Через атаку РФ частина жителів Києва залишилась без електропостачання, - ДТЕК

ДТЕК повернув світло для 2 000 родин після масованої атаки на Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, через атаку по столиці частина жителів залишились без електропостачання.

Також читайте: Наслідки російської атаки зафіксовані у 7 районах Києва. Суттєві пошкодження Інституту кардіології, - КМВА. ФОТОрепортаж

"Як тільки енергетики отримали дозвіл від військових та рятувальників одразу перезаживили всі будинки на резервні лінії на час ремонтів", - йдеться у повідомленні.

"Роботи тривають", - додали в ДТЕК.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Як повідомлялося, ворог у ніч проти 28 вересня атакував Україну ракетами та дронами, є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ. Також відомо, що горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники. Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві. У Києві є руйнування житлової інфраструктури. Палають автівки у Дніпровському районі. Вже відомо про загиблих та поранених у столиці, серед загиблих - 12-річна дитина.

За даними Повітряних сил, сили ППО під час масованої атаки РФ збили 568 дронів та 43 ракети.