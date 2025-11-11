Удар РФ по військових на Дніпропетровщині: 30 КМП підтвердив, що планувалася церемонія нагородження

У 30-му КМП розповіли про обставини удару по військових на Дніпропетровщині

Військовослужбовців, по яких російські війська завдали комбінованого удару у центрі одного з селищ на Дніпропетровщині 1 листопада, дійсно зібрали для проведення нагородження.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Суспільне, це підтвердив речник 30-го корпусу морської піхоти Олександр Завтонов.

Про обстріл РФ

За його словами, у військовій частині проводяться слідчі дії.

"Станом на сьогодні відомо, що 1 листопада в одному з батальйонів 35-ї окремої бригади морської піхоти планувалося проведення церемонії нагородження військовослужбовців. У момент, коли військовослужбовці збиралися на захід, було здійснено удар двома ракетами Іскандер з касетною бойовою частиною та двома БПЛА Гербера", - йдеться у відповіді на запит журналістів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни, ймовірно, дізналися про зібрання військових на Дніпропетровщині через зламаний груповий чат у соцмережах, - Сирський

Водночас за словами речника, корпус не може підтвердити чи спростувати, що військовослужбовців інформувати про обов’язкову присутність на нагородженні.

Процедура сповіщення рідних про загибель чи поранення воїнів

Завтонов пояснив, що військова частина не має можливості безпосередньо інформувати родини загиблих.

Спочатку ці дані передаються до Терцентру комплектування та соціальної підтримки(ТЦК та СП), які вже займаються оповіщенням рідних. Сповіщення про поранення не здійснюється, додав він.

Читайте також: Удар РФ по шикуванню військових 1 листопада: командира підрозділу взято під варту без права внесення застави

Що передувало?

  • Як повідомлялося, 1 листопада 2025 року ворог здійснював ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області.
  • Унаслідок ворожого комбінованого удару загинули 12 військовослужбовців та 7 цивільних. Також поранення дістали ще 36 військовослужбовців.
  • Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через російський обстріл на Дніпропетровщині 1 листопада.
  • 3 листопада 30-й корпус морської піхоти ВМС ЗСУ підтвердив, що російські окупанти 1 листопада завдали удару по військовослужбовцях у Дніпропетровській області.
  • Раніше повідомлялося, що командиру підрозділу безпілотних систем повідомлено про підозру через загибель військових і цивільних під час урочистостей.
  • Командиру підрозділу безпілотних систем обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави через загибель військових і цивільних під час урочистостей.

обстріл (34108) військовослужбовці (5177) втрати (4684) морська піхота (71) Дніпропетровська область (5046)
Під@ри.
показати весь коментар
11.11.2025 20:05 Відповісти
Злочинний наказ можно не виконувати. Вродє життя дорожче нагород. Но все одно і то же.
показати весь коментар
11.11.2025 20:09 Відповісти
В усіх бригадах ЗСУ були такі випадки ? Ти дєбіл, чи провокатор ?
показати весь коментар
11.11.2025 20:24 Відповісти
Чому смішно ? Це по-перше.
По-друге. За 3,5 роки війни можеш перерахувати кількість таких трагічних випадків ?
Тут недавно була невиразна інформація без конкретики. Мабуть штук п"ять випадків нарахували.
показати весь коментар
11.11.2025 20:34 Відповісти
Випадків, може, й штук п'ять. А скільки військових загинуло?! В Миколаєві, в минулому році, в результаті удару по казармі, близько 200 загиблих. А Яворів, а Полтавщина?! Мєлочь?!
показати весь коментар
11.11.2025 21:55 Відповісти
Це маніпуляція і спекуляція.
Де написано - "мєлочь" ?
показати весь коментар
23.11.2025 00:23 Відповісти
Ржати недоречно!
показати весь коментар
11.11.2025 21:51 Відповісти
Для чего Цей совок ?! Для услади керівництва ? В котрий раз оце безглуздя закінчується десятками смертей.
показати весь коментар
11.11.2025 20:10 Відповісти
Хто там був за вумного "планового"? - він впав у сп"ячку - його розбудили і він рішив зібрати військових на плацу
показати весь коментар
11.11.2025 20:12 Відповісти
"Водночас за словами речника, корпус не може підтвердити чи спростувати, що військовослужбовців інформувати про обов'язкову присутність на нагородженні." Джерело: https://censor.net/ua/n3584513
Що означає цей пасаж? Що у корпусі ніхто не знає, чи був наказ про обов'язкову присутність? чи це таємниця слідства, яку не можна розголошувати?
показати весь коментар
11.11.2025 20:17 Відповісти
Це означає, що у корпусі злякалися відповідальності, наробили собі мокрого в штани та сцють визнати, що повідомили особовий склад про обов'язкову присутність на нагородженні.
показати весь коментар
11.11.2025 20:20 Відповісти
Скоріш за все, це означає, що крім керування офіційного - зареєстрованими наказами та розпорядженнями - в "маленькій совковій армії" видаються "неофіційні" накази, "від яких неможливо відмовитися".
показати весь коментар
11.11.2025 20:57 Відповісти
1 листопада ходять на цвинтар, щоб вшанувати пам'ять усіх померлих вірян у День усіх святих. Це традиція, що сягає корінням давніх часів, коли люди поминали своїх предків, запалювали свічки на могилах і молилися за їхній спокій. Свято об'єднує як християнські традиції, так і давні народні звичаї, пов'язані з шануванням душ померлих.
А військові совкодрочери-довбо....и святкують по своєму, на жаль
показати весь коментар
11.11.2025 20:22 Відповісти
Muron

1 листопада ходять на цвинтар, щоб вшанувати пам'ять усіх померлих вірян у День усіх святих.

Ви навіть не зрозуміли, що написали.
По суті, шикування і є наслідком цих массованих "древніх" традицій.

Щоб було зрозуміло - на ... якого рожна я маю ходити на цвинтар до батьків 1 листопада, як "усі" ??
Що це за "поминальні" дні ? Ще й під горілку на могилі. З закусєм, звичайно !
Так ??

Вибачайте за різкий тон.
показати весь коментар
11.11.2025 20:30 Відповісти
В нас не п'ють і не закусують. В нам моляться. П'ють і закусують прихожани "скрепной церкви" УПЦ МП
показати весь коментар
02.12.2025 17:57 Відповісти
Та да ...
показати весь коментар
02.12.2025 23:22 Відповісти
Церемоніальні *******. Може нарешті той хто так любить ці совкові церемоніали присядить років на десять? Докі чя церемоніальна муйня буде продовжуватись?
показати весь коментар
11.11.2025 20:26 Відповісти
Потрвбні критерії для виявлення совків в лавах оборони , і одразу опитування спец комісією якщо пвдтверджується відповідні приймаються дії, краще совка виявити (якось ізолювати ) ніж він покладе купу солдат
показати весь коментар
11.11.2025 20:33 Відповісти
Наче логічно. Але заходи нагородження мають традицію в усіх воєнізованих і цивільних організаціях в усіх країнах.
Так, під час війни треба бути обережними.
показати весь коментар
11.11.2025 20:36 Відповісти
Так, середньоаічні традиції "живуть і перемагають"... А паради? "Грємя агньом, свєркач блеском сталі"...
показати весь коментар
11.11.2025 21:09 Відповісти
хм ... у вас у Поляндії там, парадів не проводять ??
показати весь коментар
23.11.2025 00:24 Відповісти
Всіх не виявиш, а якщо і виявиш, то не ізолюєш...
показати весь коментар
11.11.2025 21:05 Відповісти
Командир, який керував нагородженням, але не з'явивсь вчасно, має сидіти довічне за зраду по 111-й
показати весь коментар
11.11.2025 20:48 Відповісти
Тобто там ще й дві гербери було? два тихоходних дрона які можуть розвідувати? Біля вас шаряться гербери - давайте збиратись?
показати весь коментар
11.11.2025 21:00 Відповісти
Люди і так затуркані купою обов'язків та бюрократії... Та ще й генерали переважно тупі .
Досить всяких зібрань та "урочистостей"!!!
Краще киньте грошей на карту + донат на весь підрозділ + дронів та девайсів додатково
показати весь коментар
11.11.2025 22:22 Відповісти
 
 