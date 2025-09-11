УКР
Новини
ЄС засудив порушення повітряного простору Польщі дронами РФ: "Цей агресивний і безрозсудний акт є частиною серйозної ескалації"

Європейський Союз засудив агресивне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.

Про це йдеться у заяві очільниці європейської дипломатії Каї Каллас від імені 27 держав ЄС, передає Цензор.НЕТ.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо навмисне порушення повітряного простору держави-члена ЄС російськими безпілотниками, яке відбулося 10 вересня. Цей агресивний і безрозсудний акт є частиною серйозної ескалації з боку Росії. Він загрожує безпеці громадян ЄС, регіональній стабільності та міжнародному миру", - йдеться у заяві.

Країни Євросоюзу заявили, що цей інцидент лише посилює їхню рішучість підтримувати Україну у захисті від російської агресії. Також у ЄС анонсували намір значно посилити санкції проти Москви та її союзників і працювати з міжнародними партнерами над посиленням тиску на Кремль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін навмисно атакував НАТО, це є частиною довгої серії провокацій, - Мерц

Варто відзначити, що цього разу Угорщина не стала блокувати спільну заяву, хоча раніше відмовлялася підтримати документи з критикою дій Росії. ЄС також висловив солідарність із Польщею та пообіцяв необхідну допомогу у захисті східного кордону.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон та Трамп обговорили вторгнення дронів РФ у Польщу

Польща Євросоюз дрони
Топ коментарі
+6
Жёстко. Представляю, как сейчас в Кремле заметались. И теперь контрольный выстрел: взяться за руки на каком-нибудь мосту или помахать зажжёнными свечками.
11.09.2025 11:39 Відповісти
+4
потужна відповідь на атаку 23 кацапсячих бойових дронів на країну НАТО та ЄС
11.09.2025 11:21 Відповісти
+3
Чого так довго тужилися? Калюжі підходящої не було?
11.09.2025 11:27 Відповісти
Эскалация подразумевает усиленное противодействие и повышенную ответную агрессию. А на свою стурбованисть можете насцать.
11.09.2025 11:24 Відповісти
це відповідь на те ,що буде якщо кацапи вдеруться до польші та країн балтії,їх просто зіл'ють з благими намірами,нато та єс такі няхи,прості і імпотентні...
11.09.2025 11:42 Відповісти
Саме на таку реакцію ***** і розраховував. Засудження, занепокоєння та ноти протесту. Оце і все, на що спроможна еуропа у її нинішньому стані.
11.09.2025 11:29 Відповісти
Щоб вже все ваше ,,засудження" накрило кац@...м шахедним і ракетним тазом!!!
11.09.2025 11:30 Відповісти
Мудаки.
11.09.2025 11:38 Відповісти
сикликливі толерантні довбодятли,хоча може вони йдуть шляхом зебобіків з допочатку війни,роблять вигляд що нічого не трапилося??
11.09.2025 11:44 Відповісти
а засудження це як занепокоення чи глубоке занепокоїння...геть заплутався...
11.09.2025 11:39 Відповісти
Оце діло! Кацапи вже тремтять у паніці
11.09.2025 11:40 Відповісти
сидять і планують по кому і як вдарити з оціх віслюків,бо в спорті темп тіільки нарощують,дятли зі своїм потенціалом не могли показово збити весь металобрухт ще на кордоні,так ще вони навіть не змогли їх відслідковувати.....нато млять
11.09.2025 11:47 Відповісти
Коли США допомагали Ізраїлю відбивати іранську ракетну атаку, ефективність була доволі висока.
Але ж то другоє...
11.09.2025 11:53 Відповісти
вам розказати чому так??хоча зараз почнуть тикати пальцем та верещати про антисимітизм....там все просто
11.09.2025 11:57 Відповісти
е Ес, ви своїми засудженнями, провокуєте миролюбну рашку...
11.09.2025 11:48 Відповісти
А про вертолет уже забыли который, кстати, на днях нарушил границы НАТО?
11.09.2025 11:49 Відповісти
потужно..
москалі регочуть
11.09.2025 11:49 Відповісти
О-оо, серйозна ескалація!?
11.09.2025 12:05 Відповісти
 
 