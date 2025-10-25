РУС
Новости
2 259 57

Зеленский о ракетном ударе по Киеву: У партнеров есть системы, чтобы защитить Украину. ВИДЕО+ФОТО

Этой ночью Россия снова атаковала Украину - на этот раз десятками ударных дронов и девятью баллистическими ракетами.

Об этом сообщил в телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

РФ нанесла комбинированный удар

Он напомнил, что ночью был ракетный удар по Киеву.

"Известно, что, к сожалению, есть погибшие. Десятки людей пострадали. И почти каждая атака против наших людей - это комбинированные удары с баллистикой. Только с начала этого года по Украине Россия выпустила около 770 баллистических ракет и более 50 "кинжалов", - отметил глава государства.

Украине нужны системы Patriot

По словам Зеленского, именно из-за таких атак Украина уделяет особое внимание системам Patriot, чтобы иметь возможность защитить наши города от этого ужаса.

"Очень важно, чтобы партнеры, которые имеют возможность, реализовали то, о чем мы говорили в последние дни. Ни одна страна не должна оставаться наедине с таким злом. Нужно продолжать сотрудничество. Все можно сделать: у партнеров есть необходимые системы, и они могут уже сейчас помочь в защите Украины.

Америка, Европа, страны G7 могут помочь сделать так, чтобы такие удары больше не угрожали жизни. На российскую баллистику нужен ответ сильных государств в реальном сотрудничестве для защиты жизни", - резюмировал Зеленский.

Последствия атаки

Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский призвал Европу одолжить Украине Patriot. Украина уже предоставила "Коалиции желающих" детали своих потребностей в ПВО. Зеленский отмечал, что Украина предлагает изменить порядок очереди по поставкам систем Patriot.

Также сообщалось, что в ночь на 25 октября россияне нанесли баллистический удар по Киеву. Попадания зафиксированы в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах. Также сообщалось, что в Киеве мощные взрывы и пожары, есть пострадавшие.

Автор: 

Зеленский Владимир (22394) Киев (26281) обстрел (30180)
Топ комментарии
+24
Партнери,в усьому винні партнери.Ну і,звісно,ще Порошенко!
показать весь комментарий
25.10.2025 13:06 Ответить
+20
показать весь комментарий
25.10.2025 13:06 Ответить
+13
В яких партнерів? Потребує уточненя!
В себе треба такі системи під асфальтом "великого крадівництва" пошукати. Вони там є!
Тільки у 2021 "сховали" під асфальт ракетних систем на ~14 лярдів€!
показать весь комментарий
25.10.2025 13:09 Ответить
Партнери,в усьому винні партнери.Ну і,звісно,ще Порошенко!
показать весь комментарий
25.10.2025 13:06 Ответить
І Клічко.
показать весь комментарий
25.10.2025 13:12 Ответить
Не у всьому. Але якщо б це дійсно були партнери, а не ,,партнери,, то 500 мільйонна коаліція тих хто на словах разом з нами вже б давно помножила на ноль світового розбишаку. А по факту 30 мільйонів українців наодинці проти великої Кацапії. Коли ловлять одного злочинця то проти нього натовп правоохоронців. У нашому випадку ці світові правоохоронці сховалися за тином та чекають поки жертву розіпнуть.
показать весь комментарий
25.10.2025 13:15 Ответить
Во-українці мріють щоб замість них хтось воював.Про що і мова-винні в усьому партнери.
показать весь комментарий
25.10.2025 13:30 Ответить
Не замість нас, а разом з нами. Якби Ви знали, як додало наснаги, коли я торік на КМБ біля Дніпра бачив багато колумбасів, поляків, американців, канадців. Знаю, що у світі дуже багато тих, хто готові за нас воювати. Але перепон для цього безліч, а сприяння - мізер.
Десятки, сотні тисяч можна назбирати по Світу тих, хто просто хоче допомогти нам знищити кацапів, розуміючи, яке то зло - московія.
Мільйони можна зібрати для війні на нашому боці тих, кому байдуже за кого воювати. Але краще за нас, ніж проти нас.
показать весь комментарий
25.10.2025 14:33 Ответить
Ну а хто залишив це все ? Хто ж знав « до того», шо Зеленьськiй нe втече на таксi…, а так усе класно придумано було…, Компетентний тимчасово ховается за рогом, Зеленьськiй перемогае,( бо ж демократiя в нас), тут тимчасове таке коротусеньке СВО, ( бо лiзе НАТО з погрозами, а треба мiттево реагувати), початок заворушень, Крим цап-царап, перехiд у Крим- хвать , Зеленьськiй тiкае на таксі, із за рога весь такий красивий компетентний у білому костюмi, пару днів - парад, кінець , бо « один народ»
показать весь комментарий
25.10.2025 13:55 Ответить
Це піздєц.....
показать весь комментарий
25.10.2025 14:03 Ответить
Дядьку, що Ви курите?
показать весь комментарий
25.10.2025 14:27 Ответить
Посмотрите на дату его регистрации. Вы спрашиваете у очередного одноразового бота, который чудом продержался здесь аж 5 дней
показать весь комментарий
25.10.2025 15:08 Ответить
Дивні ви, що він сказав не так?
показать весь комментарий
25.10.2025 14:11 Ответить
Цікаво! Верховний ще у Британії чи уже повернувся і знову керує військами....?
показать весь комментарий
25.10.2025 13:06 Ответить
методичку від кураторів отримав....
показать весь комментарий
25.10.2025 13:12 Ответить
показать весь комментарий
25.10.2025 13:06 Ответить
показать весь комментарий
25.10.2025 13:35 Ответить
Але партнери чомусь не хочуть захищати Україну
показать весь комментарий
25.10.2025 13:08 Ответить
А навіщо їм це?
показать весь комментарий
25.10.2025 13:10 Ответить
вони і війну закінчувати не поспішають......прийде час випливе все те гівно яке від нас ховають,наприклад про дії меркель під час окупації Криму,цікаво ж...партнери вони як вовки тамбовські
показать весь комментарий
25.10.2025 13:15 Ответить
А як вони можуть "закінчити"?
показать весь комментарий
25.10.2025 13:31 Ответить
наприклад,зробити все що обіцяли ЯК СЛІД.....а не просто для інфошуму
показать весь комментарий
25.10.2025 13:47 Ответить
А як "слід"?Прийти і воювати замість нас?
показать весь комментарий
25.10.2025 14:04 Ответить
слів для вас більш нема,ви старайтесь і колись обов'язково вийде....
показать весь комментарий
25.10.2025 14:09 Ответить
Так. І ще блазня обдовбаного, вбивцю - торчка з крісла викинуть. А, ні, не викинуть, бо туди його всадив "народ". Демократія ж! Все одно, нехай воюють. І гроші дають. Побільше. І ще більше! І не питають, куди вони пішли. Бо війна. А у міндичів діти є. І їм теж конче треба золоті унітази.
показать весь комментарий
25.10.2025 14:14 Ответить
при цьому відмовляться від верховенства власних інтересів....але ж так не буде бо бабло перемогає зло
показать весь комментарий
25.10.2025 13:50 Ответить
В яких партнерів? Потребує уточненя!
В себе треба такі системи під асфальтом "великого крадівництва" пошукати. Вони там є!
Тільки у 2021 "сховали" під асфальт ракетних систем на ~14 лярдів€!
показать весь комментарий
25.10.2025 13:09 Ответить
За 20-21 роки всього було витрачено на дорожне будівництво 10 млрд дол.
показать весь комментарий
25.10.2025 13:15 Ответить
Больше. Только прямые траты за 2 года были 298 млрд. грн. Можете подсчитать сколько это по тому курсу. Плюс перераспределение "неиспользованных" средств ковидного фонда и оборонки. Выйдет всего даже больше 14 млрд. баксов.
показать весь комментарий
25.10.2025 15:00 Ответить
А чого в тебе, мразь гундоса, ніхріна немає, а все є "у партнерів"? І якого біса ти, з голою сракою, постійно ескалюєш війну, якщо не здатен захистити навіть свою столицю, кончений ти дегенерат?!
показать весь комментарий
25.10.2025 13:10 Ответить
і це при тому що вже 4 рік війни...країна виробляє одні хрипаті відосики
показать весь комментарий
25.10.2025 13:17 Ответить
Блазень - не країна.
показать весь комментарий
25.10.2025 14:16 Ответить
"СВОЮ столицю"? Це такий жарт?
показать весь комментарий
25.10.2025 14:15 Ответить
Кажуть шо в них гранати не тієї системи - ми їх не осилим
показать весь комментарий
25.10.2025 13:13 Ответить
ПРЕЗИДЕНТЕ---виконуйте свої обовязки,захищайте державу,а не попусту базікайте!!!!!
показать весь комментарий
25.10.2025 13:13 Ответить
Питання: де наша балістика по москві? Де наші балістичні пакети( у ракетній державі) за 12 років війни? Навіть задріпані хусіти,в шльопанцях, атакують балістикою Ізраїль!!!
показать весь комментарий
25.10.2025 13:15 Ответить
там де і все інше,в розігрітих коксом фантазіях,іноді здається що він сам вірить в те що несе.....
показать весь комментарий
25.10.2025 13:18 Ответить
Недовго вже чекати того дня, коли тисячі "фламіндічів" за наказом світлосяйного лідора ********** серед ночі стартують одночасно з пускових установок по всій Україні і згідно освітлюючого їхній шлях найвеличнішого дороговказу нанесуть потужно-незламний удар в саме серце кацапстану! Як тільки в жОПу підвезуть свіжий груз чудодійного порошку з Колумбії, так все одразу й станеться!
показать весь комментарий
25.10.2025 14:35 Ответить
Все правильно Лідор каже. Ще треба мобілізацію відмінити і кордони відкрити. Нехай теж партнери солдатів присилають
показать весь комментарий
25.10.2025 13:16 Ответить
перерахували святі речі країни епохи коксовогогамадрілопітека....
показать весь комментарий
25.10.2025 13:20 Ответить
Ця гоп-компанія чітко знає, що незабаром почнеться повномасштабне вторгнення із докладів своєї та іноземних розвідок. Тілько США 28 разів надавала факти про напрямки, сили, которі нанесуть удар по території України і т. п.. Розвідки Європи 40 разів надавали інфу про вторгнення, але ця хрипата нікчема, оточивши себе такими ж, як сам, ментальними кацапами, на фото: єрмак ("Козир" він же "Тімофєєв") та демченко - головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у 2020 році заявив: "Я зараз конкретно кажу про Руслана Демченка. Я переконаний, що це російський шпигун, який зливає інформацію наших спецслужб". Джерело: https://censor.net/ua/n3414354 ..., а далі слова полковника Червінського, - ... У вересні 2021 року за 4 місяці до вторгнення РФ, було "розігнано Департамент у Службі зовнішньої розвідки", який займався росією. Це, за словами Червінського, було зроблено за вказівкою Демченка (тоді першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. - Ред.).

"Я відкрию вам маленьку таємницю, що його (Демченка. - Ред.) не звільнено. Він працює у Службі зовнішньої розвідки. Він нібито там радник, але насправді він керує Службою зовнішньої розвідки", - сказав Червінський. Джерело: https://censor.net/ua/n3414354.
показать весь комментарий
25.10.2025 13:20 Ответить
Забув до тексту ( вище) прикріпити фото "героїв":
показать весь комментарий
25.10.2025 13:21 Ответить
якісь підприємства знищують чи склади
показать весь комментарий
25.10.2025 13:20 Ответить
Ніяке ППО в світі не здатне захистити на 100% якщо не бити у відповідь. Тільки знищення рашистських заводів які виробляють дрони і ракети, а також літаки і енергетику зможуть суттєво послабити рашистські обстріли
показать весь комментарий
25.10.2025 13:35 Ответить
А так )(уйло побачило що ніяких 3000 фламінго і довгих нептунів в ЗЕ немає і нічого по моцкві не прилетіло в відповідь тому далі будуть ще жорстокіші і масованіші обстріли українських міст і енергетики
показать весь комментарий
25.10.2025 13:51 Ответить
Брехня повна .

Не існує тієї зброї яка може захистити на 100% від того, що падає зі стратосфери .
Можут мінімізувати - так . Але у балістики дуже короткий час "вільного падіння" - це 30 секунд ... Від балістики рятує тільки й виключно бомбосховище . А це компітенція Клічка у Київі . Це київська влада повинна була замість офісів, замість новобудов копати бомбосховища . 3 роки на це було .
показать весь комментарий
25.10.2025 13:38 Ответить
Якщоб Зеленський жив гіпотетично 1000 років, це був би день бабака всі ці тисячу років карл всі 1000! і він не втомився б навіть !
показать весь комментарий
25.10.2025 13:39 Ответить
А скільки Україна запустила по ерефії в 2025 році штормів,скальпів? Вільх, Фламінгів, власної балістики?
показать весь комментарий
25.10.2025 13:43 Ответить
псіна зелена, перестань ******* і захисти хоч б Київ - ******* перестань, клептоман їбучий.
показать весь комментарий
25.10.2025 13:54 Ответить
Ну ОК, тауруси, томагавки та атакамси не даєте. Ну хоч петріоти можна дати? І не символічних 7-8 батарей, а хоча б 20 систем?
показать весь комментарий
25.10.2025 14:08 Ответить
Раньше не раз уже писали. Это дорогие системы, с дорогими ракетами. Их в принципе не может быть много. Думаете европейцы их прячут от Украины?
показать весь комментарий
25.10.2025 14:28 Ответить
Зеленський про ракетний удар по Києву: У партнерів є системи, щоб захистити Україну. Джерело: https://censor.net/ua/p3581622

Питання в тому, чому на четвертий рік війни після освоєння зеленою владою сотень мільярдів доларів, виділених нам західними партнерами, таких систем немає в України???
показать весь комментарий
25.10.2025 14:31 Ответить
українці страшні люде - ***** вибирають і пляшуть!
***** їх грабує - вони пляшуть.
зелена ***** їх підставляє під кацапнячи танки? - вони пляшуть!
але в окопах сидять, матюкаються і стріляють русню як мама наказали - до здоху за Україну!
показать весь комментарий
25.10.2025 14:45 Ответить
Мовчав би краще вавагавк, а то своїми виступами тільки дразнить адекватних людей
показать весь комментарий
25.10.2025 14:47 Ответить
Так вавагавк патякає для своє аудитрорії. На 2019 рік в нього було 73% від проголосувавших, так що є ще кому по вухах їздити.
показать весь комментарий
25.10.2025 15:07 Ответить
думка з запоребріка - не ті люди в Україні при владі, що б когось до чогось примусивати.
соплі на салфетці,- вимагателі, нічого не робителі, крадії наданого!
показать весь комментарий
25.10.2025 15:09 Ответить
 
 