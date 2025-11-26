Россия приветствует мирные усилия США, но отказывается от уступок по войне в Украине, - МИД РФ

В Министерстве иностранных дел России заявили, что приветствуют американские усилия по поиску мирного урегулирования войны РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что никаких уступок в этом вопросе со стороны Москвы не будет.

"Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе в контексте СВО, не может быть и речи", - сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Мирный план

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

