Новости Удары по энергетике
Министры G7 осудили удары России по украинской энергосистеме и пообещали поддержку восстановления

G7: Россия атакует энергетику Украины, страны Запада усилят поддержку Киева

Министры энергетики и окружающей среды стран "Большой семерки" по итогам двухдневного саммита в канадском Торонто резко осудили российские удары по энергетической инфраструктуре Украины и заявили о готовности помочь в ее восстановлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на официальное заявление.

"Последние атаки России на газовую инфраструктуру Украины создали угрозу для мирного населения и поставили под угрозу человеческие жизни, подрывая критически важные объекты и энергетическую безопасность украинского народа", - говорится в документе.

Приоритет - стабильность энергосистемы и помощь населению

Министры подчеркнули, что страны G7 продолжат работать над обеспечением энергетических потребностей Украины как для населения, так и для функционирования экономики.

"Мы и в дальнейшем будем поддерживать усилия Украины по ремонту и восстановлению ее ключевых энергетических объектов", - добавляется в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия начала бить по подстанциям украинских АЭС, из-за этого снижали мощность энергоблоков, – МАГАТЭ

Атака РФ на Украину 31 октября

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц после обстрела РФ по Украине: Германия и G7 будут поддерживать страну в обороне и энергетике

G7 (897) энергетика (2741) инфраструктура (262)
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4828848-pidsumky-3110-operatsiia-hur-i-skhvalennia-Tomahawk Підсумки 31.10: Операція ГУР і схвалення Tomahawk
01.11.2025 07:38 Ответить
а хто засудить удари по москві ?
01.11.2025 06:46 Ответить
Орбан з фіцою але за окрему плату.
01.11.2025 07:41 Ответить
від пуйла
01.11.2025 07:47 Ответить
...засудили, пообіцяли - і на цьому робота скінчилась. Можна з спокійною душею на вихідні...
01.11.2025 06:58 Ответить
Як потужно шо аж пздц.....
01.11.2025 07:31 Ответить
💥Це вже не рій, це хмара дронів атакує росію. Русня вночі очікує ловити понад 700 (!) БпЛА - до слова, перша хвиля підлітає до москви.
01.11.2025 07:33 Ответить
❗️Кирило Буданов у Покровську особисто керує операцією на місці, - джерела Суспільного
01.11.2025 07:34 Ответить
Кирило ,пуйла не зустрічав ?
01.11.2025 07:36 Ответить
"НЕ ПЛУТАЙТЕ ДЕСАНТ З КОНТРНАСТУПОМ": ВІЙСЬКОВИЙ ОЦІНИВ ОПЕРАЦІЮ ГУР У ПОКРОВСЬКУ ДТ 1 листопада

Ситуація в Покровську не зазнала глобальних змін з моменту проведення тут https://zn.ua/ukr/war/hur-provodit-spetsoperatsiju-u-otochenomu-pokrovsku-dzherela.html десантної операції Головного управління розвідки Міноборони України. Так https://t.me/officer_33/6402 оцінивперебіг подій на цій ділянці фронту український військовий з позивним «Алекс».

Автор телеграм-каналу "Офіцер" зауважує, що загальні контури лінії бойового зіткнення в оперативному масштабі залишились приблизно такі самі.

"Не плутайте тактичні дії ГУР з контрнаступальними діями підрозділів та зʼєднань оперативного характеру", - закликає "Алекс", - бо по ЗМІ вже понесли перемогу, що ЗСУ наступають в Покровську і таке інше".



https://zn.ua/ukr/war/rosijani-namahajutsja-proniknuti-kriz-misto-u-pokrovsku-zoseredilisja-sotni-okupantiv.html Росіяни намагаються проникнути крізь місто: у Покровську зосередилися сотні окупантів

При цьому військовий дає високу оцінку діям спецпризначенців: "Без сумніву, бійці ГУР МО красені, провели раптову і доволі успішну висадку, але це якщо вести розмову в контексті дій саме цих підрозділів".
01.11.2025 07:40 Ответить
Ми наступаємо і ворог біжить біжить біжить !
01.11.2025 07:43 Ответить
Нестабільна зовнішня політика адміністрації Дональда Трампа похитнула довіру Європи до співпраці з Вашингтоном у сфері розвідки.

Директор ЦРУ https://zn.ua/ukr/usa/senat-zatverdiv-dzhona-retkliffa-na-posadu-direktora-tsru.html Джон Реткліфф цього тижня непублічно відвідав Брюссель, де провів зустрічі з представниками ЄС у галузі зовнішньої політики та розвідки, щоб передати недвозначний сигнал: США залишаються надійним партнером, https://www.politico.eu/article/cia-chief-john-ratcliffe-quietly-meets-eu-officials-to-soothe-us-intel-sharing-fears/ пишеPolitico.

За даними трьох джерел, обізнаних із перебігом зустрічі, Реткліфф мав переговори з головним дипломатом ЄС Кайєю Каллас, а також із високопосадовцями Центру розвідки та ситуаційного аналізу ЄС (INTCEN) і Розвідувального управління Військового штабу ЄС (EUMS).

Метою візиту, за словами двох посадовців, було «заспокоїти нерви» та підтвердити прихильність Вашингтона до співпраці у сфері розвідки - на тлі того, як у деяких європейських столицях зростає занепокоєння через напрямок зовнішньої політики Трампа.

Несталі рішення адміністрації щодо України - зокрема, раптове https://zn.ua/ukr/war/ssha-povnistju-pripinili-obmin-usima-rozviddanimi-z-ukrajinoju-sky-news.html припинення передачі Києву розвідувальних даних із поля бою минулого березня - а також спроби політизації розвідки шляхом https://zn.ua/ukr/usa/tramp-i-habbard-zvilnili-providnoho-eksperta-tsru-z-pitan-rosiji-cherez-kilka-dniv-pislja-samitu-na-aljastsi-wp.html призначення на ключові посади лояльних до Трампа осіб підірвали впевненість європейців у надійності Вашингтона.
01.11.2025 07:36 Ответить
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4828848-pidsumky-3110-operatsiia-hur-i-skhvalennia-Tomahawk Підсумки 31.10: Операція ГУР і схвалення Tomahawk
01.11.2025 07:38 Ответить
https://t.me/voynareal/125044 А ось і підтвердження блекауту на Московії - карма у вигляді дронів занурила рф в темряву
01.11.2025 07:46 Ответить
а в мене світло вже другий день не вимикають
01.11.2025 07:48 Ответить
пуйло загубив свій чемоданчик в темряві
01.11.2025 07:50 Ответить
ДТ -1 листопада
Пояснили правилами безпеки.Білий дім у п'ятницю запровадив нові правила, які обмежують акредитованим журналістам вільний доступ до офісу прессекретаря Керолайн Левітт та інших високопосадовців комунікаційної служби у Західному крилі, поруч із Овальним кабінетом, https://www.reuters.com/business/media-telecom/white-house-issues-new-rule-restricting-access-journalists-2025-10-31/ пише Reuters

Цей крок став продовженням обмежень, які на початку місяця https://zn.ua/ukr/usa/kljuchovi-zmi-sered-jakikh-protrampivskij-fox-news-ne-pohodilisja-na-novi-pravila-pentahonu-dlja-media.html було запроваджено для журналістів у Пентагоні, через що десятки репортерів залишили свої офіси у будівлі Міноборони та повернули акредитації

«Асоціація категорично виступає проти будь-яких спроб обмежити доступ журналістів до комунікаційних підрозділів Білого дому, які традиційно були відкритими для збору новин, включно з офісом прессекретаря», - заявила президент організації Вейцзя Цзян.

Аналогічні обмеження адміністрація Білла Клінтона запроваджувала ще 1993 року, але згодом скасувала після хвилі обурення.

Кілька місяців тому адміністрація Дональда Трампа https://zn.ua/ukr/usa/bilij-dim-zajaviv-shcho-maje-pravo-pokarati-zhurnalistiv-cherez-nazvu-zatoki.html вже вилучила Reuters, Associated Press і Bloomberg News зі списку постійних журналістів, які висвітлюють діяльність президента, дозволивши їм працювати лише епізодично.
01.11.2025 07:48 Ответить
https://t.me/voynareal/125045?single ⚡️Результати есвео видно здалеку: в Московській області «вечірку» влаштовують напруга електрики та ліхтарики на повну міць
01.11.2025 07:52 Ответить
 
 