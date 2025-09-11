РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
ЕС осудил нарушение воздушного пространства Польши дронами РФ: "Этот агрессивный и безрассудный акт является частью серьезной эскалации"

Европейский Союз осудил агрессивное нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.

Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас от имени 27 государств ЕС, передает Цензор.НЕТ.

"Мы самым решительным образом осуждаем преднамеренное нарушение воздушного пространства государства-члена ЕС российскими беспилотниками, которое произошло 10 сентября. Этот агрессивный и безрассудный акт является частью серьезной эскалации со стороны России. Он угрожает безопасности граждан ЕС, региональной стабильности и международному миру", - говорится в заявлении.

Страны Евросоюза заявили, что этот инцидент лишь усиливает их решимость поддерживать Украину в защите от российской агрессии. Также в ЕС анонсировали намерение значительно усилить санкции против Москвы и ее союзников и работать с международными партнерами над усилением давления на Кремль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин намеренно атаковал НАТО, это является частью длинной серии провокаций, - Мерц

Стоит отметить, что на этот раз Венгрия не стала блокировать совместное заявление, хотя ранее отказывалась поддержать документы с критикой действий России. ЕС также выразил солидарность с Польшей и пообещал необходимую помощь в защите восточной границы.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон и Трамп обсудили вторжение дронов РФ в Польшу

Топ комментарии
+5
Жёстко. Представляю, как сейчас в Кремле заметались. И теперь контрольный выстрел: взяться за руки на каком-нибудь мосту или помахать зажжёнными свечками.
11.09.2025 11:39 Ответить
+3
потужна відповідь на атаку 23 кацапсячих бойових дронів на країну НАТО та ЄС
11.09.2025 11:21 Ответить
+3
Чого так довго тужилися? Калюжі підходящої не було?
11.09.2025 11:27 Ответить
потужна відповідь на атаку 23 кацапсячих бойових дронів на країну НАТО та ЄС
11.09.2025 11:21 Ответить
Эскалация подразумевает усиленное противодействие и повышенную ответную агрессию. А на свою стурбованисть можете насцать.
11.09.2025 11:24 Ответить
це відповідь на те ,що буде якщо кацапи вдеруться до польші та країн балтії,їх просто зіл'ють з благими намірами,нато та єс такі няхи,прості і імпотентні...
11.09.2025 11:42 Ответить
Чого так довго тужилися? Калюжі підходящої не було?
11.09.2025 11:27 Ответить
Саме на таку реакцію ***** і розраховував. Засудження, занепокоєння та ноти протесту. Оце і все, на що спроможна еуропа у її нинішньому стані.
11.09.2025 11:29 Ответить
11.09.2025 11:29 Ответить
Щоб вже все ваше ,,засудження" накрило кац@...м шахедним і ракетним тазом!!!
11.09.2025 11:30 Ответить
Мудаки.
11.09.2025 11:38 Ответить
сикликливі толерантні довбодятли,хоча може вони йдуть шляхом зебобіків з допочатку війни,роблять вигляд що нічого не трапилося??
11.09.2025 11:44 Ответить
а засудження це як занепокоення чи глубоке занепокоїння...геть заплутався...
11.09.2025 11:39 Ответить
Жёстко. Представляю, как сейчас в Кремле заметались. И теперь контрольный выстрел: взяться за руки на каком-нибудь мосту или помахать зажжёнными свечками.
11.09.2025 11:39 Ответить
Оце діло! Кацапи вже тремтять у паніці
11.09.2025 11:40 Ответить
сидять і планують по кому і як вдарити з оціх віслюків,бо в спорті темп тіільки нарощують,дятли зі своїм потенціалом не могли показово збити весь металобрухт ще на кордоні,так ще вони навіть не змогли їх відслідковувати.....нато млять
11.09.2025 11:47 Ответить
Коли США допомагали Ізраїлю відбивати іранську ракетну атаку, ефективність була доволі висока.
Але ж то другоє...
11.09.2025 11:53 Ответить
вам розказати чому так??хоча зараз почнуть тикати пальцем та верещати про антисимітизм....там все просто
11.09.2025 11:57 Ответить
е Ес, ви своїми засудженнями, провокуєте миролюбну рашку...
11.09.2025 11:48 Ответить
А про вертолет уже забыли который, кстати, на днях нарушил границы НАТО?
11.09.2025 11:49 Ответить
потужно..
москалі регочуть
11.09.2025 11:49 Ответить
О-оо, серйозна ескалація!?
11.09.2025 12:05 Ответить
 
 