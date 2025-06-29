Растущие масштабы террора доказывают необходимость новых санкций, - Сибига о ночном ударе по Украине

ЕС и США должны ввести санкции в ответ на ночную массированную атаку РФ на территорию Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время последней атаки Россия использовала около 500 беспилотников и ракет. Растущие масштабы террора доказывают неотложность новых санкций. Это нужно ЕС и США не только для поддержки Украины, но и для самих себя.

Лишение российской террористической машины ресурсов теперь является вопросом трансатлантической безопасности", - отмечает он.

Также читайте: Законопроект Грэма о санкциях против РФ в сочетании с сильными решениями ЕС может вынудить Россию к перемирию, - Сибига

Массированная атака на Украину в ночь на 29 июня

Напомним, ночью войска РФ также атаковали ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовской области. Также сообщалось, что войска РФ ударили по предприятию в Кременчугском районе Полтавской области. Кроме того, рашисты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Черкасской области. Там есть пострадавшие. Впоследствии стало известно, что враг атаковал Смилу. Среди пострадавших - ребенок, повреждены многоэтажки и колледж.

Цензор.НЕТ также информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Запорожье. В Николаеве под ударом находился объект инфраструктуры. Кроме того, рашисты атаковали Ивано-Франковскую область, там есть последствия в двух громадах.

По данным ОВА, более 5 часов этой ночью звучала тревога в Ривненской области. Есть сбивание воздушных целей врага. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. Также враг пытался атаковать Кировоградскую область. В небе над областью активно работали мобильные огневые группы. Есть результат. Последствий в громадах не зафиксировано.

Находилась под ударом Днепропетровщина. По данным ОВА, над областью защитники неба уничтожили 12 вражеских беспилотников. Кроме этого, этой ночью россияне снова целились по Никопольщине. Тяжелую артиллерию и fpv-дрон направили на Марганецкую и Покровскую громады. Уже утром ударили БПЛА по райцентру. Без пострадавших.