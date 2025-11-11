Удар РФ по военным на Днепропетровщине: 30-й КМП подтвердил, что планировалась церемония награждения
Военнослужащих, по которым российские войска нанесли комбинированный удар в центре одного из поселков в Днепропетровской области 1 ноября, действительно собрали для проведения награждения.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", это подтвердил спикер 30-го корпуса морской пехоты Александр Завтонов.
Об обстреле РФ
По его словам, в воинской части проводятся следственные действия.
"На сегодняшний день известно, что 1 ноября в одном из батальонов 35-й отдельной бригады морской пехоты планировалось проведение церемонии награждения военнослужащих. В момент, когда военнослужащие собирались на мероприятие, был нанесен удар двумя ракетами "Искандер" с кассетной боевой частью и двумя БПЛА "Гербера", - говорится в ответе на запрос журналистов.
В то же время, по словам представителя, корпус не может подтвердить или опровергнуть, что военнослужащих информировали об обязательном присутствии на награждении.
Процедура уведомления родных о гибели или ранении воинов
Завтонов пояснил, что воинская часть не имеет возможности напрямую информировать семьи погибших.
Сначала эти данные передаются в Терцентр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые уже занимаются оповещением родных. Уведомление о ранении не осуществляется, добавил он.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, 1 ноября 2025 года враг нанес ракетно-дроновый удар по громадам Днепропетровской области.
- В результате вражеского комбинированного удара погибли 12 военнослужащих и 7 гражданских. Также ранения получили еще 36 военнослужащих.
- Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского обстрела в Днепропетровской области 1 ноября.
- 3 ноября 30-й корпус морской пехоты ВМС ВСУ подтвердил, что российские оккупанты 1 ноября нанесли удар по военнослужащим в Днепропетровской области.
- Ранее сообщалось, что командиру подразделения беспилотных систем сообщено о подозрении в связи с гибелью военных и гражданских во время торжеств.
- Командиру подразделения беспилотных систем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога из-за гибели военных и гражданских во время торжеств.
По-друге. За 3,5 роки війни можеш перерахувати кількість таких трагічних випадків ?
Тут недавно була невиразна інформація без конкретики. Мабуть штук п"ять випадків нарахували.
Що означає цей пасаж? Що у корпусі ніхто не знає, чи був наказ про обов'язкову присутність? чи це таємниця слідства, яку не можна розголошувати?
А військові совкодрочери-довбо....и святкують по своєму, на жаль
1 листопада ходять на цвинтар, щоб вшанувати пам'ять усіх померлих вірян у День усіх святих.
Ви навіть не зрозуміли, що написали.
По суті, шикування і є наслідком цих массованих "древніх" традицій.
Щоб було зрозуміло - на ... якого рожна я маю ходити на цвинтар до батьків 1 листопада, як "усі" ??
Що це за "поминальні" дні ? Ще й під горілку на могилі. З закусєм, звичайно !
Так ??
Вибачайте за різкий тон.
Так, під час війни треба бути обережними.