Померла жінка, поранена внаслідок удару РФ по Івано-Франківщині 29 червня

В Івано-Франківській області померла жінка, яка постраждала внаслідок російської повітряної атаки 29 червня.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

Ще одна сумна звістка для області. Від травм, отриманих внаслідок ворожої атаки на Прикарпаття 29 червня, відійшла у вічність Анна Косач із села Нараївка Більшівцівської громади. Того фатального ранку жінку госпіталізували з численними травмами. На жаль, врятувати її не вдалося", - написала посадовиця.

Масована атака на Україну у ніч на 29 червня

Нагадаємо, вночі війська РФ також атакували ракетами та дронами критичну інфраструктуру Львівщини. Також повідомлялося, що війська РФ ударили по підприємству у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Окрім того, рашисти атакували дронами цивільну інфраструктуру Черкащини. Там є постраждалі.

Цензор.НЕТ також інформував, що окупанти завдали ракетного удару по підприємству у Запоріжжі. У Миколаєві під ударом перебував об’єкт інфраструктури.

Ворог також атакував територію Івано-Франківської області. Повідомлялося про одну постраждалу.

Читайте також: Промисловий об’єкт у Дрогобичі вразила 21 ворожа ціль, горів резервуар із пальним