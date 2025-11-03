УКР
У Білорусі заявили про готовність відправити "миротворців" в Україну

Начальник управління міжнародного військового співробітництва та миротворчої діяльності командування сил спеціальних операцій Збройних сил Білорусі Олексій Скабей заявив, що білоруські миротворці готові бути розгорнутими в Україні за необхідності.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на інтерв'ю Скабея державному телеканалу СТВ, передає Цензор.НЕТ.

За словами військового, можливість миротворчої місії в Україні залежить від рішення обох сторін конфлікту.

"Тут все залежить не лише від нас одних. Це залежить від того, як сторони приймуть рішення між собою. Те, що ми готові надати їм допомогу на прохання обох сторін - ми завжди готові", - сказав Скабей.

Що передувало?

У січні Олександр Лукашенко заявив, що лише білоруські миротворці могли б забезпечити нормальні взаємини між Україною і Росією.

Пізніше він сказав, що Росія нібито ніколи не погодиться на розгортання миротворців з країн Європейського Союзу в Україні.

Розгортання сил підтримки в Україні

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.

Топ коментарі
+22
ги-ги миротворці куйові... ви групен-окупантен з фашисто-рашисто... курвославні під..ри
03.11.2025 14:20 Відповісти
+19
А полк імені Калиновського будуть найкращими миротворцями в Білорусі.
03.11.2025 14:25 Відповісти
+18
Україна готова відправити білоруських "миротворців" нах*й!
Можливий варіант упаковки чорним поліетиленом...
03.11.2025 14:22 Відповісти
Відправляйте зразу у пакетах
03.11.2025 14:30 Відповісти
Иди нх вместе со своими миротворцами, черти. Пускай Лукашенко лучше этих миротворцев к себе на дачу отправит.
03.11.2025 14:21 Відповісти
жріть свою бульбу і не розтуляйте рота
03.11.2025 14:21 Відповісти
Хай тільки спробують, знищимо їх усіх.
03.11.2025 14:21 Відповісти
Ще пару корейців і китайців з собою захопите, пюрешники!
03.11.2025 14:21 Відповісти
Ви суки посідники руських бандитів фашиських.Ви будете відповідати на трибуналі поряд з ними,виродки
03.11.2025 14:22 Відповісти
Україна готова відправити білоруських "миротворців" нах*й!
Можливий варіант упаковки чорним поліетиленом...
03.11.2025 14:22 Відповісти
На куй Кобзона. І пісню пра падеду послухають і на куй присядуть.
03.11.2025 15:07 Відповісти
А полк імені Калиновського будуть найкращими миротворцями в Білорусі.
03.11.2025 14:25 Відповісти
🤣🤣🤣
03.11.2025 14:26 Відповісти
Зробили великі запаси чорних мішків?
03.11.2025 14:30 Відповісти
А ***** ж казало: жодних іноземних військ на ЛБЗ.
03.11.2025 14:32 Відповісти
********
03.11.2025 14:32 Відповісти
Бульбони, ви на століття втратили доброго сусіда, ви продажні і все що вам залишилось це цілувати московитів в зад!!! Які ви на хрень миротворці ви слуги д'явола!!!
03.11.2025 14:33 Відповісти
как бы "миротворцы" не оказались переодетыми рашистами....
А что, про пуски ракет и вторжение наземных частей с территории РБ в Украину в 2022 г, в Минске уже забыли ?
03.11.2025 14:54 Відповісти
Українці цього ніколи не забудуть. Як і те, що вусатий бульботарган патякав напередодні вторгнення (мовою оригіналу)-"Украина никогда с нами не будет воевать: эта война продлится максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать." І що патякали його шістки типу його улюбленого жополиза азарєнка : "разнесем Киев ядерными ракетами, а на месте выжженной пустыни поставим 300-метровую статую путина".
Білорусь стала співучасником ***** у знищенні України та української нації, ворожою для нас державою, і це завжди треба буде пам'ятати.
03.11.2025 15:11 Відповісти
Так ці бульбо "миротворці" вже в нас були, зайшли перевдягнені в свинособачий однострій разом з кацапами 24.02.2022 року в Київську і Чернігівську область.
Тільки цього разу може бути все навпаки - кацапи будуть косити під бульбо "миротворців".
03.11.2025 14:57 Відповісти
Ці смердючи Парашей "миратворци" та посібники парашного ***** тут нах не потрібні, а як шо будуть збиратись нехай до кішені по бульбі посадковой покладуть та чувал чорний прихватять, гниди.
03.11.2025 15:05 Відповісти
Скабей, *****. 🤣
03.11.2025 15:13 Відповісти
Спецпризначенці підрозділу "ДОЗОР" Державної прикордонної служби провели рейдово-штурмові дії по позиціях ворога на Донеччині та оприлюднили бойові кадри від першої особи.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Уточнюється, що унаслідок бою ліквідовано 13 окупантів, у яких виявлено російські та білоруські паспорти.
03.11.2025 15:14 Відповісти
чума на вас!
03.11.2025 15:14 Відповісти
нечего комментировать, страна, которая предоставила свои военные базы и территории для нападения на нас, предлагает быть миротворцем?
это так лукашенко пытается петлять между двух огней? мы, как страна уже допетлялись, что одна из этих сторон на нас напала, рано или поздно, если драник доживет, то придется выбирать.
03.11.2025 15:27 Відповісти
Поповнення в полк ім. Кастуся Каліновського.
03.11.2025 15:30 Відповісти
На розгрузку щебня хіба шо.
03.11.2025 15:33 Відповісти
Шо знову....так в 22 вже відправляли....правда не всі вернулися живими від з руками ногами....та то таке ..
03.11.2025 15:39 Відповісти
Вони що, українців вже вважають за останніх лохів? Чи це просто такий від них прикол?
03.11.2025 15:49 Відповісти
Це як Муссоліні миротворець у другій світовій.
03.11.2025 15:57 Відповісти
Нах....й нехай їх відправлять.
03.11.2025 15:59 Відповісти
Я не дуже розуміюся на сільському господарстві, але підкажіть - чи не пізно вже вносити перегній у землю? Хоча, до весни долежить заморожений, а потім згниє, давай, ************, нарощуй нам чернозем
03.11.2025 16:07 Відповісти
Навіщо публікувати цю шизофренію та хворі фантазії вусатого ********?
03.11.2025 16:16 Відповісти
 
 