Стефанчук вже підписав законопроєкт №12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оперативно підписав ухвалений сьогодні Радою законопроєкт №12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на карту законопроєкту.

Як зазначено у розділі про стан проходження документу, його вже підписано Стефанчуком та подано на підпис президенту України.

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Законопроєкт №12414

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Згодом Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

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