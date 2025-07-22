Стефанчук вже підписав законопроєкт №12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оперативно підписав ухвалений сьогодні Радою законопроєкт №12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на карту законопроєкту.
Як зазначено у розділі про стан проходження документу, його вже підписано Стефанчуком та подано на підпис президенту України.
Законопроєкт №12414
Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.
У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.
Згодом Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
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він забув що тут не росія
Хіба що в негативному плані коли зелена макака намагається корчити з себе Наполеона і видає дегенеративні накази на штурм Бахмута чи Горлівки як воно вже робило.
В нас є залежність від допомоги союзників - але вони тільки зітхнуть з полегшенням коли іпанутого коксонюха винесуть з Банкової вперед ратицями і в будь-якому випадку допомогу нам не припинять.
Ця влада сама по собі не піде. Її потрібно буде зносити...тобто - через Майдан - це не митьтєво відбуватиметься. Це викличе нестабільність, яка призведе до зриву постачаннь на фронт, падіння духу і розвалу фронту. І цей процес вже буде не зупинити.