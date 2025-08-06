РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13975 посетителей онлайн
Новости Смерть гражданина Венгрии в ТЦК
1 309 52

Сийярто заявил, что Украина отказывается расследовать смерть венгра в ТЦК

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинская власть якобы не хочет расследовать смерть венгра Иосифа Шебештеня на Закарпатье, которого Будапешт называет жертвой насилия со стороны работников ТЦК.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

Глава МИД прокомментировал сообщение провластной венгерской газеты Magyar Nemzet, по данным которой Государственное бюро расследований не будет начинать расследование смерти недавно умершего венгра из Закарпатья.

Отказавшись расследовать это дело, украинские органы власти фактически признали, что в их стране принудительный призыв в армию (в Украине действует режим мобилизации, а не призыв. - Ред.), сопровождаемый жестокими побоями и даже избиением до смерти, является укоренившейся практикой, которая одобрена и осуществляется по приказу государства", - утверждает Сийярто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига: Запрет на въезд украинским военным чиновникам в Венгрию - абсурдный

Он считает, что "такая страна не только не имеет места в ЕС, но и не может считаться цивилизованной".

Также Сийярто осудил Евросоюз за отсутствие осуждения "принудительного призыва" в Украине, что якобы свидетельствует о его попустительстве и одобрении.

Читайте также: Сибига о визите Келлога в Киев: Обсуждался "воздушный щит" над Украиной, оружие и принуждение РФ к миру

Что предшествовало?

Напомним, накануне венгерское издание Telex сообщило, что МИД Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Федора Шандора из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, которого якобы несколько недель назад избили военнослужащие ТЦК.

В частности, заместитель министра иностранных дел Левенте Мадьяр заявил, что работники украинского ТЦК силой задержали венгра и отвезли в военкомат, где его якобы били железным прутом.

В то же время его родственникам из Венгрии, мол, говорили, что с мужчиной все в порядке. Однако тот умер от полученных травм.

Впоследствии в Сухопутных войсках ВСУ отреагировали на эту новость, заявив, что этот человек имел украинский паспорт, а звали его Иосиф Шебештень.

Командование ВСУ рассказало, что мужчину мобилизовали законным способом, однако впоследствии мужчина ушел в СОЧ. А уже через две недели после этого он умер вследствие тромбоэмболии легочной артерии, а следов побоев на нем не обнаружили.

Накануне министр иностранных дел Венгрии призвал Европейский Союз ввести санкции против трех украинских чиновников.

Впоследствии Венгрия запретила въезд на территорию страны трем украинским военным чиновникам из-за смерти этнического венгра Йожефа Шебештьена якобы после принудительной мобилизации на Закарпатье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы требуем, чтобы ЕС принял меры против принудительной мобилизации в Украине, - Орбан

Автор: 

Венгрия (2061) Сийярто Петер (338) ТЦК (714)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Відмова розслідувати смерть - це фактично визнання провини у незаконному вбивстві людини.
показать весь комментарий
06.08.2025 19:42 Ответить
+8
Це ж не набушника побили - чого смерть кріпака розслідувати ...
показать весь комментарий
06.08.2025 19:45 Ответить
+8
Шо за наїзди? Це наші громадяни, як хочемо так їх і вбиваємо.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перекрийте вже краник мадяро-азійським шалавам.
показать весь комментарий
06.08.2025 19:37 Ответить
нехай закінчиться війна, ми поговоримо з цими недокацапами іншою мовою. Причому - всюди....
показать весь комментарий
06.08.2025 20:13 Ответить
Поц, це громадянин України, і це внутрвшня справа України.
Як шо тобі, розумово недоразвиненому, шось не подобаєтся то звернись до психіатра. Або до Роберта Броуді з позивним "Мадьяр" авн тобі МУДЬЯру все розтулмачить.
показать весь комментарий
06.08.2025 19:37 Ответить
ок, громадянина україни забили до смерті. треба розслідувати. чи ні?

"Державне бюро розслідувань не розпочинатиме розслідування смерті нещодавно померлого українця з Закарпаття" - все вірно???? чи все таки треба розлідувати?
показать весь комментарий
06.08.2025 19:52 Ответить
А що сказало ДБР і прокуратура України - тобі не цікаво? Сійярто послався на угорське джерело. Та ще й провладний ЗМІ. Взагалі-то, варто спитать і іншу сторону... Чи тобі - аби "лайном жбурнуть в Україну, "психу"?
показать весь комментарий
06.08.2025 19:59 Ответить
псих тут ти тільки.

Наша сторона заявила що нічого розслідувати не буде. ну спитай нашу сторону. цікаво, що тобі тцкашніки скажуть? що вони його били?
показать весь комментарий
06.08.2025 20:02 Ответить
Покажи мені ту "відмову"! Мені прекрасно відомий порядок розслідування подібних випадків - навіть якщо результатом буде відмова в порушенні кримінальної справи, за відсутністю складу злочину...
показать весь комментарий
06.08.2025 20:06 Ответить
ти на приколі? просто не відкривають справу і все. що тобі показати? пустий стіл?
показать весь комментарий
06.08.2025 20:07 Ответить
Ідіоте! У випадку подібної смерті, проводиться дослідча перевірка... Обов"язковою дією, при ній, призначається судово-медичне дослідження (фактично - експертиза). Також опитуються свідки та очевидці смерті, та всього, з цим пов"язаного. За необхідності, долучаються інші матеріали (наприклад, медична карта потерпілого). А потім, на підставі цих документів, виноситься рішення... Так от - покажи мені це рішення... А не тринди ахінею!...
показать весь комментарий
06.08.2025 20:20 Ответить
Нема такого рішення. Ніхто нічого не проволив толком. Написали що від старості вмер
показать весь комментарий
06.08.2025 20:40 Ответить
Я зобов"язаний тобі вірить на слово?
показать весь комментарий
06.08.2025 21:00 Ответить
ні, звісно. можеш вірити зелі, й сбу, які набушників нахлобучили, або дбрівцям можеш вірити, вони найчесніші.

я знаю про цей випадок тільки з новин, і справу ні поліція ні дбр не відкривали.
показать весь комментарий
06.08.2025 21:03 Ответить
можливо у постраждалого було два паспорти і України і Угорщини (тепер можна, Зеля дозволив)

в ТЦК мали доставили його українську частину (наприклад, на ВЛК), а угорську, зрозуміло, в ТЦК заборонено пускати (бо режимний об'єкт, а як він шпигун)

в результаті ... тромбоемболія легеневої артерії
(вони його не били... просто повідривали все угорське)

ТЦКшники безнадійні
показать весь комментарий
06.08.2025 20:30 Ответить
правильно- тцк может УБИВАТЬ украинцев
показать весь комментарий
06.08.2025 19:53 Ответить
Відмова розслідувати смерть - це фактично визнання провини у незаконному вбивстві людини.
показать весь комментарий
06.08.2025 19:42 Ответить
А є ДОКАЗИ, що була відмова?
показать весь комментарий
06.08.2025 20:01 Ответить
докази того, чого нема? ти точно адвокатом працював?
показать весь комментарий
06.08.2025 20:03 Ответить
Так от - повинне буть обов"язково, рішення... А ти його "в очі не бачив" - але стверджуєш голослівно, що його нема і українська влада відмовляється проводить розслідування...
показать весь комментарий
06.08.2025 21:03 Ответить
не бачив, бо немає. як побачу - буду стверджувати, що воно є.
показать весь комментарий
06.08.2025 21:04 Ответить
От як побачиш - тоді й поговоримо...
показать весь комментарий
06.08.2025 21:10 Ответить
це фактично співучасть у вбивстві, що вчинена групою осіб за попередньою змовою
показать весь комментарий
06.08.2025 20:02 Ответить
Куда делся твой американский прапорець?
показать весь комментарий
06.08.2025 20:14 Ответить
Це ж не набушника побили - чого смерть кріпака розслідувати ...
показать весь комментарий
06.08.2025 19:45 Ответить
тромбоемболія легеневої артерії. Ухилянт палив??? Нікотин вбиває. До чого тут ТЦК???
показать весь комментарий
06.08.2025 19:49 Ответить
якби тебе так відпалили на підвалі, то було б весело.
показать весь комментарий
06.08.2025 19:54 Ответить
Ти був свідком чи виконавцем ??? Які докази побиття, ще й залізяччям???
показать весь комментарий
06.08.2025 19:57 Ответить
людина зі слідами побиття - вже не доказ?
показать весь комментарий
06.08.2025 19:57 Ответить
Ні, то він сам себе.
показать весь комментарий
06.08.2025 19:59 Ответить
"за два тижні після цього він помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії, а слідів побоїв на ньому не виявили." Навіщо намовляєш ???
показать весь комментарий
06.08.2025 20:01 Ответить
то й добре, привезіть сюди угорських спеціалістів, зробіть ексгумацію, зафільмуйте все на відео, щоб угорці не змогли збрехати, й ткніть цього сійятро в його ж гімно, і хай заткнеться. в чому проблема?
показать весь комментарий
06.08.2025 20:05 Ответить
Так не їдуть жеж !!! Для них головне у ЗМІ пукнути в бік України. Це як у притчі про доньку - повію.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:38 Ответить
нашим треба брати ініціативу в свої руки. треба їх запросити, а якщо не приїдуть - заткнути їм ротяки.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:59 Ответить
мені 70 ,я курю і відчуваю себе як хлопчик
показать весь комментарий
06.08.2025 19:58 Ответить
Дай Бог здоров'я.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:00 Ответить
Вам нужно в армию.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:15 Ответить
алкоголь вбиває
показать весь комментарий
06.08.2025 19:59 Ответить
Пить я буду, але курить не кину
показать весь комментарий
06.08.2025 20:29 Ответить
Вони так і з українцями надходять. Певно вони думають що він ухилянт.
показать весь комментарий
06.08.2025 19:58 Ответить
Ніхто не заважає угорцям, чи буть яким іншим мешканцям ЄС долучитися до лав ЗСУ та заповнивши усі вакантні місця, таким чином припинити мобілізацію взагалі. А то як з палестинцями - усім їх жаль але ніхто чогось не хоче їх бачити у себе.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:00 Ответить
В цій історії все прозоро і давно відомо. Йожеф Шебештьєн, який, як тепер зрозуміло, був кацапським агентом, був доставлений у тцк, де пройшов годинне оповіщення з боку шістьох ветеранів-інвалідів. Виконуючи завдання свого куратора, з метою дискредитації діяльності наших тилових героїв, Йожеф схопив металевий прут, який завбачливо приніс з собою, і почав бити сам себе по різним частинам тіла. Незважаючи на те, що працівники тцк, для яких людське життя є найвищою цінністю, зробили все можливе і неможливе для порятунку угорця, врятувати його не вдалося.
Залишається незрозумілим, чому влада Угорщини не вірить нашій владі, адже всьому світові відома її кришталева чесність та порядність.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:00 Ответить
Шо за наїзди? Це наші громадяни, як хочемо так їх і вбиваємо.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:01 Ответить
Це найкращий коментар в цій темі!!!
показать весь комментарий
06.08.2025 20:05 Ответить
Ага - перший в топі на видалення на цьому ресурсі свободи слова та прав людини ))))
показать весь комментарий
06.08.2025 20:07 Ответить
100 % Він же не "громадський активіст ", не антикорупціонер , не працівник НАБУ , навіть не гей в кінці кінців - чого то розслідувати
показать весь комментарий
06.08.2025 20:06 Ответить
Все, все без исключения московитские тролли бегут в эту ветку отмечаться. Скул бас, Фирст, прочие швондеры
показать весь комментарий
06.08.2025 20:19 Ответить
Відписався американський емігрант ,який сидячи в сША постійно розповідає ,як треба родіну любіть і як всіх загнати в ТЦК . А підняти свою емігрантську жопу і лічним прімєром - показати як треба ? Слабо?
Хоча про що тут говорити - людина не здатна навіть українську вивчити - але волає з далеких америк про патріотизм)))
показать весь комментарий
06.08.2025 20:22 Ответить
Маршрутка Сіетл-Житомир дуже рідко ходить.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:46 Ответить
Согласно ИИ от Микрософта, вероятность того что ты написал эту хрень по кацапски и перевел через ИИ--- 82%. Вероятность того что у тебя просто нет никаких знаний украинского языка, но ты что то пытаешься писать сам-- около 10%.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:48 Ответить
ймовірність ,що ти ідіот - 90% ,а без ШІ всі 100%))
показать весь комментарий
06.08.2025 20:49 Ответить
Хоча не відкидаю - що це акаунт ботоферм . Занадто різні по стилю тексти - таке враження ,що пише або божевільний ,або різні люди..
показать весь комментарий
06.08.2025 20:51 Ответить
Кому шо, а ******* треба мутити воду.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:29 Ответить
А цього ****** яким боком це стосуєтьця?
показать весь комментарий
06.08.2025 20:44 Ответить
 
 