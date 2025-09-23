Эстония готова в будущем разместить ядерное оружие Великобритании из-за дронов РФ, - министр обороны Певкур

Эстония готова в будущем принять на своей территории британские истребители F-35A, способные нести ядерные бомбы.

Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

"Я всегда открыт. Двери всегда открыты для союзников", - сказал Певкур в ответ на вопрос, готова ли страна к такому размещению. Его комментарии прозвучали после нарушения российскими истребителями воздушного пространства Эстонии 19 сентября.

Британские F-35 уже длительное время дислоцируются на ротационной основе на авиабазе Амари в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Ожидается, что новые самолеты шестого поколения поступят до конца десятилетия.

В то же время источник, связанный с британскими военными, заявил, что необходимости в развертывании стратегического потенциала на тактической базе в Эстонии нет. По его словам, F-35A в таком случае "будут скорее средством разжигания конфликта, чем сдерживания" и могут стать уязвимыми в случае первого удара со стороны России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Угроза ядерной войны сейчас на самом высоком уровне, - The Telegraph

Что предшествовало?

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Эстонии Цахкна в Совбезе ООН показал доказательства нарушения российскими самолетами эстонского воздушного пространства. ФОТО