Растущие масштабы террора доказывают необходимость новых санкций, - Сибига о ночном ударе по Украине
ЕС и США должны ввести санкции в ответ на ночную массированную атаку РФ на территорию Украины.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время последней атаки Россия использовала около 500 беспилотников и ракет. Растущие масштабы террора доказывают неотложность новых санкций. Это нужно ЕС и США не только для поддержки Украины, но и для самих себя.
Лишение российской террористической машины ресурсов теперь является вопросом трансатлантической безопасности", - отмечает он.
Массированная атака на Украину в ночь на 29 июня
Напомним, ночью войска РФ также атаковали ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовской области. Также сообщалось, что войска РФ ударили по предприятию в Кременчугском районе Полтавской области. Кроме того, рашисты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Черкасской области. Там есть пострадавшие. Впоследствии стало известно, что враг атаковал Смилу. Среди пострадавших - ребенок, повреждены многоэтажки и колледж.
Цензор.НЕТ также информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Запорожье. В Николаеве под ударом находился объект инфраструктуры. Кроме того, рашисты атаковали Ивано-Франковскую область, там есть последствия в двух громадах.
По данным ОВА, более 5 часов этой ночью звучала тревога в Ривненской области. Есть сбивание воздушных целей врага. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. Также враг пытался атаковать Кировоградскую область. В небе над областью активно работали мобильные огневые группы. Есть результат. Последствий в громадах не зафиксировано.
Находилась под ударом Днепропетровщина. По данным ОВА, над областью защитники неба уничтожили 12 вражеских беспилотников. Кроме этого, этой ночью россияне снова целились по Никопольщине. Тяжелую артиллерию и fpv-дрон направили на Марганецкую и Покровскую громады. Уже утром ударили БПЛА по райцентру. Без пострадавших.
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"Я даю їм ще два тижні! Нада пасматреть". - трамп.
Ізраїль сидить на допомозі США чуть більш ніж повністю. Без американської "криші" вони курятник би не розбомбили...
Мова була про те що Ізраїль тільки при Трампу отримав більше 10 мільярдів допомоги грошима. Отримав безкоштовно тисячі пануючих бомб, антидронові ракети які були призначені Україні, ракети до петріотів і американську парасольку ППО. І т.д.
Без усього цього вони зі сраним хамасом хєр би впорались. А здається і не впорались...
І ви забуваєте що ми самі відмовились від лендліза, тому що типу треба віддавати, хоча уже два роки шаленими темпами набираємо коротких і не дуже дешевих кредитів...
Може щось і купують за свої, але левова частина це американська допомога за яку й "купують" оте все.
І без тої допомоги Ізраїль теж брав би кредити "шаленими темпами"...
Було два сусіди, один бухав і все пропивав та ніх... не робив, другий сам збудував пліт та інші засоби щоб якось захистити господарство, в село прийшли вовки але в них не було засобів щоб від них відбиватись. От вони обоє попросили в третього сусіда щоб той дав рушницю та набої.
І от кому б ти дав це тому що дальше бухає і нічого не робить навіть під загрозую втратити все, чи тому що працює власноруч над своїм захистом???
Почитай що Обама написав про наші попередні влади "В Україні до влади прийшли люди що хочуть заробляти гроші і зброя їм не потрібна"
Навіть чехи спромоглись це зробити за короткий період.
Зате у нас є Стефанишина та інші корупціонери які набивають собі кишені, причому частина з них уже успішно з награбованим втікла в ЄС і там будує своє майбутнє. Може в Ізраїлі за час війни стільки корупціонерів втікли за кордон?
Нагальність у тому, щоб повернути до роботи, тих хто розробляв і керував розробкою далекобійних гіперзвукових аеробалістичних ракет ОТКР «Грім 2», і перекинути з Тєлємарафона, хоча б десяту частину коштів на фінансування його серійного виробництва.
Тому тільки зараз побігли заключати угоди про якесь виробництво дронів за кордоном яке буде ще через рік.
Як це зає...ло....
треба ж годувати 73% охлос