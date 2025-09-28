УКР
Через атаку РФ частина жителів Києва залишилась без електропостачання, - ДТЕК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, через атаку по столиці частина жителів залишились без електропостачання.

Також читайте: Наслідки російської атаки зафіксовані у 7 районах Києва. Суттєві пошкодження Інституту кардіології, - КМВА. ФОТОрепортаж

"Як тільки енергетики отримали дозвіл від військових та рятувальників одразу перезаживили всі будинки на резервні лінії на час ремонтів", - йдеться у повідомленні.

"Роботи тривають", - додали в ДТЕК.

Як повідомлялося, ворог у ніч проти 28 вересня атакував Україну ракетами та дронами, є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ. Також відомо, що горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники. Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві. У Києві є руйнування житлової інфраструктури. Палають автівки у Дніпровському районі. Вже відомо про загиблих та поранених у столиці, серед загиблих - 12-річна дитина.

За даними Повітряних сил, сили ППО під час масованої атаки РФ збили 568 дронів та 43 ракети.

Київ (20209) електроенергія (6372) ДТЕК (2002)
Блазень! Викликай ФЛАМІНГО від 95 кварталу!
показати весь коментар
28.09.2025 14:57 Відповісти
Уже Пора чтобы россияне особенно москвичи почувствовали ужасы войны. Был бы Рейган президентом США москва полыхала бы вовсю. Ещё не вечер. Слава Украине! Все будет Украина!
показати весь коментар
28.09.2025 15:26 Відповісти
 
 