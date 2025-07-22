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Новини
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Стефанчук вже підписав законопроєкт №12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП

Спікер парламенту Руслан Стефанчук

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оперативно підписав ухвалений сьогодні Радою законопроєкт №12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на карту законопроєкту.

Як зазначено у розділі про стан проходження документу, його вже підписано Стефанчуком та подано на підпис президенту України.

Читайте: Сьогодні фактично було знищено антикорупційну інфраструктуру, - директор НАБУ Кривонос

Законопроєкт №12414

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Згодом Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Читайте: Співвласник"кварталу" Міндич може отримати підозру від НАБУ, - УП

Автор: 

НАБУ (5149) ВР (15108) законопроєкт (3656) САП (2259) Стефанчук Руслан (768)


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Топ коментарі
+9
Який жвавий та слухняний Коливан...
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22.07.2025 14:43 Відповісти
+7
Не на часі! Вибори нізя, атопутіннападе!
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22.07.2025 14:43 Відповісти
+6
Пинда країні
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22.07.2025 14:45 Відповісти
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Не на часі! Вибори нізя, атопутіннападе!
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22.07.2025 14:43 Відповісти
Який жвавий та слухняний Коливан...
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22.07.2025 14:43 Відповісти
стефанчук уху їв
він забув що тут не росія
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22.07.2025 14:44 Відповісти
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22.07.2025 14:45 Відповісти
Пинда країні
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22.07.2025 14:45 Відповісти
цю жирну свиню треба привести до мусорки і встромить туди головою-зажрався
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22.07.2025 14:45 Відповісти
А зараз яник дісно задається питанням "а що так можно було?!!"
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22.07.2025 14:47 Відповісти
Яка митьтєва реакція! Рано ми раділи, когда портнова пристрелили....він вже давно пустив метастази по всій владі. Що робити з цими пухлинами тільки не зрозуміло...фронт "на тоненького" тримається - якщо будуть громадянські заворушення - фронт не утримати, а без заворушеннь - цю пухлину вже не сковирнути...
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22.07.2025 14:47 Відповісти
давайте скажемо чесно - фронт НІЯК не залежить від зажерливих свиноскотів на Банковій.
Хіба що в негативному плані коли зелена макака намагається корчити з себе Наполеона і видає дегенеративні накази на штурм Бахмута чи Горлівки як воно вже робило.
В нас є залежність від допомоги союзників - але вони тільки зітхнуть з полегшенням коли іпанутого коксонюха винесуть з Банкової вперед ратицями і в будь-якому випадку допомогу нам не припинять.
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22.07.2025 14:56 Відповісти
Фронт залежить від стабільности постачаннь і від міцного тилу.
Ця влада сама по собі не піде. Її потрібно буде зносити...тобто - через Майдан - це не митьтєво відбуватиметься. Це викличе нестабільність, яка призведе до зриву постачаннь на фронт, падіння духу і розвалу фронту. І цей процес вже буде не зупинити.
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22.07.2025 15:10 Відповісти
Стефанчука більше хвилює займана посада, обід, вечеря, але зовсім не хвилює доля України. Так, що не приймайтесь, у Стефанчука все добре.
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22.07.2025 14:47 Відповісти
Ну прямо срач.а. А шО такоє? Вибори? Коруцпійні скандали? Справжні.
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22.07.2025 14:48 Відповісти
Это просто кошмар какой-то... у падения земразей просто нет дна. ЕС должен проявить решимость и прекратить финансирование этих тварей.
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22.07.2025 14:48 Відповісти
**** тягнути?Доламуй накуй
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22.07.2025 14:51 Відповісти
Мирним шляхом зелена идота не піде.
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22.07.2025 14:59 Відповісти
З такою пикою , як не підписати ?
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22.07.2025 15:00 Відповісти
Мабуть навіть до туалету не ходив. Бідолага. Так спішив підписати.
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22.07.2025 15:01 Відповісти
В той час як кращі сини і доньки захищають країну від ворога на фронті багато з яких загинули ,а тим часом бидло не відчуває війни ,вони і далі хочуть безкарно грабувати країну.
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22.07.2025 15:07 Відповісти
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22.07.2025 15:09 Відповісти
 
 