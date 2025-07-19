Померла жінка, поранена внаслідок удару РФ по Івано-Франківщині 29 червня
В Івано-Франківській області померла жінка, яка постраждала внаслідок російської повітряної атаки 29 червня.
Про це в соцмережі фейсбук повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.
Ще одна сумна звістка для області. Від травм, отриманих внаслідок ворожої атаки на Прикарпаття 29 червня, відійшла у вічність Анна Косач із села Нараївка Більшівцівської громади. Того фатального ранку жінку госпіталізували з численними травмами. На жаль, врятувати її не вдалося", - написала посадовиця.
Масована атака на Україну у ніч на 29 червня
Нагадаємо, вночі війська РФ також атакували ракетами та дронами критичну інфраструктуру Львівщини. Також повідомлялося, що війська РФ ударили по підприємству у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Окрім того, рашисти атакували дронами цивільну інфраструктуру Черкащини. Там є постраждалі.
Цензор.НЕТ також інформував, що окупанти завдали ракетного удару по підприємству у Запоріжжі. У Миколаєві під ударом перебував об’єкт інфраструктури.
Ворог також атакував територію Івано-Франківської області. Повідомлялося про одну постраждалу.
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