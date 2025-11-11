Удар РФ по военным на Днепропетровщине: 30-й КМП подтвердил, что планировалась церемония награждения

Военнослужащих, по которым российские войска нанесли комбинированный удар в центре одного из поселков в Днепропетровской области 1 ноября, действительно собрали для проведения награждения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", это подтвердил спикер 30-го корпуса морской пехоты Александр Завтонов.

Об обстреле РФ

По его словам, в воинской части проводятся следственные действия.

"На сегодняшний день известно, что 1 ноября в одном из батальонов 35-й отдельной бригады морской пехоты планировалось проведение церемонии награждения военнослужащих. В момент, когда военнослужащие собирались на мероприятие, был нанесен удар двумя ракетами "Искандер" с кассетной боевой частью и двумя БПЛА "Гербера", - говорится в ответе на запрос журналистов.

В то же время, по словам представителя, корпус не может подтвердить или опровергнуть, что военнослужащих информировали об обязательном присутствии на награждении.

Процедура уведомления родных о гибели или ранении воинов

Завтонов пояснил, что воинская часть не имеет возможности напрямую информировать семьи погибших.

Сначала эти данные передаются в Терцентр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые уже занимаются оповещением родных. Уведомление о ранении не осуществляется, добавил он.

Что предшествовало?

Как сообщалось, 1 ноября 2025 года враг нанес ракетно-дроновый удар по громадам Днепропетровской области.

В результате вражеского комбинированного удара погибли 12 военнослужащих и 7 гражданских . Также ранения получили еще 36 военнослужащих.

. Также ранения получили еще 36 военнослужащих. Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского обстрела в Днепропетровской области 1 ноября.

3 ноября 30-й корпус морской пехоты ВМС ВСУ подтвердил, что российские оккупанты 1 ноября нанесли удар по военнослужащим в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что командиру подразделения беспилотных систем сообщено о подозрении в связи с гибелью военных и гражданских во время торжеств.

Командиру подразделения беспилотных систем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога из-за гибели военных и гражданских во время торжеств.

