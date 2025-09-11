ЕС осудил нарушение воздушного пространства Польши дронами РФ: "Этот агрессивный и безрассудный акт является частью серьезной эскалации"

Европейский Союз осудил агрессивное нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.

Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас от имени 27 государств ЕС, передает Цензор.НЕТ.

"Мы самым решительным образом осуждаем преднамеренное нарушение воздушного пространства государства-члена ЕС российскими беспилотниками, которое произошло 10 сентября. Этот агрессивный и безрассудный акт является частью серьезной эскалации со стороны России. Он угрожает безопасности граждан ЕС, региональной стабильности и международному миру", - говорится в заявлении.

Страны Евросоюза заявили, что этот инцидент лишь усиливает их решимость поддерживать Украину в защите от российской агрессии. Также в ЕС анонсировали намерение значительно усилить санкции против Москвы и ее союзников и работать с международными партнерами над усилением давления на Кремль.

Стоит отметить, что на этот раз Венгрия не стала блокировать совместное заявление, хотя ранее отказывалась поддержать документы с критикой действий России. ЕС также выразил солидарность с Польшей и пообещал необходимую помощь в защите восточной границы.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

