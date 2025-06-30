Промисловий об’єкт у Дрогобичі вразила 21 ворожа ціль, горів резервуар із пальним
У ніч на 29 червня 2025 року Дрогобиччина зазнала наймасовішої ракетно-дронової атаки за період повномасштабної війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Дрогобицької міськради.
Як зазначається, один із промислових об’єктів на території міста був уражений 21-ою ворожою ціллю. Внаслідок влучань утворилося шість осередків загорання, зокрема загорівся один з резервуарів із пальним об’ємом 1000 літрів, що ускладнило гасіння.
До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було залучено до 250 чоловік особового складу ДСНС, 47 одиниць спеціалізованої техніки з різних регіонів та 150 представників правоохоронних органів. Потерпілих від атаки немає.
Також зазначається, що унаслідок обстрілу постраждали житлові приміщення - вибито 50 вікон у шести багатоквартирних будинках. Працівниками ЖЕО було сформовано чотири бригади, які оперативно прибули для проведення аварійно-відновлювальних робіт.
"Атака спричинила знеструмлення частини міста...За результатами екологічного моніторингу станом на 22:00 год. перевищень гранично допустимої концентрації сірчистого ангідриду, вуглецю оксиду та азоту діоксиду в житловій забудові по вул.Руданського,2, Нафтовиків,43А та Бетховена 55/1– не виявлено. Цей удар по Дрогобичу ще раз підтвердив, що ворог атакує не лише фронт, а й тил. Але кожна служба діяла оперативно та чітко. Скоординовані дії усіх служб та мешканців - це доказ нашої витримки, взаємопідтримки й здатності долати будь-які виклики", - додали у міськраді.
Масована атака на Україну у ніч проти 29 червня
Нагадаємо, вночі війська РФ масовано атакували Україну. Понад 500 повітряних цілей запустив ворог уночі, епіцентр удару - Захід. За даними Повітряних сил, вночі було знищено 38 із 60 ракет, знешкоджено понад 430 дронів.
Зокрема, як зазначалося, війська РФ атакували ракетами та дронами критичну інфраструктуру Львівщини. Також повідомлялося, що війська РФ ударили по підприємству у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Окрім того, рашисти атакували дронами цивільну інфраструктуру Черкащини. Там є постраждалі. Згодом стало відомо, що ворог атакував Смілу. Серед постраждалих - дитина, пошкоджено багатоповерхівки та коледж.
Цензор.НЕТ також інформував, що окупанти завдали ракетного удару по підприємству у Запоріжжі. У Миколаєві під ударом перебував об’єкт інфраструктури. Окрім того, рашисти атакували Івано-Франківщину, там є наслідки в двох громадах.
За даними ОВА, понад 5 годин цієї ночі лунала тривога на Рівненщині. Є збиття повітряних цілей ворога. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. Також ворог намагався атакувати Кіровоградщину. В небі над областю активно працювали мобільні вогневі групи. Є результат. Наслідків в громадах не зафіксовано.
Перебувала під ударом і Дніпропетровщина. За даними ОВА, над областю захисники неба знищили 12 ворожих безпілотників. Окрім цього, цієї ночі росіяни знову цілили по Нікопольщині. Важку артилерію та fpv-дрон скерували на Марганецьку та Покровську громади. Вже вранці вдарили БпЛА по райцентру. Минулося без постраждалих.
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Був уражений 21-ою ворожою ціллю? Яка ворожа ціль у Дрогобичі?
І не одна, а 21 -а?
Ворожа ціль для ураження/знищення може бути на території ворога, чи тимчасово окупованій...
А тут в Дрогобичі ворожа ціль у Дрогобичі? І не одна, а 21 -а?
Так що все правильно написали, Ви просто не так зрозуміли
В тим часом вже 4-й рік війни по нафтопроводу "дружба" нафта з Мацковії йде до Угорщини Обрана.
І чомусь ЛІДОР, Єрмак, Малюк, Шмигаль ... про це мовчать .... може рахунки мають в угорському ОТР Банку?
...один із промислових об'єктів на території міста був уражений 21-ою ворожою ціллю. Внаслідок влучань утворилося шість осередків загорання, - а так у тексті повідомлення.
Ціль, напевно, один із промислових об'єктів на території міста, яка була уражена ворожий дрона-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5 камікадзе \ kamikaze drone, чи ракетою/ракетами.
Про знищення дронів-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5 камікадзе \ kamikaze drone, чи ракетою/ракетами, як і роботу ППО у повідомленні не згадується
- майже 2 повноцінні роти за пожежею спостерігали ... а кажуть на фронті людей не вистачає
виходь, москалику, приїхали 😂