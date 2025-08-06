Сийярто заявил, что Украина отказывается расследовать смерть венгра в ТЦК

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинская власть якобы не хочет расследовать смерть венгра Иосифа Шебештеня на Закарпатье, которого Будапешт называет жертвой насилия со стороны работников ТЦК.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

Глава МИД прокомментировал сообщение провластной венгерской газеты Magyar Nemzet, по данным которой Государственное бюро расследований не будет начинать расследование смерти недавно умершего венгра из Закарпатья.

Отказавшись расследовать это дело, украинские органы власти фактически признали, что в их стране принудительный призыв в армию (в Украине действует режим мобилизации, а не призыв. - Ред.), сопровождаемый жестокими побоями и даже избиением до смерти, является укоренившейся практикой, которая одобрена и осуществляется по приказу государства", - утверждает Сийярто.

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Он считает, что "такая страна не только не имеет места в ЕС, но и не может считаться цивилизованной".

Также Сийярто осудил Евросоюз за отсутствие осуждения "принудительного призыва" в Украине, что якобы свидетельствует о его попустительстве и одобрении.

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Что предшествовало?

Напомним, накануне венгерское издание Telex сообщило, что МИД Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Федора Шандора из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, которого якобы несколько недель назад избили военнослужащие ТЦК.

В частности, заместитель министра иностранных дел Левенте Мадьяр заявил, что работники украинского ТЦК силой задержали венгра и отвезли в военкомат, где его якобы били железным прутом.

В то же время его родственникам из Венгрии, мол, говорили, что с мужчиной все в порядке. Однако тот умер от полученных травм.

Впоследствии в Сухопутных войсках ВСУ отреагировали на эту новость, заявив, что этот человек имел украинский паспорт, а звали его Иосиф Шебештень.

Командование ВСУ рассказало, что мужчину мобилизовали законным способом, однако впоследствии мужчина ушел в СОЧ. А уже через две недели после этого он умер вследствие тромбоэмболии легочной артерии, а следов побоев на нем не обнаружили.

Накануне министр иностранных дел Венгрии призвал Европейский Союз ввести санкции против трех украинских чиновников.

Впоследствии Венгрия запретила въезд на территорию страны трем украинским военным чиновникам из-за смерти этнического венгра Йожефа Шебештьена якобы после принудительной мобилизации на Закарпатье.

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