Сійярто заявив, що Україна відмовляється розслідувати смерть угорця в ТЦК
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що українська влада нібито не хоче розслідувати смерть угорця Йосипа Шебештеня на Закарпатті, якого Будапешт називає жертвою насильства з боку працівників ТЦК.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.
Глава МЗС прокоментував повідомлення провладної угорської газети Magyar Nemzet, за даними якої Державне бюро розслідувань не розпочинатиме розслідування смерті нещодавно померлого угорця з Закарпаття.
Відмовившись розслідувати цю справу, українські органи влади фактично визнали, що в їхній країні примусовий призов до армії (в Україні діє режим мобілізації, а не призов. – Ред.), супроводжуваний жорстокими побоями і навіть побиттям до смерті, є вкоріненою практикою, яка схвалена і здійснюється за наказом держави", – стверджує Сійярто.
Він вважає, що "така країна не тільки не має місця в ЄС, але й не може вважатися цивілізованою".
Також Сійярто Євросоюз за відсутність засудження "примусового призову" в Україні, що начебто свідчить про його потурання та схвалення.
Що передувало?
Нагадаємо, напередодні угорське видання Telex повідомило, що МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті Федора Шандора через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито кілька тижнів тому побили військовослужбовці ТЦК.
Так, заступник міністра закордонних справ Левенте Мадяр заявив, що працівники українського ТЦК силоміць затримали угорця і відвезли до військкомату, де його нібито били залізним прутом.
Водночас його родичам з Угорщини, мовляв, казали, що із чоловіком усе гаразд. Однак той помер від зазнаних травм.
Згодом у Сухопутних військах ЗСУ відреагували на цю новину, заявивши, що цей чоловік мав український паспорт, а звали його Йосип Шебештень.
Командування ЗСУ розповіло, що чоловіка мобілізували у законний спосіб, однак згодом чоловік пішов у СЗЧ. А вже за два тижні після цього він помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії, а слідів побоїв на ньому не виявили.
Напередодні міністр закордонних справ Угорщини закликав Європейський Союз ввести санкції проти трьох українських посадовців.
Згодом Угорщина заборонила вʼїзд на територію країни трьом українським військовим посадовцям через смерть етнічного угорця Йожефа Шебештьєна нібито після примусової мобілізації на Закарпатті.
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Як шо тобі, розумово недоразвиненому, шось не подобаєтся то звернись до психіатра. Або до Роберта Броуді з позивним "Мадьяр" авн тобі МУДЬЯру все розтулмачить.
"Державне бюро розслідувань не розпочинатиме розслідування смерті нещодавно померлого українця з Закарпаття" - все вірно???? чи все таки треба розлідувати?
Наша сторона заявила що нічого розслідувати не буде. ну спитай нашу сторону. цікаво, що тобі тцкашніки скажуть? що вони його били?
Залишається незрозумілим, чому влада Угорщини не вірить нашій владі, адже всьому світові відома її кришталева чесність та порядність.
Хоча про що тут говорити - людина не здатна навіть українську вивчити - але волає з далеких америк про патріотизм)))