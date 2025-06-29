Зростаючі масштаби терору доводять нагальність нових санкцій, - Сибіга про нічний удар по Україні
ЄС і США мають запровадити санкції у відповідь на нічну масовану атаку РФ на територію України.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час останньої атаки Росія використала близько 500 безпілотників і ракет. Зростаючі масштаби терору доводять нагальність нових санкцій. Це потрібно ЄС і США не лише для підтримки України, але й для самих себе.
Позбавлення російської терористичної машини ресурсів тепер є питанням трансатлантичної безпеки", - наголошує він.
Масована атака на Україну у ніч проти 29 червня
Нагадаємо, вночі війська РФ масовано атакували Україну. Понад 500 повітряних цілей запустив ворог уночі, епіцентр удару - Захід. За даними Повітряних сил, вночі було знищено 38 із 60 ракет, знешкоджено понад 430 дронів.
Зокрема, як зазначалося, війська РФ атакували ракетами та дронами критичну інфраструктуру Львівщини. Також повідомлялося, що війська РФ ударили по підприємству у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Окрім того, рашисти атакували дронами цивільну інфраструктуру Черкащини. Там є постраждалі. Згодом стало відомо, що ворог атакував Смілу. Серед постраждалих - дитина, пошкоджено багатоповерхівки та коледж.
Цензор.НЕТ також інформував, що окупанти завдали ракетного удару по підприємству у Запоріжжі. У Миколаєві під ударом перебував об’єкт інфраструктури. Окрім того, рашисти атакували Івано-Франківщину, там є наслідки в двох громадах.
За даними ОВА, понад 5 годин цієї ночі лунала тривога на Рівненщині. Є збиття повітряних цілей ворога. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. Також ворог намагався атакувати Кіровоградщину. В небі над областю активно працювали мобільні вогневі групи. Є результат. Наслідків в громадах не зафіксовано.
Перебувала під ударом і Дніпропетровщина. За даними ОВА, над областю захисники неба знищили 12 ворожих безпілотників. Окрім цього, цієї ночі росіяни знову цілили по Нікопольщині. Важку артилерію та fpv-дрон скерували на Марганецьку та Покровську громади. Вже вранці вдарили БпЛА по райцентру. Минулося без постраждалих.
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"Я даю їм ще два тижні! Нада пасматреть". - трамп.
Ізраїль сидить на допомозі США чуть більш ніж повністю. Без американської "криші" вони курятник би не розбомбили...
Мова була про те що Ізраїль тільки при Трампу отримав більше 10 мільярдів допомоги грошима. Отримав безкоштовно тисячі пануючих бомб, антидронові ракети які були призначені Україні, ракети до петріотів і американську парасольку ППО. І т.д.
Без усього цього вони зі сраним хамасом хєр би впорались. А здається і не впорались...
І ви забуваєте що ми самі відмовились від лендліза, тому що типу треба віддавати, хоча уже два роки шаленими темпами набираємо коротких і не дуже дешевих кредитів...
Може щось і купують за свої, але левова частина це американська допомога за яку й "купують" оте все.
І без тої допомоги Ізраїль теж брав би кредити "шаленими темпами"...
Було два сусіди, один бухав і все пропивав та ніх... не робив, другий сам збудував пліт та інші засоби щоб якось захистити господарство, в село прийшли вовки але в них не було засобів щоб від них відбиватись. От вони обоє попросили в третього сусіда щоб той дав рушницю та набої.
І от кому б ти дав це тому що дальше бухає і нічого не робить навіть під загрозую втратити все, чи тому що працює власноруч над своїм захистом???
Почитай що Обама написав про наші попередні влади "В Україні до влади прийшли люди що хочуть заробляти гроші і зброя їм не потрібна"
Навіть чехи спромоглись це зробити за короткий період.
Зате у нас є Стефанишина та інші корупціонери які набивають собі кишені, причому частина з них уже успішно з награбованим втікла в ЄС і там будує своє майбутнє. Може в Ізраїлі за час війни стільки корупціонерів втікли за кордон?
Нагальність у тому, щоб повернути до роботи, тих хто розробляв і керував розробкою далекобійних гіперзвукових аеробалістичних ракет ОТКР «Грім 2», і перекинути з Тєлємарафона, хоча б десяту частину коштів на фінансування його серійного виробництва.
Тому тільки зараз побігли заключати угоди про якесь виробництво дронів за кордоном яке буде ще через рік.
Як це зає...ло....
треба ж годувати 73% охлос