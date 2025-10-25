Зеленский о ракетном ударе по Киеву: У партнеров есть системы, чтобы защитить Украину. ВИДЕО+ФОТО

Этой ночью Россия снова атаковала Украину - на этот раз десятками ударных дронов и девятью баллистическими ракетами.

Об этом сообщил в телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

РФ нанесла комбинированный удар

Он напомнил, что ночью был ракетный удар по Киеву.

"Известно, что, к сожалению, есть погибшие. Десятки людей пострадали. И почти каждая атака против наших людей - это комбинированные удары с баллистикой. Только с начала этого года по Украине Россия выпустила около 770 баллистических ракет и более 50 "кинжалов", - отметил глава государства.

Украине нужны системы Patriot

По словам Зеленского, именно из-за таких атак Украина уделяет особое внимание системам Patriot, чтобы иметь возможность защитить наши города от этого ужаса.

"Очень важно, чтобы партнеры, которые имеют возможность, реализовали то, о чем мы говорили в последние дни. Ни одна страна не должна оставаться наедине с таким злом. Нужно продолжать сотрудничество. Все можно сделать: у партнеров есть необходимые системы, и они могут уже сейчас помочь в защите Украины.

Америка, Европа, страны G7 могут помочь сделать так, чтобы такие удары больше не угрожали жизни. На российскую баллистику нужен ответ сильных государств в реальном сотрудничестве для защиты жизни", - резюмировал Зеленский.

Последствия атаки

















Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский призвал Европу одолжить Украине Patriot. Украина уже предоставила "Коалиции желающих" детали своих потребностей в ПВО. Зеленский отмечал, что Украина предлагает изменить порядок очереди по поставкам систем Patriot.

Также сообщалось, что в ночь на 25 октября россияне нанесли баллистический удар по Киеву. Попадания зафиксированы в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах. Также сообщалось, что в Киеве мощные взрывы и пожары, есть пострадавшие.