С Магамедрасуловым дважды общались об Узбекистане, о Дагестане речь не шла, - свидетель Мамешев. ВИДЕО

Свидетель по делу детектива НАБУ Магамедрасулова - Юсуф Мамешев заявил, что в разговоре, запись которого приводит СБУ, они общались об Узбекистане.

Об этом он заявил во время заседания в Печерском райсуде, передает Цензор.НЕТ.

"Я Руслану рассказывал раз или два, что имею друзей в Узбекистане. Разговор начался с того, что в детстве мы с отцом Руслана познакомились в Центральной Азии, в Туркменистане, в то время - СССР", - сказал Мамешев.

Свидетель рассказал, что бывал в Узбекистане на свадьбе друзей.

"По этому поводу он обратился ко мне, чтобы я помог в нерабочее время, по возможности спросил у своих узбекских друзей, интересны ли им семена технической конопли. Что и я сделал. Я позвонил своему другу, спросил, а перед этим я эти семена в глаза не видел. Я даже не знаю, что это такое. Такой же ответ был у моего друга из Узбекистана: что это такое и для чего? Мне он (друг. - Ред.) сказал, что это ему неинтересно. С другой стороны, даже при возможности, как вообще из Украины что-то едет туда? Какая там сейчас логистика? Я не знаю. Ни в Узбекистане, ни в Дагестане я бизнеса не имею. Поэтому на этом разговор закончился. Больше мы никогда к этой теме не возвращались", - подытожил Мамешев.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.

15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.

