міста...За результатами екологічного моніторингу станом на 22:00 год. перевищень гранично допустимої концентрації сірчистого ангідриду, вуглецю оксиду та азоту діоксиду в житловій забудові по вул.Руданського,2, Нафтовиків,43А та Бетховена 55/1– не виявлено. Цей удар по Дрогобичу ще раз підтвердив, що ворог атакує не лише фронт, а й тил. Але кожна служба діяла оперативно та чітко. Скоординовані дії усіх служб та мешканців - це доказ нашої витримки, взаємопідтримки й здатності долати будь-які виклики", - додали у міськраді.

Масована атака на Україну у ніч проти 29 червня

Нагадаємо, вночі війська РФ масовано атакували Україну. Понад 500 повітряних цілей запустив ворог уночі, епіцентр удару - Захід. За даними Повітряних сил, вночі було знищено 38 із 60 ракет, знешкоджено понад 430 дронів.

Зокрема, як зазначалося, війська РФ атакували ракетами та дронами критичну інфраструктуру Львівщини. Також повідомлялося, що війська РФ ударили по підприємству у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Окрім того, рашисти атакували дронами цивільну інфраструктуру Черкащини. Там є постраждалі. Згодом стало відомо, що ворог атакував Смілу. Серед постраждалих - дитина, пошкоджено багатоповерхівки та коледж.

Цензор.НЕТ також інформував, що окупанти завдали ракетного удару по підприємству у Запоріжжі. У Миколаєві під ударом перебував об’єкт інфраструктури. Окрім того, рашисти атакували Івано-Франківщину, там є наслідки в двох громадах.

За даними ОВА, понад 5 годин цієї ночі лунала тривога на Рівненщині. Є збиття повітряних цілей ворога. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. Також ворог намагався атакувати Кіровоградщину. В небі над областю активно працювали мобільні вогневі групи. Є результат. Наслідків в громадах не зафіксовано.

Перебувала під ударом і Дніпропетровщина. За даними ОВА, над областю захисники неба знищили 12 ворожих безпілотників. Окрім цього, цієї ночі росіяни знову цілили по Нікопольщині. Важку артилерію та fpv-дрон скерували на Марганецьку та Покровську громади. Вже вранці вдарили БпЛА по райцентру. Минулося без постраждалих.

Автор: 

Дрогобич (50) обстріл (29575) Львівська область (2484) Дрогобицький район (6)


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Топ коментарі
+8
1000 літрів це п'ять діжок пального. Брешіть та не ************. Жорстока правда краще за солодкий опіум брехні.
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30.06.2025 13:27 Відповісти
+3
Ага, десять бочек топлива тушили 47 машин и 250 человек Почти сразу поверил
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30.06.2025 13:46 Відповісти
+3
Б'ють по Дрогобичу...

В тим часом вже 4-й рік війни по нафтопроводу "дружба" нафта з Мацковії йде до Угорщини Обрана.
І чомусь ЛІДОР, Єрмак, Малюк, Шмигаль ... про це мовчать .... може рахунки мають в угорському ОТР Банку?
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30.06.2025 14:05 Відповісти
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1000 літрів це п'ять діжок пального. Брешіть та не ************. Жорстока правда краще за солодкий опіум брехні.
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30.06.2025 13:27 Відповісти
800 км від кацапії.
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30.06.2025 13:30 Відповісти
Як брешуть смердючі зебіли.... Від тонни пального забороняли людям виходити на вулицю і вікна відкривати... І 21 попадання ...
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30.06.2025 13:33 Відповісти
Польські літаки були підняті - стояли недалеко в позі кобри
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30.06.2025 13:34 Відповісти
Вони спостерігали і душили однооку кобру.
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30.06.2025 13:45 Відповісти
21 одне попадання в одну бочку чим? Це біля Польщі.Це що таке летіло?
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30.06.2025 13:43 Відповісти
Ага, десять бочек топлива тушили 47 машин и 250 человек Почти сразу поверил
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30.06.2025 13:46 Відповісти
Промисловий об'єкт у Дрогобичі вразила 21 ворожа ціль, горів резервуар із пальним?

Був уражений 21-ою ворожою ціллю? Яка ворожа ціль у Дрогобичі?

І не одна, а 21 -а?

Ворожа ціль для ураження/знищення може бути на території ворога, чи тимчасово окупованій...

А тут в Дрогобичі ворожа ціль у Дрогобичі? І не одна, а 21 -а?
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30.06.2025 13:49 Відповісти
Йдеться про повітряну ворожу ціль (це повідомлення військ ППО типу) - ракети, дрони . . .
Так що все правильно написали, Ви просто не так зрозуміли
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30.06.2025 14:43 Відповісти
Трабли з лінгвістикою. В наш об'єкт попала ворожа ціль...
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30.06.2025 15:03 Відповісти
Б'ють по Дрогобичу...

В тим часом вже 4-й рік війни по нафтопроводу "дружба" нафта з Мацковії йде до Угорщини Обрана.
І чомусь ЛІДОР, Єрмак, Малюк, Шмигаль ... про це мовчать .... може рахунки мають в угорському ОТР Банку?
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30.06.2025 14:05 Відповісти
100% по сірим схемам зелена шобла годується з цього
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30.06.2025 14:38 Відповісти
Нафту качаємо і по нафтовим родовищам кацабня не лупить, як тільки перекриємо, так і по нафтовим родовищам будуть лупити! Так само по газовим, перекрили і маємо результат- половина видобутку газу знищено.
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30.06.2025 14:38 Відповісти
Треба було ще 3 роки тому пепекрити транзит кацапської нафти і газу !
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30.06.2025 14:55 Відповісти
Дякую! Однак "Промисловий об'єкт у Дрогобичі вразила 21 ворожа ціль, горів резервуар із пальним" - так у заголовку

...один із промислових об'єктів на території міста був уражений 21-ою ворожою ціллю. Внаслідок влучань утворилося шість осередків загорання, - а так у тексті повідомлення.

Ціль, напевно, один із промислових об'єктів на території міста, яка була уражена ворожий дрона-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5 камікадзе \ kamikaze drone, чи ракетою/ракетами.

Про знищення дронів-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5 камікадзе \ kamikaze drone, чи ракетою/ракетами, як і роботу ППО у повідомленні не згадується
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30.06.2025 15:13 Відповісти
Щоб новина перебріхана. Тона пального, 250 людей тушили...
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30.06.2025 14:37 Відповісти
Цікаво відрапортували, що знищили 90% ракет і шахедів, а тут тільки по одному об'єкту 21 приліт🤬
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30.06.2025 14:37 Відповісти
..та 150 представників правоохоронних органів. Джерело: https://censor.net/ua/n3560694
- майже 2 повноцінні роти за пожежею спостерігали ... а кажуть на фронті людей не вистачає
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30.06.2025 14:57 Відповісти
«…вразила 21 ціль» 😳
виходь, москалику, приїхали 😂
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30.06.2025 15:25 Відповісти
 
 