Удар РФ по військових на Дніпропетровщині: 30 КМП підтвердив, що планувалася церемонія нагородження

Військовослужбовців, по яких російські війська завдали комбінованого удару у центрі одного з селищ на Дніпропетровщині 1 листопада, дійсно зібрали для проведення нагородження.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Суспільне, це підтвердив речник 30-го корпусу морської піхоти Олександр Завтонов.

Про обстріл РФ

За його словами, у військовій частині проводяться слідчі дії.

"Станом на сьогодні відомо, що 1 листопада в одному з батальйонів 35-ї окремої бригади морської піхоти планувалося проведення церемонії нагородження військовослужбовців. У момент, коли військовослужбовці збиралися на захід, було здійснено удар двома ракетами Іскандер з касетною бойовою частиною та двома БПЛА Гербера", - йдеться у відповіді на запит журналістів.

Водночас за словами речника, корпус не може підтвердити чи спростувати, що військовослужбовців інформувати про обов’язкову присутність на нагородженні.

Процедура сповіщення рідних про загибель чи поранення воїнів

Завтонов пояснив, що військова частина не має можливості безпосередньо інформувати родини загиблих.

Спочатку ці дані передаються до Терцентру комплектування та соціальної підтримки(ТЦК та СП), які вже займаються оповіщенням рідних. Сповіщення про поранення не здійснюється, додав він.

Що передувало?

Як повідомлялося, 1 листопада 2025 року ворог здійснював ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області.

Унаслідок ворожого комбінованого удару загинули 12 військовослужбовців та 7 цивільних . Також поранення дістали ще 36 військовослужбовців.

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через російський обстріл на Дніпропетровщині 1 листопада.

3 листопада 30-й корпус морської піхоти ВМС ЗСУ підтвердив, що російські окупанти 1 листопада завдали удару по військовослужбовцях у Дніпропетровській області.

Раніше повідомлялося, що командиру підрозділу безпілотних систем повідомлено про підозру через загибель військових і цивільних під час урочистостей.

Командиру підрозділу безпілотних систем обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави через загибель військових і цивільних під час урочистостей.

