Россия приветствует мирные усилия США, но отказывается от уступок по войне в Украине, - МИД РФ
В Министерстве иностранных дел России заявили, что приветствуют американские усилия по поиску мирного урегулирования войны РФ против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
В то же время в ведомстве подчеркнули, что никаких уступок в этом вопросе со стороны Москвы не будет.
"Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе в контексте СВО, не может быть и речи", - сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Мирный план
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
Виталий Еременко
26.11.2025 15:13
Сергей Сергей #530107
26.11.2025 15:24
IDFDavid #601622
26.11.2025 15:24
Але зеля не приймає його відставку.
Принаймні до виводу військ з неокупованої частини Донецької області, після підписання "мирної угоди".
Звичайно це лише чутки... але диму без вогню не буває.
Хоче пошвидше зіскочити.
Бо наказ на вивід військ з Донецької області, згідно капітуляції, має віддати саме він, як головнокомандувач ЗСУ.
Може совість заїла його або боїться цього робити.
Корочше кадучи, не хоче цього робити.
От і поспішає звільнитися.
Докерувався....
А ви гадаєте, що сирський хоче щоб його зеля підставив та повісив на нього всі невдачі на фронті а значить і ймовірну капітуляцію?
Він завжди він тиу не при ділах, типу моя хата з краю, я нічого не знаю.
Наприклад, очевидно що він сам особисто покривав корупцію міндіча та свого оточення.
Навіть організував міндічу коридор на кордоні для безперешкодного виїзду.
Але привселюдно заявив, що він нічого не знав про корупцію міндіча. Типу, я не при ділах.
А не якісь там чиновники сухопутних військ.
А він бачить, що мобілізація перетворилась на бусифікацію, беспрєдєл, корупцію, мордобій, каліцтво...
Це токсична тема.
Тому мовчить, типу а нічого не знаю.
Бо він чи не єдиний ще нормальний тямущій генерал серед цього зоопарку дегенератів та зрадників у вищому військовому керівництві.
Нахрена весь этот движ ??? 🤪
тим часом віткофф запхоплюється ху8лом та мріє стати громадянином рф та отримати плюшки від ху*ла та одночасно від трампа що принудив підписати мирний план.
А то договора …. гарантии безопасности ….
В итоге : «Никто некуда не идёт» …
Але хоч єрмаки-умєрови засвітились, а може ще хтось зі зрадників проявиться! Он, навіть, льоша гончаренко засвітився по повній!
Такий документ не може містити визнання територій, захоплених силою, бо це категорично заборонено міжнародним правом. Згідно з нормами:
- Статті 2(4) Статуту ООН - існує абсолютна заборона застосування сили для зміни кордонів;
- Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 2625 - декларації про принципи міжнародного права;
- Резолюції ES-11/4 (2022) - пряма заборона визнання будь-яких змін статусу українських територій.
Будь-яка угода всупереч з такими положеннями стає юридично нікчемною відразу після підписання.
Такий документ не може порушувати права України на самооборону (стаття 51 Статуту ООН).
В такому мирному договорі неприпустимі амністії за міжнародні та воєнні злочини. Документ, який пропонує амністію, не може суперечити:
- Статті 29 Римського статуту Міжнародного кримінального суду;
- Статтям Женевських конвенцій про обов'язок розслідувати військові злочини
Важливо відзначити: корупція в оборонному секторі, включаючи енергетику, згідно з Женевськими конвенціями, є військовим злочином і не підлягає амністії.
Такий мирний договір не може бути легітимним, якщо він укладається під примусом. А загроза припинення військової та розвідувальної допомоги у разі непідписання є формою примусу. Відповідно до статті 52 Віденської конвенції про право міжнародних договорів: договір, укладений під тиском чи загрозою, є недійсним. У випадку з Україною загроза має військовий характер, оскільки позбавляє країну можливості чинити опір агресору в умовах війни, що триває. Агресором є росія, а Україна - захищається, раптом що.
Мирний договір не може ігнорувати європейську архітектуру безпеки. Такий договір не повинен ігнорувати інтереси Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та всього Європейського Союзу як прямо зацікавлених сторін в касапсько-українській війні. Як цілком вірогідних наступних сторін агресії з ьоку росії.
Таке можливе ігнорування порушує:
- Гельсінський акт 1975 року;
- Паризьку хартію 1990 року;
- Документи ОБСЄ.
Усі ці угоди забороняють формування європейської безпекової архітектури без участі європейських країн.
і т.д.
Либо знаю , но исполнять не хотят . Итак понятно , что сша на стороне агрессора .
19.01.22 14:20 Рябков )
трампу потрібно сказати що він зупинив 9 війн та отримати премію
віткофф заради дупи трампа їздить до кацапів за рахунок США та мріє отримати ще від ху*ла щось
кітай та індія хочуть купляти дешеву нафту
Україна відбивається від кацапів на фронті, та дипломатичнно від конченого рудого трампа
ось така ху*ня малята
а друзі Зе крадуть гроші, а зе вдає що нічого не знає
У перекладі на людську мову:
"Поки нам не дадуть по морді, ми будемо воювати"