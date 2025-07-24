США та ЄС уклали угоду про закупівлю зброї, частину відправлять до України, - Трамп
Дональд Трамп заявив, що США та ЄС уклали угоду, за якою Євросоюз оплачуватиме Штатам 100% вартості всього озброєння, яке потім розподілятимуть та відправлятимуть до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Так, США відправлятимуть зброю до ЄС, а потім країни-члени Євросоюзу її розподілятимуть. Більша частина йтиме на потреби ЗСУ.
"Вони збираються витратити ці гроші в США на наші оборонні компанії, і ми збираємося відправити їх (озброєння. - Ред.) їм, а вони розподілять обладнання, яке ми відправимо. Чесно кажучи, так і повинно було бути ще три роки тому", - сказав лідер США.
Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.
Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.
Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.
Окрім того, США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.
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оплатили 100%, але нам дадуть лише частину?