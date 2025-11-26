РУС
Россия приветствует мирные усилия США, но отказывается от уступок по войне в Украине, - МИД РФ

В Министерстве иностранных дел России заявили, что приветствуют американские усилия по поиску мирного урегулирования войны РФ против Украины.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что никаких уступок в этом вопросе со стороны Москвы не будет.

"Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе в контексте СВО, не может быть и речи", - сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Мирный план

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

+12
Яка несподіванка...
26.11.2025 15:13
+6
26.11.2025 15:24
+4
Все выдохнули с облегчением. Война продолжается.
26.11.2025 15:24
Яка несподіванка...
26.11.2025 15:13
Цього не повинно було статися!
26.11.2025 15:29
Ось тепер побачимо, що заспіває Трампель про те, хто не хоче миру...
26.11.2025 15:36
Знову відкладе рішення на два місяця?
26.11.2025 15:57
Нічого несподіваного їх лозунг - Вся Україна, або смерть.
26.11.2025 15:54
https://www.5.ua/svit/tramp-vyrishyv-ne-vidpravliaty-ukraini-rakety-tomahawk-pislia-rozmovy-z-putinym-orhanizovanoi-vitkoffom-i-ushakovym-365004.html зате відстрочили, якщо взагалі не заблокували, надходження на озброєння ЗСУ штатівськими томагавками
26.11.2025 15:15
Ходять чутки, що сирський написав рапорт про звільнення з посади голоанокомандуючого ЗСУ.
Але зеля не приймає його відставку.
Принаймні до виводу військ з неокупованої частини Донецької області, після підписання "мирної угоди".
Звичайно це лише чутки... але диму без вогню не буває.
26.11.2025 15:16
і що з цього?
26.11.2025 15:18
Напевно сирський не хоче, щоб на нього повісили всіх собак за капітуляцію.
Хоче пошвидше зіскочити.
Бо наказ на вивід військ з Донецької області, згідно капітуляції, має віддати саме він, як головнокомандувач ЗСУ.
Може совість заїла його або боїться цього робити.
Корочше кадучи, не хоче цього робити.
От і поспішає звільнитися.
Докерувався....
26.11.2025 15:24
натягуєте сову на глобус.
26.11.2025 15:27
ні...
А ви гадаєте, що сирський хоче щоб його зеля підставив та повісив на нього всі невдачі на фронті а значить і ймовірну капітуляцію?
26.11.2025 15:32
думаю, що ніхто не хоче щоб його підставили.
26.11.2025 15:33
Кацапа Сирського не жалко, бо він зелькин сраколиз!
26.11.2025 15:34
А чого він, а не верховний?
26.11.2025 15:35
А зеля завжди в сторонці, якщо ви помітили, коли стосується непопулярних рішень.
Він завжди він тиу не при ділах, типу моя хата з краю, я нічого не знаю.
Наприклад, очевидно що він сам особисто покривав корупцію міндіча та свого оточення.
Навіть організував міндічу коридор на кордоні для безперешкодного виїзду.
Але привселюдно заявив, що він нічого не знав про корупцію міндіча. Типу, я не при ділах.
26.11.2025 15:42
не згадано ще ухилення від проблем мобілізації...
26.11.2025 15:53
Звичайно. Це зеленський особисто має відповідати за мобілізацію, за політику мобілізацію, за форми мобілізації з дотриманням законодавства.
А не якісь там чиновники сухопутних військ.
А він бачить, що мобілізація перетворилась на бусифікацію, беспрєдєл, корупцію, мордобій, каліцтво...
Це токсична тема.
Тому мовчить, типу а нічого не знаю.
26.11.2025 16:02
Про яку капітуляцію ви марите?
26.11.2025 15:58
Здачу територій України пуйлу по договорняку.
26.11.2025 16:03
А що з тими територіями? І які саме "здали"?
26.11.2025 16:10
Що поставлять замість кацапа Сирського українця Драпатого і звалять всю вину на останього!
26.11.2025 15:33
Драпатого жаль.
Бо він чи не єдиний ще нормальний тямущій генерал серед цього зоопарку дегенератів та зрадників у вищому військовому керівництві.
26.11.2025 15:36
Ви військовий?
26.11.2025 16:11
Він і військовий і стратег і експерт в усіх галузях. Тільки таких тут і годують деякі українські магнати)
26.11.2025 16:16
Все что надо знать Западу о ************
26.11.2025 15:18
поки європа не направить свої війська нам на допомогу - миру не буде.
26.11.2025 15:19
Поки йде війна Європа не направить свої війська нам на допомогу і миру не буде - буде далі іти війна і так по колу. Ти з Марса прилетів?
26.11.2025 15:30
а що я не так написав? ти ж те саме пишеш.
26.11.2025 15:32
Ти вдумливо прочитав? Замкнуте коло виходить!
26.11.2025 15:47
От тобі бабка й Юрїв день - кацапи лізти не перестануть - балачки тільки для бідних
26.11.2025 15:20
26.11.2025 15:24
Все выдохнули с облегчением. Война продолжается.
26.11.2025 15:24
Росія вітає мирні зусилля США, ЯКІ БУЛИ РОЗРОБЛЕНІ ФСБЕ 3,14ДЕРАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ АГЕНТА "КРАСНОВА" КОТРИЙ СИДИТЬ В КРІСЛІ ПРЕЗА США
26.11.2025 15:27
Те про що неоднаразово говорили, кацапам потрібна вся Україна з ліквідованими українцями. Андрофаги не поступляться, тим паче, що вони відчули слабкість США при трампі та ще досі не роздуплену Європу.
26.11.2025 15:29
Чего тогда трУмп с ЗЕ и Европой так суетятся ? Какие-то пункты плана переделывают , договариваются о встречах в Женеве ?
Нахрена весь этот движ ??? 🤪
Нахрена весь этот движ ??? 🤪
26.11.2025 15:32
двіж потрібен кацапам на їх умовах,

тим часом віткофф запхоплюється ху8лом та мріє стати громадянином рф та отримати плюшки від ху*ла та одночасно від трампа що принудив підписати мирний план.
26.11.2025 15:34
Тогда б уже говорили конкретно - Ультиматум от каЦапстана !
А то договора …. гарантии безопасности ….
В итоге : «Никто некуда не идёт» …
26.11.2025 15:41
очевидно ради Трампа
26.11.2025 15:36
Що зробить тампон ? правільно Об
26.11.2025 15:32 Ответить
Кремль буде вимагати тільки капітуляцію, а рудий агент буде в цьому допомагати, зелений бабуїн буде виконувати оманські обіцянки і всіляко шкодити Армії. Вся надія, що Європа упреться і буде допомагати поки в рашці економіка розвалиться (хоча там вівці ще мало стрижені, є ще запаси), а інакше Україні гаплик.
26.11.2025 15:33 Ответить
что то он долго выполняет оманские
26.11.2025 15:38 Ответить
Що за примара така - "оманские"?! Фігурують у кожній темі, але ніхто не може сказати - що то таке? Домовлялися про лімон дохлих кадрових кацаповоїнв?
26.11.2025 16:01 Ответить
Я сам не знаю ) но некоторые верят что Зеля в 21 году договорился в Омане сдать Донбасс и вот уже почти 4 года сдаёт)
26.11.2025 16:08 Ответить
... пошло не по плану....
26.11.2025 16:15 Ответить
Імітація мирних переговорів по-трампівські не пройшла!
Але хоч єрмаки-умєрови засвітились, а може ще хтось зі зрадників проявиться! Он, навіть, льоша гончаренко засвітився по повній!
26.11.2025 15:33 Ответить
Короче, будь-які мирні угоди мають відповідати нормам міжнародного права
Такий документ не може містити визнання територій, захоплених силою, бо це категорично заборонено міжнародним правом. Згідно з нормами:
- Статті 2(4) Статуту ООН - існує абсолютна заборона застосування сили для зміни кордонів;
- Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 2625 - декларації про принципи міжнародного права;
- Резолюції ES-11/4 (2022) - пряма заборона визнання будь-яких змін статусу українських територій.
Будь-яка угода всупереч з такими положеннями стає юридично нікчемною відразу після підписання.
Такий документ не може порушувати права України на самооборону (стаття 51 Статуту ООН).
В такому мирному договорі неприпустимі амністії за міжнародні та воєнні злочини. Документ, який пропонує амністію, не може суперечити:
- Статті 29 Римського статуту Міжнародного кримінального суду;
- Статтям Женевських конвенцій про обов'язок розслідувати військові злочини
Важливо відзначити: корупція в оборонному секторі, включаючи енергетику, згідно з Женевськими конвенціями, є військовим злочином і не підлягає амністії.
Такий мирний договір не може бути легітимним, якщо він укладається під примусом. А загроза припинення військової та розвідувальної допомоги у разі непідписання є формою примусу. Відповідно до статті 52 Віденської конвенції про право міжнародних договорів: договір, укладений під тиском чи загрозою, є недійсним. У випадку з Україною загроза має військовий характер, оскільки позбавляє країну можливості чинити опір агресору в умовах війни, що триває. Агресором є росія, а Україна - захищається, раптом що.
Мирний договір не може ігнорувати європейську архітектуру безпеки. Такий договір не повинен ігнорувати інтереси Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та всього Європейського Союзу як прямо зацікавлених сторін в касапсько-українській війні. Як цілком вірогідних наступних сторін агресії з ьоку росії.
Таке можливе ігнорування порушує:
- Гельсінський акт 1975 року;
- Паризьку хартію 1990 року;
- Документи ОБСЄ.
Усі ці угоди забороняють формування європейської безпекової архітектури без участі європейських країн.
і т.д.
26.11.2025 15:36 Ответить
, только траМпон и его «молодая команда» походу об этих законах , нормах и резолюциях ничего НЕ знают …
Либо знаю , но исполнять не хотят . Итак понятно , что сша на стороне агрессора .
26.11.2025 15:59 Ответить
ну тоді йдем на 43-й виток цієї епопеї Трампа під назвою "Миротворець". Може на 100-й раз до нього дійде. Хоча він своє грає
26.11.2025 15:39 Ответить
Грай далі у гольф руде чмо!! Черговий раз тобі показали,чого ти вартий...США - скільки ще цей дегенерат буде над Світом та вами знущатися ??
26.11.2025 15:43 Ответить
У МЗС РФ запевняють, що Росія не збирається нападати на Україну, а ризики повномасштабної війни в Європі відсутні
19.01.22 14:20 Рябков )
26.11.2025 15:43 Ответить
Передайте це рудій,обіссяній собаці,та його шавці-"Вітьку".
26.11.2025 15:44 Ответить
Хто б сумнівався!Трамп,включай план "Б" - па-Раша спонсор,або держава терорист.За цим-повне ембарго на ввесь експорт.
26.11.2025 15:44 Ответить
кацапам потрібно окупувати Україну,
трампу потрібно сказати що він зупинив 9 війн та отримати премію
віткофф заради дупи трампа їздить до кацапів за рахунок США та мріє отримати ще від ху*ла щось
кітай та індія хочуть купляти дешеву нафту

Україна відбивається від кацапів на фронті, та дипломатичнно від конченого рудого трампа

ось така ху*ня малята

а друзі Зе крадуть гроші, а зе вдає що нічого не знає
26.11.2025 15:44 Ответить
"Росія вітає мирні зусилля США, але відмовляється від поступок щодо війни в Україні, - МЗС РФ"
У перекладі на людську мову:
"Поки нам не дадуть по морді, ми будемо воювати"
26.11.2025 15:47 Ответить
В ЄС і КНР полегшено зітхнули, в США знизали плечима - "як ні то й ні", Україна продовжує рухатися до перемоги. Всі погнали далі.
26.11.2025 15:50 Ответить
шо ця голова гов'яжья там замріялась - а як йому варіант що ми його повісимо і заберемо все що в нього є?
26.11.2025 16:00 Ответить
Для американського бариги винні будуть все одно українці і українська влада. Бо він у мішку!
26.11.2025 16:19 Ответить
Ну так рыжий так и сказал, мое дело предложит а вы воюйте если хотите . Другой вопрос что будет с помощью. Исходя из заявлений, что "долго это продолжаться не может", да и на горизонте война в Венесуэле судя по всему, перспективы так себе. Можно сколько угодно его нах посылать, но компенсировать американское оружие и разведку ЕС не способна в принципе.
26.11.2025 16:34 Ответить
 
 