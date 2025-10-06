Украина надеется на скорую реализацию мирного плана Трампа относительно Сектора Газа, - МИД

Украина приветствует и поддерживает дипломатические усилия, направленные на прекращение войны в Секторе Газа, в частности мирный план президента США Дональда Трампа, и надеется на его скорейшую реализацию.

Об этом говорится в заявлении украинского МИД

В ведомстве напомнили о 7 октября 2023 года, когда ХАМАС совершил атаку против Израиля, вызвав масштабную эскалацию насилия и долговременный гуманитарный кризис.

"С тех пор регион переживает беспрецедентные потери: тысячи людей в Израиле и Секторе Газа потеряли жизнь, другие были вынуждены покинуть свои дома и испытали неописуемые страдания. Среди невинных жертв этой войны, к сожалению, есть и граждане Украины", - говорится в комментарии.

"Прошедшие два года оставили глубокий след в судьбах израильского и палестинского народов. В то же время они показали, что нельзя позволить привыкания к войне, террору или насилию", - отметило ведомство.

В МИД подчеркнули, что два года конфликта показали: наивысшим приоритетом должно быть прекращение страданий гражданских людей, возвращение заложников в свои семьи и создание условий для долговременного мира и стабильности.

Ранее сообщалось о том, что мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению войны между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа включает 20 пунктов.

Трамп дал группировке ХАМАС время до 5 октября, чтобы освободить заложников, а также призвал мирных палестинцев покинуть город Газа. Иначе на боевиков "обрушится настоящий ад".

Впоследствии террористическая группировка ХАМАС согласилась на предложение президента США Дональда Трампа освободить всех израильских заложников и обсудить детали его плана по мирному урегулированию в Секторе Газа.

После переговоров Израиль согласился на начальную линию отвода в Секторе Газа, которую накануне показали и передали группировке ХАМАС.

