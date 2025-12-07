До трех возросло количество жертв российских обстрелов в Харьковской области
Число погибших в Харьковской области в результате российских атак в воскресенье возросло до трех, ранения получили десять человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора, обнародованном в Telegram.
По данным следствия, в течение дня российские войска нанесли серию ударов по населенным пунктам региона, применяя авиабомбы, ракеты и FPV-дроны.
Удары по Купянскому, Изюмскому и Богодуховскому районам
Один из самых тяжелых эпизодов произошел в селе Подолы Купянского района, где во время авиаудара погибла 70-летняя женщина. Еще одна пострадавшая, 68-летняя местная жительница, получила ранения. Повреждены частные дома.
В Купянск-Узловом погибла 68-летняя женщина, а 69-летний мужчина был госпитализирован. Также зафиксировано разрушение жилой инфраструктуры.
В Боровой Изюмского района в результате удара FPV-дрона ранен мужчина 68 лет. В селе Ивашки Богодуховского района от обстрелов пострадал многоквартирный дом.
Ракетная атака по Старому Салтиву и расследование военных преступлений
Ракетному удару подвергся и поселок Старый Салтов Чугуевского района. Погиб мужчина, еще семеро мирных жителей получили ранения.
Все эти эпизоды правоохранители квалифицируют как военные преступления.
"Прокуроры документируют каждый факт обстрелов и повреждений гражданской инфраструктуры для дальнейшей ответственности виновных", - отметили в Офисе генерального прокурора.
Под процессуальным руководством окружных прокуратур начаты досудебные расследования по ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.
- Ранее мы сообщали, что в ночь на 7 декабря Россия атаковала Кременчуг Полтавской области. Сейчас в городе временно восстановили водоснабжение, но ситуация с отоплением остается сложной.
