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Стефанчук уже подписал законопроект №12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП

Спикер парламента Руслан Стефанчук

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук оперативно подписал принятый сегодня Радой законопроект №12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту законопроекта.

Как указано в разделе о состоянии прохождения документа, он уже подписан Стефанчуком и подан на подпись президенту Украины.

Читайте: Сегодня фактически была уничтожена антикоррупционная инфраструктура, - директор НАБУ Кривонос

Законопроект №12414

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

Впоследствии Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Читайте: Совладелец "квартала" Миндич может получить подозрение от НАБУ, - УП

Автор: 

НАБУ (4276) ВР (29327) законопроект (3247) САП (2093) Стефанчук Руслан (666)


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Топ комментарии
+18
Який жвавий та слухняний Коливан...
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22.07.2025 14:43 Ответить
+17
Не на часі! Вибори нізя, атопутіннападе!
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22.07.2025 14:43 Ответить
+15
цю жирну свиню треба привести до мусорки і встромить туди головою-зажрався
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22.07.2025 14:45 Ответить
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Не на часі! Вибори нізя, атопутіннападе!
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22.07.2025 14:43 Ответить
Який жвавий та слухняний Коливан...
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22.07.2025 14:43 Ответить
стефанчук уху їв
він забув що тут не росія
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22.07.2025 14:44 Ответить
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22.07.2025 14:45 Ответить
Пинда країні
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22.07.2025 14:45 Ответить
цю жирну свиню треба привести до мусорки і встромить туди головою-зажрався
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22.07.2025 14:45 Ответить
І от цього заплившого з жиру кабанчика вигодував український народ собі на шкоду?
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22.07.2025 16:11 Ответить
А зараз яник дісно задається питанням "а що так можно було?!!"
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22.07.2025 14:47 Ответить
а він що не так робив?
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22.07.2025 16:14 Ответить
Яка митьтєва реакція! Рано ми раділи, когда портнова пристрелили....він вже давно пустив метастази по всій владі. Що робити з цими пухлинами тільки не зрозуміло...фронт "на тоненького" тримається - якщо будуть громадянські заворушення - фронт не утримати, а без заворушеннь - цю пухлину вже не сковирнути...
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22.07.2025 14:47 Ответить
давайте скажемо чесно - фронт НІЯК не залежить від зажерливих свиноскотів на Банковій.
Хіба що в негативному плані коли зелена макака намагається корчити з себе Наполеона і видає дегенеративні накази на штурм Бахмута чи Горлівки як воно вже робило.
В нас є залежність від допомоги союзників - але вони тільки зітхнуть з полегшенням коли іпанутого коксонюха винесуть з Банкової вперед ратицями і в будь-якому випадку допомогу нам не припинять.
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22.07.2025 14:56 Ответить
Фронт залежить від стабільности постачаннь і від міцного тилу.
Ця влада сама по собі не піде. Її потрібно буде зносити...тобто - через Майдан - це не митьтєво відбуватиметься. Це викличе нестабільність, яка призведе до зриву постачаннь на фронт, падіння духу і розвалу фронту. І цей процес вже буде не зупинити.
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22.07.2025 15:10 Ответить
Стефанчука більше хвилює займана посада, обід, вечеря, але зовсім не хвилює доля України. Так, що не приймайтесь, у Стефанчука все добре.
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22.07.2025 14:47 Ответить
Ну прямо срач.а. А шО такоє? Вибори? Коруцпійні скандали? Справжні.
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22.07.2025 14:48 Ответить
Это просто кошмар какой-то... у падения земразей просто нет дна. ЕС должен проявить решимость и прекратить финансирование этих тварей.
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22.07.2025 14:48 Ответить
**** тягнути?Доламуй накуй
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22.07.2025 14:51 Ответить
Мирним шляхом зелена идота не піде.
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22.07.2025 14:59 Ответить
Зелена гидота хоче вкрасти на прощання по-крупному.
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22.07.2025 16:12 Ответить
З такою пикою , як не підписати ?
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22.07.2025 15:00 Ответить
Мабуть навіть до туалету не ходив. Бідолага. Так спішив підписати.
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22.07.2025 15:01 Ответить
В той час як кращі сини і доньки захищають країну від ворога на фронті багато з яких загинули ,а тим часом бидло не відчуває війни ,вони і далі хочуть безкарно грабувати країну.
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22.07.2025 15:07 Ответить
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22.07.2025 15:09 Ответить
Слідуюча дія зеленої влади-капітуляція...
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22.07.2025 15:20 Ответить
А що ви думали, так вирішив "мудрий нарід" в 2019р, їм подобається інтелектуальне Стефанчука.
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22.07.2025 15:32 Ответить
... обличчя...
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22.07.2025 15:35 Ответить
Так зробив 2%, який довів той народ до голосування за це що маємо
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22.07.2025 15:38 Ответить
я радий за народ, він досяг бажаного.
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22.07.2025 15:50 Ответить
Скільки воно уже усі понапідписувало
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22.07.2025 15:40 Ответить
А ми дивуємось чого ***** шахедом по верховній раді ніяк не попаде.
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22.07.2025 15:50 Ответить
Хрячіна ******, коли ж ви зупинитись тварі руйнувати Україну!!!!! Будете сідити довічно!!!!!
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22.07.2025 16:01 Ответить
Б...ть ! Яка ця пи....та мерзенна ! Цікаво , чи ці кнурі пам"ятають , як вили виглядають ?
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22.07.2025 16:14 Ответить
Стефанчук - типовий нащадок Сташиського!
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22.07.2025 16:29 Ответить
ну і хрякало
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22.07.2025 16:32 Ответить
А що на це скажуть 73% Zелених в и б л я д к і в? Чи язики в сраку повстромляли?
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22.07.2025 16:35 Ответить
 
 