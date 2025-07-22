Стефанчук уже подписал законопроект №12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук оперативно подписал принятый сегодня Радой законопроект №12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту законопроекта.

Как указано в разделе о состоянии прохождения документа, он уже подписан Стефанчуком и подан на подпись президенту Украины.

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Законопроект №12414

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

Впоследствии Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

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