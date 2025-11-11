РУС
Цензор.НЕТ
Удар РФ во время награждения
Удар РФ по военным на Днепропетровщине: 30-й КМП подтвердил, что планировалась церемония награждения

В 30-м КМП рассказали об обстоятельствах удара по военным в Днепропетровской области

Военнослужащих, по которым российские войска нанесли комбинированный удар в центре одного из поселков в Днепропетровской области 1 ноября, действительно собрали для проведения награждения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", это подтвердил спикер 30-го корпуса морской пехоты Александр Завтонов.

Об обстреле РФ

По его словам, в воинской части проводятся следственные действия.

"На сегодняшний день известно, что 1 ноября в одном из батальонов 35-й отдельной бригады морской пехоты планировалось проведение церемонии награждения военнослужащих. В момент, когда военнослужащие собирались на мероприятие, был нанесен удар двумя ракетами "Искандер" с кассетной боевой частью и двумя БПЛА "Гербера", - говорится в ответе на запрос журналистов.

В то же время, по словам представителя, корпус не может подтвердить или опровергнуть, что военнослужащих информировали об обязательном присутствии на награждении.

Процедура уведомления родных о гибели или ранении воинов

Завтонов пояснил, что воинская часть не имеет возможности напрямую информировать семьи погибших.

Сначала эти данные передаются в Терцентр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые уже занимаются оповещением родных. Уведомление о ранении не осуществляется, добавил он.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, 1 ноября 2025 года враг нанес ракетно-дроновый удар по громадам Днепропетровской области.
  • В результате вражеского комбинированного удара погибли 12 военнослужащих и 7 гражданских. Также ранения получили еще 36 военнослужащих.
  • Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского обстрела в Днепропетровской области 1 ноября.
  • 3 ноября 30-й корпус морской пехоты ВМС ВСУ подтвердил, что российские оккупанты 1 ноября нанесли удар по военнослужащим в Днепропетровской области.
  • Ранее сообщалось, что командиру подразделения беспилотных систем сообщено о подозрении в связи с гибелью военных и гражданских во время торжеств.
  • Командиру подразделения беспилотных систем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога из-за гибели военных и гражданских во время торжеств.

обстрел (30439) военнослужащие (6397) потери (4611) морская пехота (47) Днепропетровская область (4686)
Топ комментарии
+8
Злочинний наказ можно не виконувати. Вродє життя дорожче нагород. Но все одно і то же.
11.11.2025 20:09
+6
Під@ри.
11.11.2025 20:05
+4
Як можно розумній людині йти до війська,де командування довбоящери тупі??Багато покараних?
11.11.2025 20:09
Під@ри.
11.11.2025 20:05
Злочинний наказ можно не виконувати. Вродє життя дорожче нагород. Но все одно і то же.
11.11.2025 20:09
Я думаю,що прохожих не нагороджують,а вони ж такі самі дебіли!!!
11.11.2025 20:10
Як можно розумній людині йти до війська,де командування довбоящери тупі??Багато покараних?
11.11.2025 20:09
В усіх бригадах ЗСУ були такі випадки ? Ти дєбіл, чи провокатор ?
11.11.2025 20:24
Повторення випадків говорить про маштаби ********.Грати в рулетку бажання нема
11.11.2025 20:29
Чому смішно ? Це по-перше.
По-друге. За 3,5 роки війни можеш перерахувати кількість таких трагічних випадків ?
Тут недавно була невиразна інформація без конкретики. Мабуть штук п"ять випадків нарахували.
11.11.2025 20:34
В тебе память погана чи гугл зламався.Наприклад Суми на вербну неділлю 34 вбитих.Хто покараний?
11.11.2025 20:37
Тупорилий ОПовський ботопідор
11.11.2025 20:38
Випадків, може, й штук п'ять. А скільки військових загинуло?! В Миколаєві, в минулому році, в результаті удару по казармі, близько 200 загиблих. А Яворів, а Полтавщина?! Мєлочь?!
11.11.2025 21:55
Ржати недоречно!
11.11.2025 21:51
Для чего Цей совок ?! Для услади керівництва ? В котрий раз оце безглуздя закінчується десятками смертей.
11.11.2025 20:10
Хто там був за вумного "планового"? - він впав у сп"ячку - його розбудили і він рішив зібрати військових на плацу
11.11.2025 20:12
"Водночас за словами речника, корпус не може підтвердити чи спростувати, що військовослужбовців інформувати про обов'язкову присутність на нагородженні." Джерело: https://censor.net/ua/n3584513
Що означає цей пасаж? Що у корпусі ніхто не знає, чи був наказ про обов'язкову присутність? чи це таємниця слідства, яку не можна розголошувати?
11.11.2025 20:17
Це означає, що у корпусі злякалися відповідальності, наробили собі мокрого в штани та сцють визнати, що повідомили особовий склад про обов'язкову присутність на нагородженні.
11.11.2025 20:20
Скоріш за все, це означає, що крім керування офіційного - зареєстрованими наказами та розпорядженнями - в "маленькій совковій армії" видаються "неофіційні" накази, "від яких неможливо відмовитися".
11.11.2025 20:57
1 листопада ходять на цвинтар, щоб вшанувати пам'ять усіх померлих вірян у День усіх святих. Це традиція, що сягає корінням давніх часів, коли люди поминали своїх предків, запалювали свічки на могилах і молилися за їхній спокій. Свято об'єднує як християнські традиції, так і давні народні звичаї, пов'язані з шануванням душ померлих.
А військові совкодрочери-довбо....и святкують по своєму, на жаль
11.11.2025 20:22
Muron

1 листопада ходять на цвинтар, щоб вшанувати пам'ять усіх померлих вірян у День усіх святих.

Ви навіть не зрозуміли, що написали.
По суті, шикування і є наслідком цих массованих "древніх" традицій.

Щоб було зрозуміло - на ... якого рожна я маю ходити на цвинтар до батьків 1 листопада, як "усі" ??
Що це за "поминальні" дні ? Ще й під горілку на могилі. З закусєм, звичайно !
Так ??

Вибачайте за різкий тон.
11.11.2025 20:30
Церемоніальні *******. Може нарешті той хто так любить ці совкові церемоніали присядить років на десять? Докі чя церемоніальна муйня буде продовжуватись?
11.11.2025 20:26
Потрвбні критерії для виявлення совків в лавах оборони , і одразу опитування спец комісією якщо пвдтверджується відповідні приймаються дії, краще совка виявити (якось ізолювати ) ніж він покладе купу солдат
11.11.2025 20:33
Наче логічно. Але заходи нагородження мають традицію в усіх воєнізованих і цивільних організаціях в усіх країнах.
Так, під час війни треба бути обережними.
11.11.2025 20:36
Так, середньоаічні традиції "живуть і перемагають"... А паради? "Грємя агньом, свєркач блеском сталі"...
11.11.2025 21:09
Всіх не виявиш, а якщо і виявиш, то не ізолюєш...
11.11.2025 21:05
Командир, який керував нагородженням, але не з'явивсь вчасно, має сидіти довічне за зраду по 111-й
11.11.2025 20:48
Тобто там ще й дві гербери було? два тихоходних дрона які можуть розвідувати? Біля вас шаряться гербери - давайте збиратись?
11.11.2025 21:00
