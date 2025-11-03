В Беларуси заявили о готовности отправить "миротворцев" в Украину
Начальник управления международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси Алексей Скабей заявил, что белорусские миротворцы готовы быть развернутыми в Украине при необходимости.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на интервью Скабея государственному телеканалу СТВ, передает Цензор.НЕТ.
По словам военного, возможность миротворческой миссии в Украине зависит от решения обеих сторон конфликта.
"Здесь все зависит не только от нас одних. Это зависит от того, как стороны примут решение между собой. То, что мы готовы оказать им помощь по просьбе обеих сторон - мы всегда готовы", - сказал Скабей.
Что предшествовало?
В январе Александр Лукашенко заявил, что только белорусские миротворцы могли бы обеспечить нормальные отношения между Украиной и Россией.
Позже он сказал, что Россия якобы никогда не согласится на развертывание миротворцев из стран Европейского Союза в Украине.
Развертывание сил поддержки в Украине
Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не на линию фронта.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.
А что, про пуски ракет и вторжение наземных частей с территории РБ в Украину в 2022 г, в Минске уже забыли ?
Білорусь стала співучасником ***** у знищенні України та української нації, ворожою для нас державою, і це завжди треба буде пам'ятати.
Тільки цього разу може бути все навпаки - кацапи будуть косити під бульбо "миротворців".
https://tsn.ua/********/dovichne-utrymannia-suddiv-ye-ne-podarunkom-a-harantiyeiu-nezaleznosti-suddia-maryna-barsuk-2896037.html
Джерело: ДПСУ
Деталі: Уточнюється, що унаслідок бою ліквідовано 13 окупантів, у яких виявлено російські та білоруські паспорти.
это так лукашенко пытается петлять между двух огней? мы, как страна уже допетлялись, что одна из этих сторон на нас напала, рано или поздно, если драник доживет, то придется выбирать.