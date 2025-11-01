Міністри G7 засудили удари Росії по українській енергосистемі й пообіцяли підтримку відновлення

Міністри енергетики та довкілля країн "Великої сімки" за підсумками дводенного саміту в канадському Торонто різко засудили російські удари по енергетичній інфраструктурі України та заявили про готовність допомогти у її відновленні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на офіційну заяву.

"Останні атаки Росії на газову інфраструктуру України створили загрозу для мирного населення і поставили під ризик людські життя, підриваючи критично важливі об’єкти та енергетичну безпеку українського народу", - йдеться в документі.

Пріоритет - стабільність енергосистеми та допомога населенню

Міністри наголосили, що країни G7 продовжать працювати над забезпеченням енергетичних потреб України як для населення, так і для функціонування економіки.

"Ми й надалі підтримуватимемо зусилля України з ремонту та відновлення її ключових енергетичних об’єктів", - додається у заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія почала бити по підстанціям українських АЕС, через це знижували потужність енергоблоків, – МАГАТЕ

Атака РФ на Україну 31 жовтня

Російські окупанти атакували територію України ударними дронами.

Вночі 31 жовтня росіяни завдали серії ударів по житловому сектору та інфраструктурі Сум.

Також російські війська завдали повітряного удару по цивільній інфраструктурі Одеської області.

Під час нічної атаки на Дніпропетровщину російські дрони та артилерія спричинили займання приватних будинків.

Російські загарбники вкотре атакували залізничну інфраструктуру у Сумській та Харківській областях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мерц після обстрілу РФ по Україні: Німеччина та G7 підтримуватимуть країну в обороні та енергетиці