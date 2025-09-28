РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7084 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Киев
587 2

Из-за атаки РФ часть жителей Киева осталась без электроснабжения, - ДТЭК

Последствия российской атаки зафиксированы уже в 7 районах Киева.

ДТЭК вернул свет для 2 000 семей после массированной атаки на Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, из-за атаки по столице часть жителей остались без электроснабжения.

Также читайте: Последствия российской атаки зафиксированы в 7 районах Киева. Существенные повреждения Института кардиологии, - КМВА. ФОТОрепортаж

"Как только энергетики получили разрешение от военных и спасателей, сразу перезаживили все дома на резервные линии на время ремонтов", - говорится в сообщении.

"Работы продолжаются", - добавили в ДТЭК.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

Как сообщалось, враг в ночь на 28 сентября атаковал Украину ракетами и дронами, есть угроза для Киевской и Винницкой областей, большая группа БпЛА движется на Киев. Также известно, что горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники. Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви. В Киеве есть разрушения жилой инфраструктуры. Горят машины в Днепровском районе. Уже известно о погибших и раненыхв столице, среди погибших - 12-летний ребенок.

По данным Воздушных сил, силы ПВО во время массированной атаки РФ сбили 568 дронов и 43 ракеты.

Автор: 

Киев (26161) Тарифы на электроэнергию (2203) ДТЭК (531)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Блазень! Викликай ФЛАМІНГО від 95 кварталу!
показать весь комментарий
28.09.2025 14:57 Ответить
Уже Пора чтобы россияне особенно москвичи почувствовали ужасы войны. Был бы Рейган президентом США москва полыхала бы вовсю. Ещё не вечер. Слава Украине! Все будет Украина!
показать весь комментарий
28.09.2025 15:26 Ответить
 
 