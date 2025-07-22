Стефанчук уже подписал законопроект №12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук оперативно подписал принятый сегодня Радой законопроект №12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту законопроекта.
Как указано в разделе о состоянии прохождения документа, он уже подписан Стефанчуком и подан на подпись президенту Украины.
Законопроект №12414
Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.
В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.
Впоследствии Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
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він забув що тут не росія
Хіба що в негативному плані коли зелена макака намагається корчити з себе Наполеона і видає дегенеративні накази на штурм Бахмута чи Горлівки як воно вже робило.
В нас є залежність від допомоги союзників - але вони тільки зітхнуть з полегшенням коли іпанутого коксонюха винесуть з Банкової вперед ратицями і в будь-якому випадку допомогу нам не припинять.
Ця влада сама по собі не піде. Її потрібно буде зносити...тобто - через Майдан - це не митьтєво відбуватиметься. Це викличе нестабільність, яка призведе до зриву постачаннь на фронт, падіння духу і розвалу фронту. І цей процес вже буде не зупинити.