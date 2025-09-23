Естонія готова в майбутньому розмістити ядерну зброю Британії через дрони РФ, - міністр оборони Певкур

Естонія готова в майбутньому прийняти на своїй території британські винищувачі F-35A, здатні нести ядерні бомби.

Про це заявив міністр оборони країни Ханно Певкур, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

"Я завжди відкритий. Двері завжди відчинені для союзників", - сказав Певкур у відповідь на запитання, чи готова країна до такого розміщення. Його коментарі прозвучали після порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії 19 вересня.

Британські F-35 вже тривалий час дислокуються на ротаційній основі на авіабазі Амарі в межах місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії. Очікується, що нові літаки шостого покоління надійдуть до кінця десятиліття.

Водночас джерело, пов’язане з британськими військовими, заявило, що потреби у розгортанні стратегічного потенціалу на тактичній базі в Естонії немає. За його словами, F-35A у такому випадку "будуть радше засобом розпалювання конфлікту, ніж стримування" і можуть стати вразливими у разі першого удару з боку Росії.

Що передувало?

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю чергою Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

