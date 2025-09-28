Стубб призвал усилить давление на РФ после массированного обстрела Украины: Эта жестокая атака в очередной раз показывает миру истинное лицо агрессора

Президент Финляндии Александр Стубб призвал усилить давление на Россию после того, как она в ночь на 28 сентября осуществила очередной массированный обстрел Украины.

Об этом финский лидер написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Стубб написал, что этой ночью Россия снова хладнокровно ударила ракетами и дронами по гражданскому населению Украины.

"Подтверждено, что среди погибших есть ребенок и медицинские работники. Эта жестокая атака, произошедшая после недели Генеральной ассамблеи ООН, разоблачает фальшивые нарративы России о войне и в очередной раз показывает миру истинное лицо агрессора", - заявил президент Финляндии.

Он подчеркнул, что "самое время утвердить следующий пакет санкций ЕС и продолжать давление на военную машину России".

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

Как сообщалось, враг в ночь на 28 сентября атаковал Украину ракетами и дронами, была угроза для Киевской и Винницкой областей.

Также известно, что горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники. Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви.

В Киеве есть разрушения жилой инфраструктуры. Горят машины в Днепровском районе. Уже известно о погибших и раненых в столице, среди погибших - 12-летний ребенок.

По данным Воздушных сил, силы ПВО во время массированной атаки РФ сбили 568 дронов и 43 ракеты.

Смотрите также: Духовный советник Трампа Бернс об ударе РФ по Украине: "Вот такая жизнь, когда твой сосед становится сумасшедшим"