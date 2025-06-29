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Новини Санкції проти Росії Масований ракетний обстріл
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Зростаючі масштаби терору доводять нагальність нових санкцій, - Сибіга про нічний удар по Україні

Санкції проти РФ

ЄС і США мають запровадити санкції у відповідь на нічну масовану атаку РФ на територію України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час останньої атаки Росія використала близько 500 безпілотників і ракет. Зростаючі масштаби терору доводять нагальність нових санкцій. Це потрібно ЄС і США не лише для підтримки України, але й для самих себе.

Позбавлення російської терористичної машини ресурсів тепер є питанням трансатлантичної безпеки", - наголошує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Час використовувати не лише відсотки, а й самі заморожені російські активи, - Сибіга

Масована атака на Україну у ніч проти 29 червня

Нагадаємо, вночі війська РФ масовано атакували Україну. Понад 500 повітряних цілей запустив ворог уночі, епіцентр удару - Захід. За даними Повітряних сил, вночі було знищено 38 із 60 ракет, знешкоджено понад 430 дронів.

Зокрема, як зазначалося, війська РФ атакували ракетами та дронами критичну інфраструктуру Львівщини. Також повідомлялося, що війська РФ ударили по підприємству у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Окрім того, рашисти атакували дронами цивільну інфраструктуру Черкащини. Там є постраждалі. Згодом стало відомо, що ворог атакував Смілу. Серед постраждалих - дитина, пошкоджено багатоповерхівки та коледж.

Цензор.НЕТ також інформував, що окупанти завдали ракетного удару по підприємству у Запоріжжі. У Миколаєві під ударом перебував об’єкт інфраструктури. Окрім того, рашисти атакували Івано-Франківщину, там є наслідки в двох громадах.

За даними ОВА, понад 5 годин цієї ночі лунала тривога на Рівненщині. Є збиття повітряних цілей ворога. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. Також ворог намагався атакувати Кіровоградщину. В небі над областю активно працювали мобільні вогневі групи. Є результат. Наслідків в громадах не зафіксовано.

Перебувала під ударом і Дніпропетровщина. За даними ОВА, над областю захисники неба знищили 12 ворожих безпілотників. Окрім цього, цієї ночі росіяни знову цілили по Нікопольщині. Важку артилерію та fpv-дрон скерували на Марганецьку та Покровську громади. Вже вранці вдарили БпЛА по райцентру. Минулося без постраждалих.

Автор: 

обстріл (29558) санкції (12275) Сибіга Андрій (540)


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Топ коментарі
+13
болючі удари у відповідь зупинять терор, а не фейкові санкції. зєлєбобіки блд.
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29.06.2025 11:56 Відповісти
+12
Це довонить нагальність адекватної відповіді,а не порожніх слів та дебільного відосика.
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29.06.2025 11:57 Відповісти
+8
Спочатку треба питати про відповідь у " керовників" України,а не шукати винних та питати про відповідь у глав інших держав.
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29.06.2025 11:59 Відповісти
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А що каже риже ЧМО?
"Я даю їм ще два тижні! Нада пасматреть". - трамп.
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29.06.2025 11:51 Відповісти
Спочатку треба питати про відповідь у " керовників" України,а не шукати винних та питати про відповідь у глав інших держав.
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29.06.2025 11:59 Відповісти
У наших "керовників" немає потужних спроможностей накладати потужні санкції на кацапстан.
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29.06.2025 12:07 Відповісти
зато потужно розкрадають країну. А потужно допомагати має "риже ЧМО", зелібоба я правильно розумію?
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29.06.2025 12:29 Відповісти
Зато у наших " керовників" є потужні рахунки в закордонних банках,та безтурботне,потужне життя їх та їх родин.Є потужна брехня,корупція,мородерство,а ось потужних спроможностей для санкцій немає.
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29.06.2025 12:31 Відповісти
, зелений 🦠зомбак, чи ботяра піддолячна, особистоZe&Eрамки блокують закон , який забороняє транспортування рашистськоі НАФТИ , терріторією України до Угорщини Чому ⁉️⁉️⁉️А цє 7 мільярдів $
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29.06.2025 13:07 Відповісти
болючі удари у відповідь зупинять терор, а не фейкові санкції. зєлєбобіки блд.
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29.06.2025 11:56 Відповісти
Це довонить нагальність адекватної відповіді,а не порожніх слів та дебільного відосика.
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29.06.2025 11:57 Відповісти
Так, зараз санкційно заборонять російським конструкторам ракет в'їзд в Європу і відразу обстріли припиняться.
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29.06.2025 12:03 Відповісти
Підвозьте асфальт до кордону,будемо кидати в бік росії
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29.06.2025 12:05 Відповісти
докинеш з Німеччини ?
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29.06.2025 12:17 Відповісти
Вас тільки це цікавить в цій ситуації?
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29.06.2025 12:51 Відповісти
Найкращі санкції це зробити так як Ізраїль, знищити завод шахедів, та багатьох розробників.
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29.06.2025 12:07 Відповісти
Ви за...ли своїм Ізраїлем.
Ізраїль сидить на допомозі США чуть більш ніж повністю. Без американської "криші" вони курятник би не розбомбили...
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29.06.2025 12:12 Відповісти
Що заважає полювати нам на розробників та пілотів стратегічної авіації яких треба довго навчати... на це також треба допомогу США. Чи може допомогу треба щоб доробити власну балістику, чи аналог ПЗРК Ігла?
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29.06.2025 12:21 Відповісти
Я не знаю що заважає вам полювати на розробників авіації.

Мова була про те що Ізраїль тільки при Трампу отримав більше 10 мільярдів допомоги грошима. Отримав безкоштовно тисячі пануючих бомб, антидронові ракети які були призначені Україні, ракети до петріотів і американську парасольку ППО. І т.д.
Без усього цього вони зі сраним хамасом хєр би впорались. А здається і не впорались...

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29.06.2025 12:36 Відповісти
Ізраїль і без США має багато власних розробок того ж ПЗРК, ракет та іншого, літаки вони купили самі а не клянчать бу що списують. У них 200 літаків власної авіації а ресурсів в рази менше нас.

І ви забуваєте що ми самі відмовились від лендліза, тому що типу треба віддавати, хоча уже два роки шаленими темпами набираємо коротких і не дуже дешевих кредитів...
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29.06.2025 12:41 Відповісти
"Купили самі" за допомогу яку отримали. Розумієш різницю?
Може щось і купують за свої, але левова частина це американська допомога за яку й "купують" оте все.

І без тої допомоги Ізраїль теж брав би кредити "шаленими темпами"...
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29.06.2025 12:48 Відповісти
Знаєш як це зараз виглядає то що ти робиш.

Було два сусіди, один бухав і все пропивав та ніх... не робив, другий сам збудував пліт та інші засоби щоб якось захистити господарство, в село прийшли вовки але в них не було засобів щоб від них відбиватись. От вони обоє попросили в третього сусіда щоб той дав рушницю та набої.

І от кому б ти дав це тому що дальше бухає і нічого не робить навіть під загрозую втратити все, чи тому що працює власноруч над своїм захистом???

Почитай що Обама написав про наші попередні влади "В Україні до влади прийшли люди що хочуть заробляти гроші і зброя їм не потрібна"
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29.06.2025 12:59 Відповісти
Я "роблю" пояснення що ізраїльські подвиги зроблені за чужі гроші. А хто з нас бухав а хто старався це тільки твоя суб'єктивна, ангажована точка зору.
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29.06.2025 13:14 Відповісти
Ще раз кажу самі відмовились від лендлізу...
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29.06.2025 13:40 Відповісти
Нам також дали за 4 роки дох грошей, але що ми за них зробили за ці роки, запустили балістику в серію, може дрони перехоплючівачі розробили, скільки часу вже шахеди літають?

Навіть чехи спромоглись це зробити за короткий період.

Зате у нас є Стефанишина та інші корупціонери які набивають собі кишені, причому частина з них уже успішно з награбованим втікла в ЄС і там будує своє майбутнє. Може в Ізраїлі за час війни стільки корупціонерів втікли за кордон?
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29.06.2025 13:54 Відповісти
Що цікаво: читаєш на Цензорі коментарі 7 - 9 - річної давності - все абсолютно те ж саме, слово в слово, лише прізвища можновладців інші.
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29.06.2025 13:57 Відповісти
У Ізраїля по перше: територія менше чим київська область, легше контролювати, літаків ******** в рази більше і дуже сильна впк яка десятиріччями розвивається.
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29.06.2025 12:21 Відповісти
А у нас замість розвикту ВПК найбільша кількість топ корупціонерів що втікли закордон, та лідери в закупівлях нових дорогих іномарок Мерседес та БМВ
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29.06.2025 12:23 Відповісти
А хто їх всіх кришує Ваш зелений лідор , ойго кум чернишов в тойсамий час , коли бомбили Україну крав мільярдами, а зейло ойго за цє цілує в сраку
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29.06.2025 13:12 Відповісти
де наші дрони ?Алло зелена мразота сотні мільярдів украли ,промислового виробництва ноль одне скиглення і більш нічого
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29.06.2025 12:07 Відповісти
@ Вже давно відмічено: після чергового хвалебного відгуку Тромба про ***** рашистська пітьма завдає чергового масованого повітряного терористичного удару по Україні.
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29.06.2025 12:10 Відповісти
«Зростаючі масштаби терору доводять нагальність нових санкцій,»

Нагальність у тому, щоб повернути до роботи, тих хто розробляв і керував розробкою далекобійних гіперзвукових аеробалістичних ракет ОТКР «Грім 2», і перекинути з Тєлємарафона, хоча б десяту частину коштів на фінансування його серійного виробництва.
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29.06.2025 12:16 Відповісти
Враження що у зюзіків горизонт планування був до приходу Трампа і потужного Дeel з юридичним оформленням окупованого.
Тому тільки зараз побігли заключати угоди про якесь виробництво дронів за кордоном яке буде ще через рік.
Як це зає...ло....
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29.06.2025 12:18 Відповісти
чернишов і стефанішина домовляться про санкції, ці представники зєлєнскова мають авторитет в цивілізованому світі
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29.06.2025 12:25 Відповісти
Відписався у Фейсбуці та й на тому все. Все як завжди.
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29.06.2025 12:31 Відповісти
реакція на терор буде рішуча і потужна - вечірній відос хриплим голосом і акторськи нахмуреним обличчям
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29.06.2025 12:37 Відповісти
зельоні гниди з ефіру не вилазять .. головне - просратись зельоним поносом і відосиками

треба ж годувати 73% охлос
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29.06.2025 13:01 Відповісти
Я не можу зрозуміти чому «партнери» не допомагають Україні збивати ракети та дрони ? Як це так ? Чому? Бояться ескалаціі? Чому Ізраїлю допомагають? Яка нскалація коли ті ракети вже в над Україною?? Людей вбивають а їм до одного місця тим партнерам . Взагалі то їх треба ще над рашкою збивати а не чекати коли вони залетять в Україну але це теж чомусь не робиться мабуть технтчні причини . І льотчик загинув тому що вони літають між тих ракет та дронів прямо над Україною . Де там літати якщо в небі 400 ракет та дронів. А партнери насцяти . Просто цікаво яка логіка в тих партнерів що вони сидять дивляться на 40 ракет/дронів над Україною і нічого не роблять.
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29.06.2025 13:44 Відповісти
логіка проста - доки ******** Україну, їх бомбити не будуть.
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29.06.2025 13:51 Відповісти
Яка логіка? Дуже проста. Проти Ізраїлю бабуїни без ЯЗ.
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29.06.2025 13:54 Відповісти
 
 