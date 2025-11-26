8 890 84
Росія вітає мирні зусилля США, але відмовляється від поступок щодо війни в Україні, - МЗС РФ
У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що вітають американські зусилля з пошуку мирного врегулювання війни РФ проти України.
Про це інфрмує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Водночас у відомстві наголосили, що жодних поступок щодо цього з боку Москви не буде.
"Ні про які поступки, ні про яку здачу наших підходів до тих ключових моментів вирішення завдань, що стоять перед нами, у тому числі в контексті СВО, не може бути й мови", - сказав заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.
Мирний план
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
Топ коментарі
+25 Виталий Еременко
показати весь коментар26.11.2025 15:13 Відповісти Посилання
+12 Сергей Сергей #530107
показати весь коментар26.11.2025 15:24 Відповісти Посилання
+9 svojak70
показати весь коментар26.11.2025 15:42 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але зеля не приймає його відставку.
Принаймні до виводу військ з неокупованої частини Донецької області, після підписання "мирної угоди".
Звичайно це лише чутки... але диму без вогню не буває.
Хоче пошвидше зіскочити.
Бо наказ на вивід військ з Донецької області, згідно капітуляції, має віддати саме він, як головнокомандувач ЗСУ.
Може совість заїла його або боїться цього робити.
Корочше кадучи, не хоче цього робити.
От і поспішає звільнитися.
Докерувався....
А ви гадаєте, що сирський хоче щоб його зеля підставив та повісив на нього всі невдачі на фронті а значить і ймовірну капітуляцію?
Він завжди він тиу не при ділах, типу моя хата з краю, я нічого не знаю.
Наприклад, очевидно що він сам особисто покривав корупцію міндіча та свого оточення.
Навіть організував міндічу коридор на кордоні для безперешкодного виїзду.
Але привселюдно заявив, що він нічого не знав про корупцію міндіча. Типу, я не при ділах.
А не якісь там чиновники сухопутних військ.
А він бачить, що мобілізація перетворилась на бусифікацію, беспрєдєл, корупцію, мордобій, каліцтво...
Це токсична тема.
Тому мовчить, типу а нічого не знаю.
Вже тільки за це йому слід було ще тоді навісити 111 статтю ККУ.
Бо він чи не єдиний ще нормальний тямущій генерал серед цього зоопарку дегенератів та зрадників у вищому військовому керівництві.
Нахрена весь этот движ ??? 🤪
тим часом віткофф запхоплюється ху8лом та мріє стати громадянином рф та отримати плюшки від ху*ла та одночасно від трампа що принудив підписати мирний план.
А то договора …. гарантии безопасности ….
В итоге : «Никто некуда не идёт» …
Але хоч єрмаки-умєрови засвітились, а може ще хтось зі зрадників проявиться! Он, навіть, льоша гончаренко засвітився по повній!
Такий документ не може містити визнання територій, захоплених силою, бо це категорично заборонено міжнародним правом. Згідно з нормами:
- Статті 2(4) Статуту ООН - існує абсолютна заборона застосування сили для зміни кордонів;
- Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 2625 - декларації про принципи міжнародного права;
- Резолюції ES-11/4 (2022) - пряма заборона визнання будь-яких змін статусу українських територій.
Будь-яка угода всупереч з такими положеннями стає юридично нікчемною відразу після підписання.
Такий документ не може порушувати права України на самооборону (стаття 51 Статуту ООН).
В такому мирному договорі неприпустимі амністії за міжнародні та воєнні злочини. Документ, який пропонує амністію, не може суперечити:
- Статті 29 Римського статуту Міжнародного кримінального суду;
- Статтям Женевських конвенцій про обов'язок розслідувати військові злочини
Важливо відзначити: корупція в оборонному секторі, включаючи енергетику, згідно з Женевськими конвенціями, є військовим злочином і не підлягає амністії.
Такий мирний договір не може бути легітимним, якщо він укладається під примусом. А загроза припинення військової та розвідувальної допомоги у разі непідписання є формою примусу. Відповідно до статті 52 Віденської конвенції про право міжнародних договорів: договір, укладений під тиском чи загрозою, є недійсним. У випадку з Україною загроза має військовий характер, оскільки позбавляє країну можливості чинити опір агресору в умовах війни, що триває. Агресором є росія, а Україна - захищається, раптом що.
Мирний договір не може ігнорувати європейську архітектуру безпеки. Такий договір не повинен ігнорувати інтереси Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та всього Європейського Союзу як прямо зацікавлених сторін в касапсько-українській війні. Як цілком вірогідних наступних сторін агресії з ьоку росії.
Таке можливе ігнорування порушує:
- Гельсінський акт 1975 року;
- Паризьку хартію 1990 року;
- Документи ОБСЄ.
Усі ці угоди забороняють формування європейської безпекової архітектури без участі європейських країн.
і т.д.
Либо знаю , но исполнять не хотят . Итак понятно , что сша на стороне агрессора .
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
А ООН , то вообще конченые импотенты , соберутся - позвездят , выдадут очередной пук и разойдутся…
Сейчас как в дикой природе - «кто сильнее , тот и прав !»
Это очень печально …
Може й русня в Бучі теж з мафією воювала, ні?
19.01.22 14:20 Рябков )
трампу потрібно сказати що він зупинив 9 війн та отримати премію
віткофф заради дупи трампа їздить до кацапів за рахунок США та мріє отримати ще від ху*ла щось
кітай та індія хочуть купляти дешеву нафту
Україна відбивається від кацапів на фронті, та дипломатичнно від конченого рудого трампа
ось така ху*ня малята
а друзі Зе крадуть гроші, а зе вдає що нічого не знає
У перекладі на людську мову:
"Поки нам не дадуть по морді, ми будемо воювати"
(Окрема подяка виборцям Зе і зеленій владі, що допустили такий розвиток подій)
Не буде ніяких поступок і підписів з боку рашенфашистів, тому що якщо вони погодяться на поступки, то об них будуть ноги витирати всі, кому не гидко.
Надіятися можна на ті всякі санкції, але це на роки, якщо ВСУ вистоїть.
россияне - упыри, которым нужна кровь, а не мир.
надо из этого раздуть скандал и обвинить россию в срыве мирного плана Трампа (пусть отплёвывается рыжий от журналистов)
Проект называется "Водевиль"