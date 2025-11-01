УКР
Міністри G7 засудили удари Росії по українській енергосистемі й пообіцяли підтримку відновлення

G7: Росія атакує енергетику України, країни Заходу посилять підтримку Києва

Міністри енергетики та довкілля країн "Великої сімки" за підсумками дводенного саміту в канадському Торонто різко засудили російські удари по енергетичній інфраструктурі України та заявили про готовність допомогти у її відновленні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на офіційну заяву.

"Останні атаки Росії на газову інфраструктуру України створили загрозу для мирного населення і поставили під ризик людські життя, підриваючи критично важливі об’єкти та енергетичну безпеку українського народу", - йдеться в документі.

Пріоритет - стабільність енергосистеми та допомога населенню

Міністри наголосили, що країни G7 продовжать працювати над забезпеченням енергетичних потреб України як для населення, так і для функціонування економіки.

"Ми й надалі підтримуватимемо зусилля України з ремонту та відновлення її ключових енергетичних об’єктів", - додається у заяві.

Атака РФ на Україну 31 жовтня

Топ коментарі
+2
Як потужно шо аж пздц.....
01.11.2025 07:31 Відповісти
+1
...засудили, пообіцяли - і на цьому робота скінчилась. Можна з спокійною душею на вихідні...
01.11.2025 06:58 Відповісти
+1
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4828848-pidsumky-3110-operatsiia-hur-i-skhvalennia-Tomahawk Підсумки 31.10: Операція ГУР і схвалення Tomahawk
01.11.2025 07:38 Відповісти
а хто засудить удари по москві ?
01.11.2025 06:46 Відповісти
Орбан з фіцою але за окрему плату.
01.11.2025 07:41 Відповісти
від пуйла
01.11.2025 07:47 Відповісти
💥Це вже не рій, це хмара дронів атакує росію. Русня вночі очікує ловити понад 700 (!) БпЛА - до слова, перша хвиля підлітає до москви.
01.11.2025 07:33 Відповісти
❗️Кирило Буданов у Покровську особисто керує операцією на місці, - джерела Суспільного
01.11.2025 07:34 Відповісти
Кирило ,пуйла не зустрічав ?
показати весь коментар
"НЕ ПЛУТАЙТЕ ДЕСАНТ З КОНТРНАСТУПОМ": ВІЙСЬКОВИЙ ОЦІНИВ ОПЕРАЦІЮ ГУР У ПОКРОВСЬКУ ДТ 1 листопада

Ситуація в Покровську не зазнала глобальних змін з моменту проведення тут https://zn.ua/ukr/war/hur-provodit-spetsoperatsiju-u-otochenomu-pokrovsku-dzherela.html десантної операції Головного управління розвідки Міноборони України. Так https://t.me/officer_33/6402 оцінивперебіг подій на цій ділянці фронту український військовий з позивним «Алекс».

Автор телеграм-каналу "Офіцер" зауважує, що загальні контури лінії бойового зіткнення в оперативному масштабі залишились приблизно такі самі.

"Не плутайте тактичні дії ГУР з контрнаступальними діями підрозділів та зʼєднань оперативного характеру", - закликає "Алекс", - бо по ЗМІ вже понесли перемогу, що ЗСУ наступають в Покровську і таке інше".



https://zn.ua/ukr/war/rosijani-namahajutsja-proniknuti-kriz-misto-u-pokrovsku-zoseredilisja-sotni-okupantiv.html Росіяни намагаються проникнути крізь місто: у Покровську зосередилися сотні окупантів

При цьому військовий дає високу оцінку діям спецпризначенців: "Без сумніву, бійці ГУР МО красені, провели раптову і доволі успішну висадку, але це якщо вести розмову в контексті дій саме цих підрозділів".
01.11.2025 07:40 Відповісти
Ми наступаємо і ворог біжить біжить біжить !
01.11.2025 07:43 Відповісти
Нестабільна зовнішня політика адміністрації Дональда Трампа похитнула довіру Європи до співпраці з Вашингтоном у сфері розвідки.

Директор ЦРУ https://zn.ua/ukr/usa/senat-zatverdiv-dzhona-retkliffa-na-posadu-direktora-tsru.html Джон Реткліфф цього тижня непублічно відвідав Брюссель, де провів зустрічі з представниками ЄС у галузі зовнішньої політики та розвідки, щоб передати недвозначний сигнал: США залишаються надійним партнером, https://www.politico.eu/article/cia-chief-john-ratcliffe-quietly-meets-eu-officials-to-soothe-us-intel-sharing-fears/ пишеPolitico.

За даними трьох джерел, обізнаних із перебігом зустрічі, Реткліфф мав переговори з головним дипломатом ЄС Кайєю Каллас, а також із високопосадовцями Центру розвідки та ситуаційного аналізу ЄС (INTCEN) і Розвідувального управління Військового штабу ЄС (EUMS).

Метою візиту, за словами двох посадовців, було «заспокоїти нерви» та підтвердити прихильність Вашингтона до співпраці у сфері розвідки - на тлі того, як у деяких європейських столицях зростає занепокоєння через напрямок зовнішньої політики Трампа.

Несталі рішення адміністрації щодо України - зокрема, раптове https://zn.ua/ukr/war/ssha-povnistju-pripinili-obmin-usima-rozviddanimi-z-ukrajinoju-sky-news.html припинення передачі Києву розвідувальних даних із поля бою минулого березня - а також спроби політизації розвідки шляхом https://zn.ua/ukr/usa/tramp-i-habbard-zvilnili-providnoho-eksperta-tsru-z-pitan-rosiji-cherez-kilka-dniv-pislja-samitu-na-aljastsi-wp.html призначення на ключові посади лояльних до Трампа осіб підірвали впевненість європейців у надійності Вашингтона.
01.11.2025 07:36 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4828848-pidsumky-3110-operatsiia-hur-i-skhvalennia-Tomahawk Підсумки 31.10: Операція ГУР і схвалення Tomahawk
01.11.2025 07:38 Відповісти
https://t.me/voynareal/125044 А ось і підтвердження блекауту на Московії - карма у вигляді дронів занурила рф в темряву
01.11.2025 07:46 Відповісти
а в мене світло вже другий день не вимикають
01.11.2025 07:48 Відповісти
пуйло загубив свій чемоданчик в темряві
01.11.2025 07:50 Відповісти
ДТ -1 листопада
Пояснили правилами безпеки.Білий дім у п'ятницю запровадив нові правила, які обмежують акредитованим журналістам вільний доступ до офісу прессекретаря Керолайн Левітт та інших високопосадовців комунікаційної служби у Західному крилі, поруч із Овальним кабінетом, https://www.reuters.com/business/media-telecom/white-house-issues-new-rule-restricting-access-journalists-2025-10-31/ пише Reuters

Цей крок став продовженням обмежень, які на початку місяця https://zn.ua/ukr/usa/kljuchovi-zmi-sered-jakikh-protrampivskij-fox-news-ne-pohodilisja-na-novi-pravila-pentahonu-dlja-media.html було запроваджено для журналістів у Пентагоні, через що десятки репортерів залишили свої офіси у будівлі Міноборони та повернули акредитації

«Асоціація категорично виступає проти будь-яких спроб обмежити доступ журналістів до комунікаційних підрозділів Білого дому, які традиційно були відкритими для збору новин, включно з офісом прессекретаря», - заявила президент організації Вейцзя Цзян.

Аналогічні обмеження адміністрація Білла Клінтона запроваджувала ще 1993 року, але згодом скасувала після хвилі обурення.

Кілька місяців тому адміністрація Дональда Трампа https://zn.ua/ukr/usa/bilij-dim-zajaviv-shcho-maje-pravo-pokarati-zhurnalistiv-cherez-nazvu-zatoki.html вже вилучила Reuters, Associated Press і Bloomberg News зі списку постійних журналістів, які висвітлюють діяльність президента, дозволивши їм працювати лише епізодично.
01.11.2025 07:48 Відповісти
https://t.me/voynareal/125045?single ⚡️Результати есвео видно здалеку: в Московській області «вечірку» влаштовують напруга електрики та ліхтарики на повну міць
01.11.2025 07:52 Відповісти
пообіцяли подуть на ранку
01.11.2025 08:31 Відповісти
 
 