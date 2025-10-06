Україна сподівається на швидку реалізацію мирного плану Трампа щодо Гази, - МЗС

Україна вітає і підтримує дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни в Секторі Газа, зокрема мирний план президента США Дональда Трампа, та сподівається на його швидку реалізацію.

Про це йдеться у заяві українського МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві нагадали про 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС здійснив атаку проти Ізраїлю, спричинивши масштабну ескалацію насильства та довготривалу гуманітарну кризу.

"Відтоді регіон переживає безпрецедентні втрати: тисячі людей в Ізраїлі та Секторі Газа втратили життя, інші були змушені покинути свої домівки та зазнали невимовних страждань. Серед безневинних жертв цієї війни, на жаль, є й громадяни України", - зазначено в коментарі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп: ХАМАС готовий до тривалого миру, Ізраїль має припинити бомбардування Гази

"Минулі два роки залишили глибокий слід у долях ізраїльського та палестинського народів. Водночас вони показали, що не можна дозволити звикання до війни, терору чи насильства", - зауважило відомство.

У МЗС наголосили, що два роки конфлікту показали: найвищим пріоритетом має бути припинення страждань цивільних людей, повернення заручників до своїх родин та створення умов для довготривалого миру й стабільності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про звільнення ізраїльських заручників: ХАМАС повинен діяти швидко

Раніше повідомлялося про те, що мирний план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС у Секторі Газа включає 20 пунктів.

Трамп дав угрупованню ХАМАС час до 5 жовтня, щоб звільнити заручників, а також закликав мирних палестинців покинути місто Газа. Інакше на бойовиків "обрушиться справжнє пекло".

Згодом терористичне угруповання ХАМАС погодилося на пропозицію президента США Дональда Трампа звільнити всіх ізраїльських заручників та обговорити деталі його плану щодо мирного врегулювання у Секторі Гази.

Після переговорів Ізраїль погодився на початкову лінію відведення в секторі Гази, яку напередодні показали та передали угрупованню ХАМАС.

Також читайте: Ізраїль атакував керівництво ХАМАС у Катарі: попередньо, ліквідовано головного перемовника. ФОТОрепортаж