США и ЕС заключили соглашение о закупке оружия, часть отправят в Украину, - Трамп

Дональд Трамп заявил, что США и ЕС заключили соглашение, по которому Евросоюз будет оплачивать Штатам 100% стоимости всего вооружения, которое затем будут распределять и отправлять в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Так, США будут отправлять оружие в ЕС, а затем страны-члены Евросоюза будут его распределять. Большая часть будет идти на нужды ВСУ.

"Они собираются потратить эти деньги в США на наши оборонные компании, и мы собираемся отправить их (вооружение. - Ред.) им, а они распределят оборудование, которое мы отправим. Честно говоря, так и должно было быть еще три года назад", - сказал лидер США.

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Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

Кроме того, США готовятся отправить Украине комплексы Patriot из одной страны, имеющей на вооружении аж 17 таких систем.

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