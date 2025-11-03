РУС
В Беларуси заявили о готовности отправить "миротворцев" в Украину

Начальник управления международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси Алексей Скабей заявил, что белорусские миротворцы готовы быть развернутыми в Украине при необходимости.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на интервью Скабея государственному телеканалу СТВ, передает Цензор.НЕТ.

По словам военного, возможность миротворческой миссии в Украине зависит от решения обеих сторон конфликта.

"Здесь все зависит не только от нас одних. Это зависит от того, как стороны примут решение между собой. То, что мы готовы оказать им помощь по просьбе обеих сторон - мы всегда готовы", - сказал Скабей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания разрабатывает планы развертывания войск в Украине после перемирия с РФ, - Гилли

Что предшествовало?

В январе Александр Лукашенко заявил, что только белорусские миротворцы могли бы обеспечить нормальные отношения между Украиной и Россией.

Позже он сказал, что Россия якобы никогда не согласится на развертывание миротворцев из стран Европейского Союза в Украине.

Развертывание сил поддержки в Украине

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не на линию фронта.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.

ги-ги миротворці куйові... ви групен-окупантен з фашисто-рашисто... курвославні під..ри
03.11.2025 14:20 Ответить
Україна готова відправити білоруських "миротворців" нах*й!
Можливий варіант упаковки чорним поліетиленом...
03.11.2025 14:22 Ответить
Иди нх вместе со своими миротворцами, черти. Пускай Лукашенко лучше этих миротворцев к себе на дачу отправит.
03.11.2025 14:21 Ответить
ги-ги миротворці куйові... ви групен-окупантен з фашисто-рашисто... курвославні під..ри
03.11.2025 14:20 Ответить
Відправляйте зразу у пакетах
03.11.2025 14:30 Ответить
Иди нх вместе со своими миротворцами, черти. Пускай Лукашенко лучше этих миротворцев к себе на дачу отправит.
03.11.2025 14:21 Ответить
жріть свою бульбу і не розтуляйте рота
03.11.2025 14:21 Ответить
Хай тільки спробують, знищимо їх усіх.
03.11.2025 14:21 Ответить
Ще пару корейців і китайців з собою захопите, пюрешники!
03.11.2025 14:21 Ответить
Ви суки посідники руських бандитів фашиських.Ви будете відповідати на трибуналі поряд з ними,виродки
03.11.2025 14:22 Ответить
Україна готова відправити білоруських "миротворців" нах*й!
Можливий варіант упаковки чорним поліетиленом...
03.11.2025 14:22 Ответить
На куй Кобзона. І пісню пра падеду послухають і на куй присядуть.
03.11.2025 15:07 Ответить
А полк імені Калиновського будуть найкращими миротворцями в Білорусі.
03.11.2025 14:25 Ответить
🤣🤣🤣
03.11.2025 14:26 Ответить
Зробили великі запаси чорних мішків?
03.11.2025 14:30 Ответить
А ***** ж казало: жодних іноземних військ на ЛБЗ.
03.11.2025 14:32 Ответить
********
03.11.2025 14:32 Ответить
Бульбони, ви на століття втратили доброго сусіда, ви продажні і все що вам залишилось це цілувати московитів в зад!!! Які ви на хрень миротворці ви слуги д'явола!!!
03.11.2025 14:33 Ответить
как бы "миротворцы" не оказались переодетыми рашистами....
А что, про пуски ракет и вторжение наземных частей с территории РБ в Украину в 2022 г, в Минске уже забыли ?
03.11.2025 14:54 Ответить
Українці цього ніколи не забудуть. Як і те, що вусатий бульботарган патякав напередодні вторгнення (мовою оригіналу)-"Украина никогда с нами не будет воевать: эта война продлится максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать." І що патякали його шістки типу його улюбленого жополиза азарєнка : "разнесем Киев ядерными ракетами, а на месте выжженной пустыни поставим 300-метровую статую путина".
Білорусь стала співучасником ***** у знищенні України та української нації, ворожою для нас державою, і це завжди треба буде пам'ятати.
03.11.2025 15:11 Ответить
Так ці бульбо "миротворці" вже в нас були, зайшли перевдягнені в свинособачий однострій разом з кацапами 24.02.2022 року в Київську і Чернігівську область.
Тільки цього разу може бути все навпаки - кацапи будуть косити під бульбо "миротворців".
03.11.2025 14:57 Ответить
Ці смердючи Парашей "миратворци" та посібники парашного ***** тут нах не потрібні, а як шо будуть збиратись нехай до кішені по бульбі посадковой покладуть та чувал чорний прихватять, гниди.
03.11.2025 15:05 Ответить
Скабей, *****. 🤣
03.11.2025 15:13 Ответить
У суддів немає пенсій і зарплат у звичайному сенсі

https://tsn.ua/********/dovichne-utrymannia-suddiv-ye-ne-podarunkom-a-harantiyeiu-nezaleznosti-suddia-maryna-barsuk-2896037.html
03.11.2025 15:14 Ответить
Спецпризначенці підрозділу "ДОЗОР" Державної прикордонної служби провели рейдово-штурмові дії по позиціях ворога на Донеччині та оприлюднили бойові кадри від першої особи.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Уточнюється, що унаслідок бою ліквідовано 13 окупантів, у яких виявлено російські та білоруські паспорти.
03.11.2025 15:14 Ответить
чума на вас!
03.11.2025 15:14 Ответить
нечего комментировать, страна, которая предоставила свои военные базы и территории для нападения на нас, предлагает быть миротворцем?
это так лукашенко пытается петлять между двух огней? мы, как страна уже допетлялись, что одна из этих сторон на нас напала, рано или поздно, если драник доживет, то придется выбирать.
03.11.2025 15:27 Ответить
Поповнення в полк ім. Кастуся Каліновського.
03.11.2025 15:30 Ответить
На розгрузку щебня хіба шо.
03.11.2025 15:33 Ответить
Шо знову....так в 22 вже відправляли....правда не всі вернулися живими від з руками ногами....та то таке ..
03.11.2025 15:39 Ответить
 
 