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Новости Санкции против России Массированный ракетный обстрел
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Растущие масштабы террора доказывают необходимость новых санкций, - Сибига о ночном ударе по Украине

Санкции против РФ

ЕС и США должны ввести санкции в ответ на ночную массированную атаку РФ на территорию Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время последней атаки Россия использовала около 500 беспилотников и ракет. Растущие масштабы террора доказывают неотложность новых санкций. Это нужно ЕС и США не только для поддержки Украины, но и для самих себя.

Лишение российской террористической машины ресурсов теперь является вопросом трансатлантической безопасности", - отмечает он.

Также читайте: Законопроект Грэма о санкциях против РФ в сочетании с сильными решениями ЕС может вынудить Россию к перемирию, - Сибига

Массированная атака на Украину в ночь на 29 июня

Напомним, ночью войска РФ также атаковали ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовской области. Также сообщалось, что войска РФ ударили по предприятию в Кременчугском районе Полтавской области. Кроме того, рашисты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Черкасской области. Там есть пострадавшие. Впоследствии стало известно, что враг атаковал Смилу. Среди пострадавших - ребенок, повреждены многоэтажки и колледж.

Цензор.НЕТ также информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Запорожье. В Николаеве под ударом находился объект инфраструктуры. Кроме того, рашисты атаковали Ивано-Франковскую область, там есть последствия в двух громадах.

По данным ОВА, более 5 часов этой ночью звучала тревога в Ривненской области. Есть сбивание воздушных целей врага. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. Также враг пытался атаковать Кировоградскую область. В небе над областью активно работали мобильные огневые группы. Есть результат. Последствий в громадах не зафиксировано.

Находилась под ударом Днепропетровщина. По данным ОВА, над областью защитники неба уничтожили 12 вражеских беспилотников. Кроме этого, этой ночью россияне снова целились по Никопольщине. Тяжелую артиллерию и fpv-дрон направили на Марганецкую и Покровскую громады. Уже утром ударили БПЛА по райцентру. Без пострадавших.

Автор: 

обстрел (28239) санкции (11582) Сибига Андрей (535)


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Топ комментарии
+13
болючі удари у відповідь зупинять терор, а не фейкові санкції. зєлєбобіки блд.
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29.06.2025 11:56 Ответить
+12
Це довонить нагальність адекватної відповіді,а не порожніх слів та дебільного відосика.
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29.06.2025 11:57 Ответить
+8
Спочатку треба питати про відповідь у " керовників" України,а не шукати винних та питати про відповідь у глав інших держав.
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29.06.2025 11:59 Ответить
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А що каже риже ЧМО?
"Я даю їм ще два тижні! Нада пасматреть". - трамп.
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29.06.2025 11:51 Ответить
Спочатку треба питати про відповідь у " керовників" України,а не шукати винних та питати про відповідь у глав інших держав.
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29.06.2025 11:59 Ответить
У наших "керовників" немає потужних спроможностей накладати потужні санкції на кацапстан.
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29.06.2025 12:07 Ответить
зато потужно розкрадають країну. А потужно допомагати має "риже ЧМО", зелібоба я правильно розумію?
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29.06.2025 12:29 Ответить
Зато у наших " керовників" є потужні рахунки в закордонних банках,та безтурботне,потужне життя їх та їх родин.Є потужна брехня,корупція,мородерство,а ось потужних спроможностей для санкцій немає.
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29.06.2025 12:31 Ответить
, зелений 🦠зомбак, чи ботяра піддолячна, особистоZe&Eрамки блокують закон , який забороняє транспортування рашистськоі НАФТИ , терріторією України до Угорщини Чому ⁉️⁉️⁉️А цє 7 мільярдів $
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29.06.2025 13:07 Ответить
болючі удари у відповідь зупинять терор, а не фейкові санкції. зєлєбобіки блд.
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29.06.2025 11:56 Ответить
Це довонить нагальність адекватної відповіді,а не порожніх слів та дебільного відосика.
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29.06.2025 11:57 Ответить
Так, зараз санкційно заборонять російським конструкторам ракет в'їзд в Європу і відразу обстріли припиняться.
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29.06.2025 12:03 Ответить
Підвозьте асфальт до кордону,будемо кидати в бік росії
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29.06.2025 12:05 Ответить
докинеш з Німеччини ?
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29.06.2025 12:17 Ответить
Вас тільки це цікавить в цій ситуації?
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29.06.2025 12:51 Ответить
Найкращі санкції це зробити так як Ізраїль, знищити завод шахедів, та багатьох розробників.
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29.06.2025 12:07 Ответить
Ви за...ли своїм Ізраїлем.
Ізраїль сидить на допомозі США чуть більш ніж повністю. Без американської "криші" вони курятник би не розбомбили...
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29.06.2025 12:12 Ответить
Що заважає полювати нам на розробників та пілотів стратегічної авіації яких треба довго навчати... на це також треба допомогу США. Чи може допомогу треба щоб доробити власну балістику, чи аналог ПЗРК Ігла?
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29.06.2025 12:21 Ответить
Я не знаю що заважає вам полювати на розробників авіації.

Мова була про те що Ізраїль тільки при Трампу отримав більше 10 мільярдів допомоги грошима. Отримав безкоштовно тисячі пануючих бомб, антидронові ракети які були призначені Україні, ракети до петріотів і американську парасольку ППО. І т.д.
Без усього цього вони зі сраним хамасом хєр би впорались. А здається і не впорались...

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29.06.2025 12:36 Ответить
Ізраїль і без США має багато власних розробок того ж ПЗРК, ракет та іншого, літаки вони купили самі а не клянчать бу що списують. У них 200 літаків власної авіації а ресурсів в рази менше нас.

І ви забуваєте що ми самі відмовились від лендліза, тому що типу треба віддавати, хоча уже два роки шаленими темпами набираємо коротких і не дуже дешевих кредитів...
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29.06.2025 12:41 Ответить
"Купили самі" за допомогу яку отримали. Розумієш різницю?
Може щось і купують за свої, але левова частина це американська допомога за яку й "купують" оте все.

І без тої допомоги Ізраїль теж брав би кредити "шаленими темпами"...
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29.06.2025 12:48 Ответить
Знаєш як це зараз виглядає то що ти робиш.

Було два сусіди, один бухав і все пропивав та ніх... не робив, другий сам збудував пліт та інші засоби щоб якось захистити господарство, в село прийшли вовки але в них не було засобів щоб від них відбиватись. От вони обоє попросили в третього сусіда щоб той дав рушницю та набої.

І от кому б ти дав це тому що дальше бухає і нічого не робить навіть під загрозую втратити все, чи тому що працює власноруч над своїм захистом???

Почитай що Обама написав про наші попередні влади "В Україні до влади прийшли люди що хочуть заробляти гроші і зброя їм не потрібна"
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29.06.2025 12:59 Ответить
Я "роблю" пояснення що ізраїльські подвиги зроблені за чужі гроші. А хто з нас бухав а хто старався це тільки твоя суб'єктивна, ангажована точка зору.
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29.06.2025 13:14 Ответить
Ще раз кажу самі відмовились від лендлізу...
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29.06.2025 13:40 Ответить
Нам також дали за 4 роки дох грошей, але що ми за них зробили за ці роки, запустили балістику в серію, може дрони перехоплючівачі розробили, скільки часу вже шахеди літають?

Навіть чехи спромоглись це зробити за короткий період.

Зате у нас є Стефанишина та інші корупціонери які набивають собі кишені, причому частина з них уже успішно з награбованим втікла в ЄС і там будує своє майбутнє. Може в Ізраїлі за час війни стільки корупціонерів втікли за кордон?
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29.06.2025 13:54 Ответить
Що цікаво: читаєш на Цензорі коментарі 7 - 9 - річної давності - все абсолютно те ж саме, слово в слово, лише прізвища можновладців інші.
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29.06.2025 13:57 Ответить
У Ізраїля по перше: територія менше чим київська область, легше контролювати, літаків ******** в рази більше і дуже сильна впк яка десятиріччями розвивається.
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29.06.2025 12:21 Ответить
А у нас замість розвикту ВПК найбільша кількість топ корупціонерів що втікли закордон, та лідери в закупівлях нових дорогих іномарок Мерседес та БМВ
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29.06.2025 12:23 Ответить
А хто їх всіх кришує Ваш зелений лідор , ойго кум чернишов в тойсамий час , коли бомбили Україну крав мільярдами, а зейло ойго за цє цілує в сраку
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29.06.2025 13:12 Ответить
де наші дрони ?Алло зелена мразота сотні мільярдів украли ,промислового виробництва ноль одне скиглення і більш нічого
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29.06.2025 12:07 Ответить
@ Вже давно відмічено: після чергового хвалебного відгуку Тромба про ***** рашистська пітьма завдає чергового масованого повітряного терористичного удару по Україні.
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29.06.2025 12:10 Ответить
«Зростаючі масштаби терору доводять нагальність нових санкцій,»

Нагальність у тому, щоб повернути до роботи, тих хто розробляв і керував розробкою далекобійних гіперзвукових аеробалістичних ракет ОТКР «Грім 2», і перекинути з Тєлємарафона, хоча б десяту частину коштів на фінансування його серійного виробництва.
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29.06.2025 12:16 Ответить
Враження що у зюзіків горизонт планування був до приходу Трампа і потужного Дeel з юридичним оформленням окупованого.
Тому тільки зараз побігли заключати угоди про якесь виробництво дронів за кордоном яке буде ще через рік.
Як це зає...ло....
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29.06.2025 12:18 Ответить
чернишов і стефанішина домовляться про санкції, ці представники зєлєнскова мають авторитет в цивілізованому світі
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29.06.2025 12:25 Ответить
Відписався у Фейсбуці та й на тому все. Все як завжди.
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29.06.2025 12:31 Ответить
реакція на терор буде рішуча і потужна - вечірній відос хриплим голосом і акторськи нахмуреним обличчям
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29.06.2025 12:37 Ответить
зельоні гниди з ефіру не вилазять .. головне - просратись зельоним поносом і відосиками

треба ж годувати 73% охлос
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29.06.2025 13:01 Ответить
Я не можу зрозуміти чому «партнери» не допомагають Україні збивати ракети та дрони ? Як це так ? Чому? Бояться ескалаціі? Чому Ізраїлю допомагають? Яка нскалація коли ті ракети вже в над Україною?? Людей вбивають а їм до одного місця тим партнерам . Взагалі то їх треба ще над рашкою збивати а не чекати коли вони залетять в Україну але це теж чомусь не робиться мабуть технтчні причини . І льотчик загинув тому що вони літають між тих ракет та дронів прямо над Україною . Де там літати якщо в небі 400 ракет та дронів. А партнери насцяти . Просто цікаво яка логіка в тих партнерів що вони сидять дивляться на 40 ракет/дронів над Україною і нічого не роблять.
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29.06.2025 13:44 Ответить
логіка проста - доки ******** Україну, їх бомбити не будуть.
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29.06.2025 13:51 Ответить
Яка логіка? Дуже проста. Проти Ізраїлю бабуїни без ЯЗ.
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29.06.2025 13:54 Ответить
 
 