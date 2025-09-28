Из-за атаки РФ часть жителей Киева осталась без электроснабжения, - ДТЭК

ДТЭК вернул свет для 2 000 семей после массированной атаки на Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, из-за атаки по столице часть жителей остались без электроснабжения.

"Как только энергетики получили разрешение от военных и спасателей, сразу перезаживили все дома на резервные линии на время ремонтов", - говорится в сообщении.

"Работы продолжаются", - добавили в ДТЭК.

Как сообщалось, враг в ночь на 28 сентября атаковал Украину ракетами и дронами, есть угроза для Киевской и Винницкой областей, большая группа БпЛА движется на Киев. Также известно, что горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники. Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви. В Киеве есть разрушения жилой инфраструктуры. Горят машины в Днепровском районе. Уже известно о погибших и раненыхв столице, среди погибших - 12-летний ребенок.

По данным Воздушных сил, силы ПВО во время массированной атаки РФ сбили 568 дронов и 43 ракеты.