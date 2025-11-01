Міністри G7 засудили удари Росії по українській енергосистемі й пообіцяли підтримку відновлення
Міністри енергетики та довкілля країн "Великої сімки" за підсумками дводенного саміту в канадському Торонто різко засудили російські удари по енергетичній інфраструктурі України та заявили про готовність допомогти у її відновленні.
про це пише DW із посиланням на офіційну заяву.
"Останні атаки Росії на газову інфраструктуру України створили загрозу для мирного населення і поставили під ризик людські життя, підриваючи критично важливі об’єкти та енергетичну безпеку українського народу", - йдеться в документі.
Пріоритет - стабільність енергосистеми та допомога населенню
Міністри наголосили, що країни G7 продовжать працювати над забезпеченням енергетичних потреб України як для населення, так і для функціонування економіки.
"Ми й надалі підтримуватимемо зусилля України з ремонту та відновлення її ключових енергетичних об’єктів", - додається у заяві.
Атака РФ на Україну 31 жовтня
- Російські окупанти атакували територію України ударними дронами.
Вночі 31 жовтня росіяни завдали серії ударів по житловому сектору та інфраструктурі Сум.
Також російські війська завдали повітряного удару по цивільній інфраструктурі Одеської області.
Під час нічної атаки на Дніпропетровщину російські дрони та артилерія спричинили займання приватних будинків.
- Російські загарбники вкотре атакували залізничну інфраструктуру у Сумській та Харківській областях.
Ситуація в Покровську не зазнала глобальних змін з моменту проведення тут https://zn.ua/ukr/war/hur-provodit-spetsoperatsiju-u-otochenomu-pokrovsku-dzherela.html десантної операції Головного управління розвідки Міноборони України. Так https://t.me/officer_33/6402 оцінивперебіг подій на цій ділянці фронту український військовий з позивним «Алекс».
Автор телеграм-каналу "Офіцер" зауважує, що загальні контури лінії бойового зіткнення в оперативному масштабі залишились приблизно такі самі.
"Не плутайте тактичні дії ГУР з контрнаступальними діями підрозділів та зʼєднань оперативного характеру", - закликає "Алекс", - бо по ЗМІ вже понесли перемогу, що ЗСУ наступають в Покровську і таке інше".
https://zn.ua/ukr/war/rosijani-namahajutsja-proniknuti-kriz-misto-u-pokrovsku-zoseredilisja-sotni-okupantiv.html Росіяни намагаються проникнути крізь місто: у Покровську зосередилися сотні окупантів
При цьому військовий дає високу оцінку діям спецпризначенців: "Без сумніву, бійці ГУР МО красені, провели раптову і доволі успішну висадку, але це якщо вести розмову в контексті дій саме цих підрозділів".
Директор ЦРУ https://zn.ua/ukr/usa/senat-zatverdiv-dzhona-retkliffa-na-posadu-direktora-tsru.html Джон Реткліфф цього тижня непублічно відвідав Брюссель, де провів зустрічі з представниками ЄС у галузі зовнішньої політики та розвідки, щоб передати недвозначний сигнал: США залишаються надійним партнером, https://www.politico.eu/article/cia-chief-john-ratcliffe-quietly-meets-eu-officials-to-soothe-us-intel-sharing-fears/ пишеPolitico.
За даними трьох джерел, обізнаних із перебігом зустрічі, Реткліфф мав переговори з головним дипломатом ЄС Кайєю Каллас, а також із високопосадовцями Центру розвідки та ситуаційного аналізу ЄС (INTCEN) і Розвідувального управління Військового штабу ЄС (EUMS).
Метою візиту, за словами двох посадовців, було «заспокоїти нерви» та підтвердити прихильність Вашингтона до співпраці у сфері розвідки - на тлі того, як у деяких європейських столицях зростає занепокоєння через напрямок зовнішньої політики Трампа.
Несталі рішення адміністрації щодо України - зокрема, раптове https://zn.ua/ukr/war/ssha-povnistju-pripinili-obmin-usima-rozviddanimi-z-ukrajinoju-sky-news.html припинення передачі Києву розвідувальних даних із поля бою минулого березня - а також спроби політизації розвідки шляхом https://zn.ua/ukr/usa/tramp-i-habbard-zvilnili-providnoho-eksperta-tsru-z-pitan-rosiji-cherez-kilka-dniv-pislja-samitu-na-aljastsi-wp.html призначення на ключові посади лояльних до Трампа осіб підірвали впевненість європейців у надійності Вашингтона.
Пояснили правилами безпеки.Білий дім у п'ятницю запровадив нові правила, які обмежують акредитованим журналістам вільний доступ до офісу прессекретаря Керолайн Левітт та інших високопосадовців комунікаційної служби у Західному крилі, поруч із Овальним кабінетом, https://www.reuters.com/business/media-telecom/white-house-issues-new-rule-restricting-access-journalists-2025-10-31/ пише Reuters
Цей крок став продовженням обмежень, які на початку місяця https://zn.ua/ukr/usa/kljuchovi-zmi-sered-jakikh-protrampivskij-fox-news-ne-pohodilisja-na-novi-pravila-pentahonu-dlja-media.html було запроваджено для журналістів у Пентагоні, через що десятки репортерів залишили свої офіси у будівлі Міноборони та повернули акредитації
«Асоціація категорично виступає проти будь-яких спроб обмежити доступ журналістів до комунікаційних підрозділів Білого дому, які традиційно були відкритими для збору новин, включно з офісом прессекретаря», - заявила президент організації Вейцзя Цзян.
Аналогічні обмеження адміністрація Білла Клінтона запроваджувала ще 1993 року, але згодом скасувала після хвилі обурення.
Кілька місяців тому адміністрація Дональда Трампа https://zn.ua/ukr/usa/bilij-dim-zajaviv-shcho-maje-pravo-pokarati-zhurnalistiv-cherez-nazvu-zatoki.html вже вилучила Reuters, Associated Press і Bloomberg News зі списку постійних журналістів, які висвітлюють діяльність президента, дозволивши їм працювати лише епізодично.