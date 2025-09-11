ЄС засудив порушення повітряного простору Польщі дронами РФ: "Цей агресивний і безрозсудний акт є частиною серйозної ескалації"

Європейський Союз засудив агресивне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.

Про це йдеться у заяві очільниці європейської дипломатії Каї Каллас від імені 27 держав ЄС, передає Цензор.НЕТ.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо навмисне порушення повітряного простору держави-члена ЄС російськими безпілотниками, яке відбулося 10 вересня. Цей агресивний і безрозсудний акт є частиною серйозної ескалації з боку Росії. Він загрожує безпеці громадян ЄС, регіональній стабільності та міжнародному миру", - йдеться у заяві.

Країни Євросоюзу заявили, що цей інцидент лише посилює їхню рішучість підтримувати Україну у захисті від російської агресії. Також у ЄС анонсували намір значно посилити санкції проти Москви та її союзників і працювати з міжнародними партнерами над посиленням тиску на Кремль.

Варто відзначити, що цього разу Угорщина не стала блокувати спільну заяву, хоча раніше відмовлялася підтримати документи з критикою дій Росії. ЄС також висловив солідарність із Польщею та пообіцяв необхідну допомогу у захисті східного кордону.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

