До трех возросло количество жертв российских обстрелов в Харьковской области

Число погибших в Харьковской области в результате российских атак в воскресенье возросло до трех, ранения получили десять человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора, обнародованном в Telegram.

По данным следствия, в течение дня российские войска нанесли серию ударов по населенным пунктам региона, применяя авиабомбы, ракеты и FPV-дроны.

Удары по Купянскому, Изюмскому и Богодуховскому районам

Один из самых тяжелых эпизодов произошел в селе Подолы Купянского района, где во время авиаудара погибла 70-летняя женщина. Еще одна пострадавшая, 68-летняя местная жительница, получила ранения. Повреждены частные дома.

В Купянск-Узловом погибла 68-летняя женщина, а 69-летний мужчина был госпитализирован. Также зафиксировано разрушение жилой инфраструктуры.

В Боровой Изюмского района в результате удара FPV-дрона ранен мужчина 68 лет. В селе Ивашки Богодуховского района от обстрелов пострадал многоквартирный дом.

Ракетная атака по Старому Салтиву и расследование военных преступлений

Ракетному удару подвергся и поселок Старый Салтов Чугуевского района. Погиб мужчина, еще семеро мирных жителей получили ранения.

Все эти эпизоды правоохранители квалифицируют как военные преступления.

"Прокуроры документируют каждый факт обстрелов и повреждений гражданской инфраструктуры для дальнейшей ответственности виновных", - отметили в Офисе генерального прокурора.

Под процессуальным руководством окружных прокуратур начаты досудебные расследования по ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 7 декабря Россия атаковала Кременчуг Полтавской области. Сейчас в городе временно восстановили водоснабжение, но ситуация с отоплением остается сложной.

