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Новини Смерть громадянина Угорщини в ТЦК
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Сійярто заявив, що Україна відмовляється розслідувати смерть угорця в ТЦК

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що українська влада нібито не хоче розслідувати  смерть угорця Йосипа Шебештеня на Закарпатті, якого Будапешт називає жертвою насильства з боку працівників ТЦК.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

Глава МЗС прокоментував повідомлення провладної угорської газети Magyar Nemzet, за даними якої Державне бюро розслідувань не розпочинатиме розслідування смерті нещодавно померлого угорця з Закарпаття.

Відмовившись розслідувати цю справу, українські органи влади фактично визнали, що в їхній країні примусовий призов до армії (в Україні діє режим мобілізації, а не призов. – Ред.), супроводжуваний жорстокими побоями і навіть побиттям до смерті, є вкоріненою практикою, яка схвалена і здійснюється за наказом держави", – стверджує Сійярто.

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Він вважає, що "така країна не тільки не має місця в ЄС, але й не може вважатися цивілізованою".

Також Сійярто Євросоюз за відсутність засудження "примусового призову" в Україні, що начебто свідчить про його потурання та схвалення.

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Що передувало?

Нагадаємо, напередодні угорське видання Telex повідомило, що МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті Федора Шандора через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито кілька тижнів тому побили військовослужбовці ТЦК.

Так, заступник міністра закордонних справ Левенте Мадяр заявив, що працівники українського ТЦК силоміць затримали угорця і відвезли до військкомату, де його нібито били залізним прутом.

Водночас його родичам з Угорщини, мовляв, казали, що із чоловіком усе гаразд. Однак той помер від зазнаних травм.

Згодом у Сухопутних військах ЗСУ відреагували на цю новину, заявивши, що цей чоловік мав український паспорт, а звали його Йосип Шебештень.

Командування ЗСУ розповіло, що чоловіка мобілізували у законний спосіб, однак згодом чоловік пішов у СЗЧ. А вже за два тижні після цього він помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії, а слідів побоїв на ньому не виявили.

Напередодні міністр закордонних справ Угорщини закликав Європейський Союз ввести санкції проти трьох українських посадовців.

Згодом Угорщина заборонила вʼїзд на територію країни трьом українським військовим посадовцям через смерть етнічного угорця Йожефа Шебештьєна нібито після примусової мобілізації на Закарпатті.

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Автор: 

Угорщина (2404) Сійярто Петер (374) ТЦК та СП (763)


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Топ коментарі
+10
Відмова розслідувати смерть - це фактично визнання провини у незаконному вбивстві людини.
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06.08.2025 19:42 Відповісти
+5
Це ж не набушника побили - чого смерть кріпака розслідувати ...
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06.08.2025 19:45 Відповісти
+5
ок, громадянина україни забили до смерті. треба розслідувати. чи ні?

"Державне бюро розслідувань не розпочинатиме розслідування смерті нещодавно померлого українця з Закарпаття" - все вірно???? чи все таки треба розлідувати?
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06.08.2025 19:52 Відповісти
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Перекрийте вже краник мадяро-азійським шалавам.
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06.08.2025 19:37 Відповісти
нехай закінчиться війна, ми поговоримо з цими недокацапами іншою мовою. Причому - всюди....
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06.08.2025 20:13 Відповісти
Поц, це громадянин України, і це внутрвшня справа України.
Як шо тобі, розумово недоразвиненому, шось не подобаєтся то звернись до психіатра. Або до Роберта Броуді з позивним "Мадьяр" авн тобі МУДЬЯру все розтулмачить.
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06.08.2025 19:37 Відповісти
ок, громадянина україни забили до смерті. треба розслідувати. чи ні?

"Державне бюро розслідувань не розпочинатиме розслідування смерті нещодавно померлого українця з Закарпаття" - все вірно???? чи все таки треба розлідувати?
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06.08.2025 19:52 Відповісти
А що сказало ДБР і прокуратура України - тобі не цікаво? Сійярто послався на угорське джерело. Та ще й провладний ЗМІ. Взагалі-то, варто спитать і іншу сторону... Чи тобі - аби "лайном жбурнуть в Україну, "психу"?
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06.08.2025 19:59 Відповісти
псих тут ти тільки.

Наша сторона заявила що нічого розслідувати не буде. ну спитай нашу сторону. цікаво, що тобі тцкашніки скажуть? що вони його били?
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06.08.2025 20:02 Відповісти
Покажи мені ту "відмову"! Мені прекрасно відомий порядок розслідування подібних випадків - навіть якщо результатом буде відмова в порушенні кримінальної справи, за відсутністю складу злочину...
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06.08.2025 20:06 Відповісти
ти на приколі? просто не відкривають справу і все. що тобі показати? пустий стіл?
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06.08.2025 20:07 Відповісти
Ідіоте! У випадку подібної смерті, проводиться дослідча перевірка... Обов"язковою дією, при ній, призначається судово-медичне дослідження (фактично - експертиза). Також опитуються свідки та очевидці смерті, та всього, з цим пов"язаного. За необхідності, долучаються інші матеріали (наприклад, медична карта потерпілого). А потім, на підставі цих документів, виноситься рішення... Так от - покажи мені це рішення... А не тринди ахінею!...
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06.08.2025 20:20 Відповісти
правильно- тцк может УБИВАТЬ украинцев
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06.08.2025 19:53 Відповісти
Відмова розслідувати смерть - це фактично визнання провини у незаконному вбивстві людини.
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06.08.2025 19:42 Відповісти
А є ДОКАЗИ, що була відмова?
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06.08.2025 20:01 Відповісти
докази того, чого нема? ти точно адвокатом працював?
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06.08.2025 20:03 Відповісти
це фактично співучасть у вбивстві, що вчинена групою осіб за попередньою змовою
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06.08.2025 20:02 Відповісти
Куда делся твой американский прапорець?
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06.08.2025 20:14 Відповісти
Це ж не набушника побили - чого смерть кріпака розслідувати ...
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06.08.2025 19:45 Відповісти
тромбоемболія легеневої артерії. Ухилянт палив??? Нікотин вбиває. До чого тут ТЦК???
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06.08.2025 19:49 Відповісти
якби тебе так відпалили на підвалі, то було б весело.
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06.08.2025 19:54 Відповісти
Ти був свідком чи виконавцем ??? Які докази побиття, ще й залізяччям???
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06.08.2025 19:57 Відповісти
людина зі слідами побиття - вже не доказ?
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06.08.2025 19:57 Відповісти
Ні, то він сам себе.
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06.08.2025 19:59 Відповісти
"за два тижні після цього він помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії, а слідів побоїв на ньому не виявили." Навіщо намовляєш ???
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06.08.2025 20:01 Відповісти
то й добре, привезіть сюди угорських спеціалістів, зробіть ексгумацію, зафільмуйте все на відео, щоб угорці не змогли збрехати, й ткніть цього сійятро в його ж гімно, і хай заткнеться. в чому проблема?
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06.08.2025 20:05 Відповісти
мені 70 ,я курю і відчуваю себе як хлопчик
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06.08.2025 19:58 Відповісти
Дай Бог здоров'я.
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06.08.2025 20:00 Відповісти
Вам нужно в армию.
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06.08.2025 20:15 Відповісти
алкоголь вбиває
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06.08.2025 19:59 Відповісти
Пить я буду, але курить не кину
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06.08.2025 20:29 Відповісти
Вони так і з українцями надходять. Певно вони думають що він ухилянт.
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06.08.2025 19:58 Відповісти
Ніхто не заважає угорцям, чи буть яким іншим мешканцям ЄС долучитися до лав ЗСУ та заповнивши усі вакантні місця, таким чином припинити мобілізацію взагалі. А то як з палестинцями - усім їх жаль але ніхто чогось не хоче їх бачити у себе.
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06.08.2025 20:00 Відповісти
В цій історії все прозоро і давно відомо. Йожеф Шебештьєн, який, як тепер зрозуміло, був кацапським агентом, був доставлений у тцк, де пройшов годинне оповіщення з боку шістьох ветеранів-інвалідів. Виконуючи завдання свого куратора, з метою дискредитації діяльності наших тилових героїв, Йожеф схопив металевий прут, який завбачливо приніс з собою, і почав бити сам себе по різним частинам тіла. Незважаючи на те, що працівники тцк, для яких людське життя є найвищою цінністю, зробили все можливе і неможливе для порятунку угорця, врятувати його не вдалося.
Залишається незрозумілим, чому влада Угорщини не вірить нашій владі, адже всьому світові відома її кришталева чесність та порядність.
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06.08.2025 20:00 Відповісти
Шо за наїзди? Це наші громадяни, як хочемо так їх і вбиваємо.
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06.08.2025 20:01 Відповісти
Це найкращий коментар в цій темі!!!
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06.08.2025 20:05 Відповісти
Ага - перший в топі на видалення на цьому ресурсі свободи слова та прав людини ))))
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06.08.2025 20:07 Відповісти
100 % Він же не "громадський активіст ", не антикорупціонер , не працівник НАБУ , навіть не гей в кінці кінців - чого то розслідувати
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06.08.2025 20:06 Відповісти
Все, все без исключения московитские тролли бегут в эту ветку отмечаться. Скул бас, Фирст, прочие швондеры
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06.08.2025 20:19 Відповісти
Відписався американський емігрант ,який сидячи в сША постійно розповідає ,як треба родіну любіть і як всіх загнати в ТЦК . А підняти свою емігрантську жопу і лічним прімєром - показати як треба ? Слабо?
Хоча про що тут говорити - людина не здатна навіть українську вивчити - але волає з далеких америк про патріотизм)))
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06.08.2025 20:22 Відповісти
Кому шо, а ******* треба мутити воду.
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06.08.2025 20:29 Відповісти
 
 