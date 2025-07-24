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Новини Військова допомога Україні
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США та ЄС уклали угоду про закупівлю зброї, частину відправлять до України, - Трамп

Зброя для України США та Євросоюз уклали угоду

Дональд Трамп заявив, що США та ЄС уклали угоду, за якою Євросоюз оплачуватиме Штатам 100% вартості всього озброєння, яке потім розподілятимуть та відправлятимуть до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Так, США відправлятимуть зброю до ЄС, а потім країни-члени Євросоюзу її розподілятимуть. Більша частина йтиме на потреби ЗСУ.

"Вони збираються витратити ці гроші в США на наші оборонні компанії, і ми збираємося відправити їх (озброєння. - Ред.) їм, а вони розподілять обладнання, яке ми відправимо. Чесно кажучи, так і повинно було бути ще три роки тому", - сказав лідер США.

Читайте: Пісторіус про придбання зброї для України: Кожен має відкрити свої гаманці

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Окрім того, США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.

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Автор: 

США (23869) Євросоюз (13916) Трамп Дональд (6522)


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що це за развод з 90х?
оплатили 100%, але нам дадуть лише частину?
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24.07.2025 09:01 Відповісти
А в Первую мировую, чы во Вторую, шо-та не так было? Где дядя Сэм появился , Моше горько заплакал.
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24.07.2025 09:53 Відповісти
Дурний дурний а хитрий
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24.07.2025 09:14 Відповісти
Тоді, пробачте, але ми повинні обирати. Навіщо нам ті петріоти по мільярду, коли можна взяти томагавки набагато дешевше і роздовбати ракетні заводи?
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24.07.2025 09:29 Відповісти
Якщо тями немае не те що свое виготовляти, а ще й тямуще обирати, то ж в пельку свою наберiть води.
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24.07.2025 09:55 Відповісти
 
 