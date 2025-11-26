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Новини Мирний план США
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Росія вітає мирні зусилля США, але відмовляється від поступок щодо війни в Україні, - МЗС РФ

рябков,сергей

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що вітають американські зусилля з пошуку мирного врегулювання війни РФ проти України.

Про це інфрмує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Водночас у відомстві наголосили, що жодних поступок щодо цього з боку Москви не буде.

"Ні про які поступки, ні про яку здачу наших підходів до тих ключових моментів вирішення завдань, що стоять перед нами, у тому числі в контексті СВО, не може бути й мови", - сказав заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

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Мирний план

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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МЗС рф (974) США (26706) війна в Україні (8485)
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Топ коментарі
+25
Яка несподіванка...
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26.11.2025 15:13 Відповісти
+12
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26.11.2025 15:24 Відповісти
+9
А зеля завжди в сторонці, якщо ви помітили, коли стосується непопулярних рішень.
Він завжди він тиу не при ділах, типу моя хата з краю, я нічого не знаю.
Наприклад, очевидно що він сам особисто покривав корупцію міндіча та свого оточення.
Навіть організував міндічу коридор на кордоні для безперешкодного виїзду.
Але привселюдно заявив, що він нічого не знав про корупцію міндіча. Типу, я не при ділах.
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26.11.2025 15:42 Відповісти
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Яка несподіванка...
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26.11.2025 15:13 Відповісти
Цього не повинно було статися!
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26.11.2025 15:29 Відповісти
То все Байден винен! (с)
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26.11.2025 17:06 Відповісти
Такого ніколи б не трапилося, якби Трамп був президентом! 🤣
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26.11.2025 17:27 Відповісти
Ось тепер побачимо, що заспіває Трампель про те, хто не хоче миру...
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26.11.2025 15:36 Відповісти
Нічого несподіваного їх лозунг - Вся Україна, або смерть.
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26.11.2025 15:54 Відповісти
https://www.5.ua/svit/tramp-vyrishyv-ne-vidpravliaty-ukraini-rakety-tomahawk-pislia-rozmovy-z-putinym-orhanizovanoi-vitkoffom-i-ushakovym-365004.html зате відстрочили, якщо взагалі не заблокували, надходження на озброєння ЗСУ штатівськими томагавками
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26.11.2025 15:15 Відповісти
Ходять чутки, що сирський написав рапорт про звільнення з посади голоанокомандуючого ЗСУ.
Але зеля не приймає його відставку.
Принаймні до виводу військ з неокупованої частини Донецької області, після підписання "мирної угоди".
Звичайно це лише чутки... але диму без вогню не буває.
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26.11.2025 15:16 Відповісти
і що з цього?
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26.11.2025 15:18 Відповісти
Напевно сирський не хоче, щоб на нього повісили всіх собак за капітуляцію.
Хоче пошвидше зіскочити.
Бо наказ на вивід військ з Донецької області, згідно капітуляції, має віддати саме він, як головнокомандувач ЗСУ.
Може совість заїла його або боїться цього робити.
Корочше кадучи, не хоче цього робити.
От і поспішає звільнитися.
Докерувався....
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26.11.2025 15:24 Відповісти
натягуєте сову на глобус.
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26.11.2025 15:27 Відповісти
ні...
А ви гадаєте, що сирський хоче щоб його зеля підставив та повісив на нього всі невдачі на фронті а значить і ймовірну капітуляцію?
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26.11.2025 15:32 Відповісти
думаю, що ніхто не хоче щоб його підставили.
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26.11.2025 15:33 Відповісти
Кацапа Сирського не жалко, бо він зелькин сраколиз!
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26.11.2025 15:34 Відповісти
А чого він, а не верховний?
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26.11.2025 15:35 Відповісти
А зеля завжди в сторонці, якщо ви помітили, коли стосується непопулярних рішень.
Він завжди він тиу не при ділах, типу моя хата з краю, я нічого не знаю.
Наприклад, очевидно що він сам особисто покривав корупцію міндіча та свого оточення.
Навіть організував міндічу коридор на кордоні для безперешкодного виїзду.
Але привселюдно заявив, що він нічого не знав про корупцію міндіча. Типу, я не при ділах.
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26.11.2025 15:42 Відповісти
не згадано ще ухилення від проблем мобілізації...
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26.11.2025 15:53 Відповісти
Звичайно. Це зеленський особисто має відповідати за мобілізацію, за політику мобілізацію, за форми мобілізації з дотриманням законодавства.
А не якісь там чиновники сухопутних військ.
А він бачить, що мобілізація перетворилась на бусифікацію, беспрєдєл, корупцію, мордобій, каліцтво...
Це токсична тема.
Тому мовчить, типу а нічого не знаю.
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26.11.2025 16:02 Відповісти
Згадайте, як він особисто злив операцію "Авеню".
Вже тільки за це йому слід було ще тоді навісити 111 статтю ККУ.
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26.11.2025 17:33 Відповісти
Про яку капітуляцію ви марите?
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26.11.2025 15:58 Відповісти
Здачу територій України пуйлу по договорняку.
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26.11.2025 16:03 Відповісти
Йурєц Шмаль ко, що попустило, ти все провтикав. Про частини Херсонської, Запорізької областей чуло.
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26.11.2025 17:32 Відповісти
Що поставлять замість кацапа Сирського українця Драпатого і звалять всю вину на останього!
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26.11.2025 15:33 Відповісти
Драпатого жаль.
Бо він чи не єдиний ще нормальний тямущій генерал серед цього зоопарку дегенератів та зрадників у вищому військовому керівництві.
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26.11.2025 15:36 Відповісти
Все что надо знать Западу о ************
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26.11.2025 15:18 Відповісти
поки європа не направить свої війська нам на допомогу - миру не буде.
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26.11.2025 15:19 Відповісти
Поки йде війна Європа не направить свої війська нам на допомогу і миру не буде - буде далі іти війна і так по колу. Ти з Марса прилетів?
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26.11.2025 15:30 Відповісти
а що я не так написав? ти ж те саме пишеш.
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26.11.2025 15:32 Відповісти
Ти вдумливо прочитав? Замкнуте коло виходить!
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26.11.2025 15:47 Відповісти
отже миру не буде ніколи
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26.11.2025 17:14 Відповісти
От тобі бабка й Юрїв день - кацапи лізти не перестануть - балачки тільки для бідних
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26.11.2025 15:20 Відповісти
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26.11.2025 15:24 Відповісти
Росія вітає мирні зусилля США, ЯКІ БУЛИ РОЗРОБЛЕНІ ФСБЕ 3,14ДЕРАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ АГЕНТА "КРАСНОВА" КОТРИЙ СИДИТЬ В КРІСЛІ ПРЕЗА США
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26.11.2025 15:27 Відповісти
Те про що неоднаразово говорили, кацапам потрібна вся Україна з ліквідованими українцями. Андрофаги не поступляться, тим паче, що вони відчули слабкість США при трампі та ще досі не роздуплену Європу.
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26.11.2025 15:29 Відповісти
Чего тогда трУмп с ЗЕ и Европой так суетятся ? Какие-то пункты плана переделывают , договариваются о встречах в Женеве ?
Нахрена весь этот движ ??? 🤪
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26.11.2025 15:32 Відповісти
двіж потрібен кацапам на їх умовах,

тим часом віткофф запхоплюється ху8лом та мріє стати громадянином рф та отримати плюшки від ху*ла та одночасно від трампа що принудив підписати мирний план.
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26.11.2025 15:34 Відповісти
Тогда б уже говорили конкретно - Ультиматум от каЦапстана !
А то договора …. гарантии безопасности ….
В итоге : «Никто некуда не идёт» …
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26.11.2025 15:41 Відповісти
очевидно ради Трампа
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26.11.2025 15:36 Відповісти
Що зробить тампон ? правільно Обмежить продаж зброї для України.
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26.11.2025 15:32 Відповісти
але ж це тупо, збройове і військове лоббі, думаю цього не допустить, вони заробляють мільярди.
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26.11.2025 17:34 Відповісти
Кремль буде вимагати тільки капітуляцію, а рудий агент буде в цьому допомагати, зелений бабуїн буде виконувати оманські обіцянки і всіляко шкодити Армії. Вся надія, що Європа упреться і буде допомагати поки в рашці економіка розвалиться (хоча там вівці ще мало стрижені, є ще запаси), а інакше Україні гаплик.
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26.11.2025 15:33 Відповісти
... пошло не по плану....
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26.11.2025 16:15 Відповісти
Зебільня виповзла, свого гундосого глиста виправдовувати. В бан.
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26.11.2025 16:46 Відповісти
воно зробило, що могло, пуйлу нетерпілося пройтись парадом по Києву, але народ український став на заваді.
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26.11.2025 17:36 Відповісти
Шмаль ко, а ти що ще не роздуплилось?
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26.11.2025 17:37 Відповісти
Імітація мирних переговорів по-трампівські не пройшла!
Але хоч єрмаки-умєрови засвітились, а може ще хтось зі зрадників проявиться! Он, навіть, льоша гончаренко засвітився по повній!
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26.11.2025 15:33 Відповісти
Короче, будь-які мирні угоди мають відповідати нормам міжнародного права
Такий документ не може містити визнання територій, захоплених силою, бо це категорично заборонено міжнародним правом. Згідно з нормами:
- Статті 2(4) Статуту ООН - існує абсолютна заборона застосування сили для зміни кордонів;
- Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 2625 - декларації про принципи міжнародного права;
- Резолюції ES-11/4 (2022) - пряма заборона визнання будь-яких змін статусу українських територій.
Будь-яка угода всупереч з такими положеннями стає юридично нікчемною відразу після підписання.
Такий документ не може порушувати права України на самооборону (стаття 51 Статуту ООН).
В такому мирному договорі неприпустимі амністії за міжнародні та воєнні злочини. Документ, який пропонує амністію, не може суперечити:
- Статті 29 Римського статуту Міжнародного кримінального суду;
- Статтям Женевських конвенцій про обов'язок розслідувати військові злочини
Важливо відзначити: корупція в оборонному секторі, включаючи енергетику, згідно з Женевськими конвенціями, є військовим злочином і не підлягає амністії.
Такий мирний договір не може бути легітимним, якщо він укладається під примусом. А загроза припинення військової та розвідувальної допомоги у разі непідписання є формою примусу. Відповідно до статті 52 Віденської конвенції про право міжнародних договорів: договір, укладений під тиском чи загрозою, є недійсним. У випадку з Україною загроза має військовий характер, оскільки позбавляє країну можливості чинити опір агресору в умовах війни, що триває. Агресором є росія, а Україна - захищається, раптом що.
Мирний договір не може ігнорувати європейську архітектуру безпеки. Такий договір не повинен ігнорувати інтереси Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та всього Європейського Союзу як прямо зацікавлених сторін в касапсько-українській війні. Як цілком вірогідних наступних сторін агресії з ьоку росії.
Таке можливе ігнорування порушує:
- Гельсінський акт 1975 року;
- Паризьку хартію 1990 року;
- Документи ОБСЄ.
Усі ці угоди забороняють формування європейської безпекової архітектури без участі європейських країн.
і т.д.
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26.11.2025 15:36 Відповісти
, только траМпон и его «молодая команда» походу об этих законах , нормах и резолюциях ничего НЕ знают …
Либо знаю , но исполнять не хотят . Итак понятно , что сша на стороне агрессора .
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26.11.2025 15:59 Відповісти
то нехай читають Будепештський меморандум - 4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
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26.11.2025 23:04 Відповісти
Та пусть хоть читают Будапешт. Меморандум-10 , но роССийская педирация ( вместе с трУмпом) чхать хотела на все договора, законы, меморандумы .
А ООН , то вообще конченые импотенты , соберутся - позвездят , выдадут очередной пук и разойдутся…
Сейчас как в дикой природе - «кто сильнее , тот и прав !»
Это очень печально …
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27.11.2025 07:19 Відповісти
Міжнародне право виявилося іллюзиею.
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26.11.2025 16:44 Відповісти
свободна європейька країна яка геноцидила косоварів?
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26.11.2025 18:07 Відповісти
Протидіяла шляхом масових убивств?
Може й русня в Бучі теж з мафією воювала, ні?
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27.11.2025 02:18 Відповісти
ну тоді йдем на 43-й виток цієї епопеї Трампа під назвою "Миротворець". Може на 100-й раз до нього дійде. Хоча він своє грає
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26.11.2025 15:39 Відповісти
Грай далі у гольф руде чмо!! Черговий раз тобі показали,чого ти вартий...США - скільки ще цей дегенерат буде над Світом та вами знущатися ??
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26.11.2025 15:43 Відповісти
У МЗС РФ запевняють, що Росія не збирається нападати на Україну, а ризики повномасштабної війни в Європі відсутні
19.01.22 14:20 Рябков )
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26.11.2025 15:43 Відповісти
Передайте це рудій,обіссяній собаці,та його шавці-"Вітьку".
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26.11.2025 15:44 Відповісти
Хто б сумнівався!Трамп,включай план "Б" - па-Раша спонсор,або держава терорист.За цим-повне ембарго на ввесь експорт.
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26.11.2025 15:44 Відповісти
кацапам потрібно окупувати Україну,
трампу потрібно сказати що він зупинив 9 війн та отримати премію
віткофф заради дупи трампа їздить до кацапів за рахунок США та мріє отримати ще від ху*ла щось
кітай та індія хочуть купляти дешеву нафту

Україна відбивається від кацапів на фронті, та дипломатичнно від конченого рудого трампа

ось така ху*ня малята

а друзі Зе крадуть гроші, а зе вдає що нічого не знає
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26.11.2025 15:44 Відповісти
"Росія вітає мирні зусилля США, але відмовляється від поступок щодо війни в Україні, - МЗС РФ"
У перекладі на людську мову:
"Поки нам не дадуть по морді, ми будемо воювати"
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26.11.2025 15:47 Відповісти
Не буде ніяких "мирних договорів", тому що мета рашенфашистів - капітуляція і знищення України.
(Окрема подяка виборцям Зе і зеленій владі, що допустили такий розвиток подій)
Не буде ніяких поступок і підписів з боку рашенфашистів, тому що якщо вони погодяться на поступки, то об них будуть ноги витирати всі, кому не гидко.
Надіятися можна на ті всякі санкції, але це на роки, якщо ВСУ вистоїть.
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26.11.2025 16:40 Відповісти
Росія діє по плану "резинка"
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26.11.2025 19:34 Відповісти
В ЄС і КНР полегшено зітхнули, в США знизали плечима - "як ні то й ні", Україна продовжує рухатися до перемоги. Всі погнали далі.
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26.11.2025 15:50 Відповісти
До якої ***** перемоги. Ми відступаємо скрізь.
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26.11.2025 16:45 Відповісти
Пам'ятаєте як ми гигикали над москальським "запомнітє загадочний тактіческій прійом - когда ми отступаєм ето ми впєрьод ідьом". Ну от до такої.
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26.11.2025 16:51 Відповісти
шо ця голова гов'яжья там замріялась - а як йому варіант що ми його повісимо і заберемо все що в нього є?
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26.11.2025 16:00 Відповісти
Для американського бариги винні будуть все одно українці і українська влада. Бо він у мішку!
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26.11.2025 16:19 Відповісти
Барига - це така легенда для краснова
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26.11.2025 19:32 Відповісти
Ну так рыжий так и сказал, мое дело предложит а вы воюйте если хотите . Другой вопрос что будет с помощью. Исходя из заявлений, что "долго это продолжаться не может", да и на горизонте война в Венесуэле судя по всему, перспективы так себе. Можно сколько угодно его нах посылать, но компенсировать американское оружие и разведку ЕС не способна в принципе.
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26.11.2025 16:34 Відповісти
*******, яка нікого у війні не втратила, та яка бабло на ній заробляє, і сидить за кордоном - в екстазі - війна продовжиться!
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26.11.2025 16:47 Відповісти
Чего и требовалось доказать . . .
россияне - упыри, которым нужна кровь, а не мир.
надо из этого раздуть скандал и обвинить россию в срыве мирного плана Трампа (пусть отплёвывается рыжий от журналистов)
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26.11.2025 16:57 Відповісти
План в том, чтобы обсуждением планов оттягивать санкции. Кто ещё не понял?
Проект называется "Водевиль"
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26.11.2025 19:31 Відповісти
Якщо задуматись над висловами цього заступника печального мерина, як то "жодних поступок, ні про яку здачу наших підходів до тих ключових моментів вирішення завдань, що стоять перед нами, у тому числі в контексті СВО - щодо цього з нашого боку нічого не буде, не може бути й мови про це" - то слід нам визнати, що це є фіналом "плану колективного Трампа-Віткоффа-Дмітрієва-Хуйла з 28-ми пунктів"
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26.11.2025 19:54 Відповісти
 
 