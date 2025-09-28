Стубб закликав посилити тиск на РФ після масованого обстрілу України: Ця жорстока атака вкотре показує світові справжнє обличчя агресора
Президент Фінляндії Александр Стубб закликав посилити тиск на Росію після того, як вона в ніч на 28 вересня здійснила черговий масований обстріл України.
Про це фінський лідер написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Стубб написав, що цієї ночі Росія знову холоднокровно вдарила ракетами й дронами по цивільному населенню України.
"Підтверджено, що серед загиблих є дитина та медичні працівники. Ця жорстока атака, що сталася після тижня Генеральної асамблеї ООН, викриває фальшиві наративи Росії про війну і вкотре показує світові справжнє обличчя агресора", - заявив президент Фінляндії.
Він наголосив, що "саме час затвердити наступний пакет санкцій ЄС і продовжувати тиск на військову машину Росії".
Як повідомлялося, ворог у ніч проти 28 вересня атакував Україну ракетами та дронами, була загроза для Київщини та Вінниччини.
Також відомо, що горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники. Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві.
У Києві є руйнування житлової інфраструктури. Палають автівки у Дніпровському районі. Вже відомо про загиблих та поранених у столиці, серед загиблих –– 12-річна дитина.
За даними Повітряних сил, сили ППО під час масованої атаки РФ збили 568 дронів та 43 ракети.
