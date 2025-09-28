УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7791 відвідувач онлайн
Новини Масований ракетний обстріл Тиск на Росію
329 3

Стубб закликав посилити тиск на РФ після масованого обстрілу України: Ця жорстока атака вкотре показує світові справжнє обличчя агресора

Стубб закликає до посилення санкцій проти РФ

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав посилити тиск на Росію після того, як вона в ніч на 28 вересня  здійснила черговий масований обстріл України.

Про це фінський лідер написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Стубб написав, що цієї ночі Росія знову холоднокровно вдарила ракетами й дронами по цивільному населенню України.

"Підтверджено, що серед загиблих є дитина та медичні працівники. Ця жорстока атака, що сталася після тижня Генеральної асамблеї ООН, викриває фальшиві наративи Росії про війну і вкотре показує світові справжнє обличчя агресора", - заявив президент Фінляндії.

Він наголосив, що "саме час затвердити наступний пакет санкцій ЄС і продовжувати тиск на військову машину Росії".

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Як повідомлялося, ворог у ніч проти 28 вересня атакував Україну ракетами та дронами, була загроза для Київщини та Вінниччини.

Також відомо, що горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники. Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві.

У Києві є руйнування житлової інфраструктури. Палають автівки у Дніпровському районі. Вже відомо про загиблих та поранених у столиці, серед загиблих –– 12-річна дитина.

За даними Повітряних сил, сили ППО під час масованої атаки РФ збили 568 дронів та 43 ракети.

Дивіться також: Духовний радник Трампа Бернс про удар РФ по Україні: "Ось таке життя, коли твій сусід стає божевільним"

Автор: 

обстріл (31080) росія (68057) санкції (12771) Стубб Александр (133)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та ну ви що, це-ж порушення прав москалів "просто приколи в екстазі"
показати весь коментар
28.09.2025 17:00 Відповісти
викриває фальшиві наративи Росії про війну і вкотре показує світові справжнє обличчя агресора Джерело: https://censor.net/ua/n3576624
ну, якщо за 3,5 роки вам ще не все відкрито, то певно не всі хочуть все відразу побачити.
******* вони закликати один одного по черзі. Дуже толерантні.
показати весь коментар
28.09.2025 17:11 Відповісти
Так,Александр,чи Олександр продажні журнашлюхи.?
показати весь коментар
28.09.2025 17:27 Відповісти
 
 