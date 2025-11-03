У Білорусі заявили про готовність відправити "миротворців" в Україну

Начальник управління міжнародного військового співробітництва та миротворчої діяльності командування сил спеціальних операцій Збройних сил Білорусі Олексій Скабей заявив, що білоруські миротворці готові бути розгорнутими в Україні за необхідності.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на інтерв'ю Скабея державному телеканалу СТВ

За словами військового, можливість миротворчої місії в Україні залежить від рішення обох сторін конфлікту.

"Тут все залежить не лише від нас одних. Це залежить від того, як сторони приймуть рішення між собою. Те, що ми готові надати їм допомогу на прохання обох сторін - ми завжди готові", - сказав Скабей.

Що передувало?

У січні Олександр Лукашенко заявив, що лише білоруські миротворці могли б забезпечити нормальні взаємини між Україною і Росією.

Пізніше він сказав, що Росія нібито ніколи не погодиться на розгортання миротворців з країн Європейського Союзу в Україні.

Розгортання сил підтримки в Україні

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.

