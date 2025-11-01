Министры G7 осудили удары России по украинской энергосистеме и пообещали поддержку восстановления

Министры энергетики и окружающей среды стран "Большой семерки" по итогам двухдневного саммита в канадском Торонто резко осудили российские удары по энергетической инфраструктуре Украины и заявили о готовности помочь в ее восстановлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на официальное заявление.

"Последние атаки России на газовую инфраструктуру Украины создали угрозу для мирного населения и поставили под угрозу человеческие жизни, подрывая критически важные объекты и энергетическую безопасность украинского народа", - говорится в документе.

Приоритет - стабильность энергосистемы и помощь населению

Министры подчеркнули, что страны G7 продолжат работать над обеспечением энергетических потребностей Украины как для населения, так и для функционирования экономики.

"Мы и в дальнейшем будем поддерживать усилия Украины по ремонту и восстановлению ее ключевых энергетических объектов", - добавляется в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия начала бить по подстанциям украинских АЭС, из-за этого снижали мощность энергоблоков, – МАГАТЭ

Атака РФ на Украину 31 октября

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц после обстрела РФ по Украине: Германия и G7 будут поддерживать страну в обороне и энергетике